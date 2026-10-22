Ce avere uriașă are Nicolae Stanciu. Cu câți bani se întoarce în România după 10 ani jucați în străinătate

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Nicolae Stanciu a ajuna la un acord pentru revenirea în SuperLiga, iar în luna decembrie va fi prezentat la U Cluj. Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că totul este deja rezolvat, iar mijlocașul de 33 de ani în care a schimbat mai multe campionate în străinătate.

Nicolae Stanciu pleca de la FCSB pentru a semna cu Anderlecht în august 2016. A stat în Belgia un an și jumătate

Nicolae Stanciu pleca în august 2016 de la FCSB și semna cu Anderlecht. Belgienii i-au oferit un salariu de 1 milion de euro pe sezon, dar internaționalului român i-a fost greu să se impună în primul 11. A stat la formația din Bruxelles până în ianuarie 2018, astfel că a reușit să își adauge aproximativ 1,5 milioane de euro. A urmat transferul în Cehia, la Sparta Praga.

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A primit și o mică majorare a salariului, la 1,1 milioane de euro pe sezon. Fix un an mai târziu, în ianuarie 2019, Nicolae Stanciu părăsea Cehia și Europa. Astfel, prima eperiență la Praga i-a adus în conturi încă 1,1 milioane de euro. Și perspective financiare excelente după transferul în Arabia Saudită, la Al Ahli.

Stanciu nu reușea să se adapteze în Arabia Saudită, la prima experiență asiatică, și renunța la un salariu uriaș pentru a se întoarce în Cehia

Saudiții i-au oferit lui Stanciu un contract de 2,5 milioane de euro pe an, dar românul nu a reușit deloc să se adapteze. A stat doar șase luni, iar în iulie 2019 alegea să revină în Cehia. A luat 1,2 milioane de euro în acest interval, dar în cele din urmă a decis să accepte un salariu mai mic doar pentru a se întoarce în Europa. A semnat cu Slavia Praga.

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Slavia i-a făcut lui Stanciu cel mai mare salariu din prima ligă din Cehia, 1,5 milioane de euro pe an. La a doua perioadă petrecută în Praga, românul s-a simțit excelent. A avut evoluții foarte apreciate, inclusiv în UEFA Champions League. Stanciu a stat la Slavia din iulie 2019 până în martie 2022. A fost o perioadă excelentă pentru mijlocaș și din punct de vedere financiar, cu 4 milioane de euro încasați.

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Nicolae Stanciu, foarte iubit în China. Românul a fost un adevărat idol la Wuhan, iar apoi a dat lovitura și la Damac

Stanciu a revenit apoi în Asia, de această dată în China. A semnat cu Wuhan Three Towns, care i-a oferit un salariu de două milioane de euro pe sezon. Evoluțiile lui Stanciu au fost și de această dată, iar românul chiar a reușit să se adapteze în China, într-o perioadă în care campionatul era foarte competitiv. Din martie 2022 până în septembrie 2023, Stanciu a încasat aproximativ 3 milioane de euro.

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A urmat o revenire oarecum surprinzătoare în Arabia Saudită, de această dată la Damac. Iar după experiența din China, lui Stanciu i-a fost mult mai ușor să se adapteze și în cultura saudită. A fost unul dintre liderii lui Damac, atât în teren, cât și la încasări, cu un salariu anual de 2,4 milioane de euro. Din septembrie 2023 până în iulie 2025, românul a încasat aproximativ 4,5 milioane de euro.

Experiența Genoa s-a dovedit mai degrabă un eșec, iar Stanciu a revenit apoi în China, unde s-a simțit foarte bine

În iulie 2025, Nicolae Stanciu alegea să revină în Europa, cu un transfer surpriză în Serie A. Accepta o scădere consistentă de salariu, la 800.000 de euro pe sezon, pentru a putea juca la Genoa lui Dan Șucu. Dar nu s-a impus în Italia, iar în cele din urmă, la începutul lui 2026, a ales să revină în China. A semat cu Dalian Yingbo în ianuarie 2026, după 500.000 de euro încasați în Italia.

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În fine, Stanciu are în prezent în China un salariu de 1,8 milioane de euro. A luat practic această sumă pe parcursul unui an petrecut la Dalian și este gata să revină în SuperLiga. La U Cluj, căpitanul naționalei vine pe un salariu de 30.000 de euro pe lună. Dar după 10 ani în srăitătate, Stanciu vrea liniște, deoarece financiar este deja asigurat.

Câți bani a încasat Stanciu de la fiecare echipă pentru care a jucat în străinătate

Anderlecht – 1,5 milioane de euro

Sparta Praga – 1,1 milioane de euro

Al Ahli – 1,2 milioane de euro

Slavia Praga – 4 milioane de euro

Wuhan Three Towns – 3 milioane de euro

Damac – 4,5 milioane de euro

Genoa – 0,5 milioane de euro

Dalian Yingbo – 1,8 milioane de euro

TOTAL: 17,6 milioane de euro

Astfel, Stanciu a adunat o adevărată avere în mai bine de 10 ani pe care i-a petrecut în străinătate. Peste 17 milioane de euro care i-au intrat în conturi de la cele 8 cluburi pe la care a trecut peste hotare. , dar un trofeu cu Universitatea Cluj ar valora cu siguranță enorm pentru el.