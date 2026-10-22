Ce avere uriașă are Nicolae Stanciu. Cu câți bani se întoarce în România după 10 ani jucați în străinătate

Nicolae Stanciu a ajuna la un acord pentru revenirea în SuperLiga, iar în luna decembrie va fi prezentat la U Cluj. Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că totul este deja rezolvat, iar mijlocașul de 33 de ani este gata să revină în România după 10 ani în care a schimbat mai multe campionate în străinătate.
Nicolae Stanciu pleca în august 2016 de la FCSB și semna cu Anderlecht. Belgienii i-au oferit un salariu de 1 milion de euro pe sezon, dar internaționalului român i-a fost greu să se impună în primul 11. A stat la formația din Bruxelles până în ianuarie 2018, astfel că a reușit să își adauge aproximativ 1,5 milioane de euro. A urmat transferul în Cehia, la Sparta Praga.
A primit și o mică majorare a salariului, la 1,1 milioane de euro pe sezon. Fix un an mai târziu, în ianuarie 2019, Nicolae Stanciu părăsea Cehia și Europa. Astfel, prima eperiență la Praga i-a adus în conturi încă 1,1 milioane de euro. Și perspective financiare excelente după transferul în Arabia Saudită, la Al Ahli.
Saudiții i-au oferit lui Stanciu un contract de 2,5 milioane de euro pe an, dar românul nu a reușit deloc să se adapteze. A stat doar șase luni, iar în iulie 2019 alegea să revină în Cehia. A luat 1,2 milioane de euro în acest interval, dar în cele din urmă a decis să accepte un salariu mai mic doar pentru a se întoarce în Europa. A semnat cu Slavia Praga.
Slavia i-a făcut lui Stanciu cel mai mare salariu din prima ligă din Cehia, 1,5 milioane de euro pe an. La a doua perioadă petrecută în Praga, românul s-a simțit excelent. A avut evoluții foarte apreciate, inclusiv în UEFA Champions League. Stanciu a stat la Slavia din iulie 2019 până în martie 2022. A fost o perioadă excelentă pentru mijlocaș și din punct de vedere financiar, cu 4 milioane de euro încasați.
Stanciu a revenit apoi în Asia, de această dată în China. A semnat cu Wuhan Three Towns, care i-a oferit un salariu de două milioane de euro pe sezon. Evoluțiile lui Stanciu au fost și de această dată, iar românul chiar a reușit să se adapteze în China, într-o perioadă în care campionatul era foarte competitiv. Din martie 2022 până în septembrie 2023, Stanciu a încasat aproximativ 3 milioane de euro.
A urmat o revenire oarecum surprinzătoare în Arabia Saudită, de această dată la Damac. Iar după experiența din China, lui Stanciu i-a fost mult mai ușor să se adapteze și în cultura saudită. A fost unul dintre liderii lui Damac, atât în teren, cât și la încasări, cu un salariu anual de 2,4 milioane de euro. Din septembrie 2023 până în iulie 2025, românul a încasat aproximativ 4,5 milioane de euro.
În iulie 2025, Nicolae Stanciu alegea să revină în Europa, cu un transfer surpriză în Serie A. Accepta o scădere consistentă de salariu, la 800.000 de euro pe sezon, pentru a putea juca la Genoa lui Dan Șucu. Dar nu s-a impus în Italia, iar în cele din urmă, la începutul lui 2026, a ales să revină în China. A semat cu Dalian Yingbo în ianuarie 2026, după 500.000 de euro încasați în Italia.
În fine, Stanciu are în prezent în China un salariu de 1,8 milioane de euro. A luat practic această sumă pe parcursul unui an petrecut la Dalian și este gata să revină în SuperLiga. La U Cluj, căpitanul naționalei vine pe un salariu de 30.000 de euro pe lună. Dar după 10 ani în srăitătate, Stanciu vrea liniște, deoarece financiar este deja asigurat.
Astfel, Stanciu a adunat o adevărată avere în mai bine de 10 ani pe care i-a petrecut în străinătate. Peste 17 milioane de euro care i-au intrat în conturi de la cele 8 cluburi pe la care a trecut peste hotare. Revine în România ca un jucător împlinit, dar un trofeu cu Universitatea Cluj ar valora cu siguranță enorm pentru el.