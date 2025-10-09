Ce avere uriașă are fosta soție a lui Sorin Oprescu. Cu cine și-a refăcut viața singura femeie cu care fostul primar a fost însurat

Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, reținut pe 4 octombrie, la Salonic, a solicitat instanței elene, pe 6 octombrie, să rămână în Grecia și să nu fie extrădat în România. Oprescu s-a prezentat în fața unui procuror pentru a fi audiat în cazul cererii de extrădare solicitată de statul român. El a fost condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor.

Sorin Oprescu și Simona Fica au fost căsătoriți timp de 17 ani

În dosarul lui Sorin Oprescu , iubita acestuia, medic specialist în anestezie și terapie intensivă, cu care fostul primar formează un cuplu din 2012. La un moment dat, în presă s-a speculat că cei doi se vor căsători, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Singura femeie cu care Sorin Oprescu a fost căsătorit este Simona Fica, care e șeful secției de endocrinologie de la Spitalul Universitar de Urgență Elias. De asemenea, Fica colaborează și cu clinica privată Sanador.

Cei doi, care s-au însurat în 1971 și au divorțat în 1988, au un băiat, pe Mircea. „Și motivul principal pentru care am divorțat… Îți spun eu de ce: că s-au băgat socrii, bă! Sigur, se bagă socrii, dar nu la nivelul ăsta, să mă cuple­ze cu jumătate din București. Exa­gerat. Mult prea exagerat. Și mă mai durea o chestie. Numai cu nasoale mă cuplau!”, a declarat Oprescu într-un interviu pentru revista Ok.

În calitate de șef de secție la un spital de stat, Simona Fica este obligată să își completeze anual declarația de avere. Cu toate acestea, ultimul document de acest fel, consultat de FANATIK, datează din iunie 2023. Conform declarației de avere de acum doi ani și jumătate, Simona Fica deține un portofoliu imobiliar impresionant.

Astfel, Simona Fica a moștenit, în 2012, patru terenuri în localitatea argeșeană Aninoasa: de 3.960 metri pătrați, 1.200 metri pătrați, 12.500 metri pătrați și o pădure de 13.500 metri pătrați. De remarcat că Simona Fica deține în proporție de 100% terenurile, în calitate de unică moștenitoare. Fosta soție a lui Sorin Oprescu mai are o casă de vacanță la Predeal, de 120 metri pătrați, construită în 1998.

Familia Simonei Fica are patru terenuri, patru apartamente și două case

De asemenea, pe numele Simonei Fica se mai află două apartamente în București, de 149 metri pătrați (cumpărat în 1999) și celălalt de 168 metri pătrați (dobândit prin contract de donație în 2017). Împreună cu actualul ei soț, arhitectul Niculae Grama, Simona Fica mai are două apartamente în București, de 155 metri pătrați (cumpărat în 2011) și de 138 metri pătrați (cumpărat în 2016).

La rândul său, partenerul de viață al Simonei Fica deține o casă de locuit în București, cu o suprafață de 240 metri pătrați, cumpărată în 1999. Astfel, portofoliul imobiliar al familiei este format din trei terenuri, o pădure, patru apartamente, o casă de vacanță și o casă de locuit. Soții Fica mai dețin două autoturisme, o Toyota Yaris (cumpărată în 2008) și o Toyota Avensis (cumpărată în 2010).

La rubrica veniturilor anuale, Simona Fica a notat că a încasat un salariu de 133.065 lei (11.088 lei pe lună) de la Spitalul Elias și 112.670 lei (9.389 lei pe lună) ca profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie. Niculae Grama, soțul Simonei Fica, încasase 114.609 lei (9.550 lei pe lună) în calitate de profesor universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism.

Simona Fica și soțul ei au încasat 55.800 euro din chirii

Din chirii, Simona Fica a câștigat 19.200 euro și 18.300 euro, în timp ce soțul ei a încasat 18.300 euro, conform datelor consultate de FANATIK, ceea ce înseamnă o sumă de 55.800 euro. Familia deținea, în conturi bancare și fonduri de investiții, sumele de 260.156 lei, 23.772 euro și 13.405 dolari americani, adică un total de aproximativ 90.000 euro.

În 2012, când Sorin Oprescu a candidat , acesta a primit donații totale în valoare de 746.600 lei. Oprescu cheltuise în campania electorală 722.836 de lei, din care 380.215 de lei pentru publicitate în presă, radio, TV, 152.061 de lei pentru publicitate stradală, 131.440 de lei pe tipărituri și alte materiale promoționale și 54.461 lei pentru sondaje, cercetare și consultanță.

Cei mai mulți bani au fost oferiți de fiul lui Oprescu și al Simonei Fica, Mircea, care donase 61.000 lei pentru campanie. Pe lista donatorilor s-a aflat, însă, și Simona Fica, care a contribuit la campania electorală a fostului partener de viață cu suma de 18.000 lei. De asemenea, Sorin Oprescu obținuse 10.000 de lei de la Irina Oprescu, cumnata sa, și 22.000 de lei de la Dorin Gelu Oprescu, fratele său.