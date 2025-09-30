Ce avere uriașă au de împărțit Nicole Kidman și Keith Urban după despărțire? Suma agonisită este una fabuloasă

După aproape două decenii de căsnicie, Nicole Kidman și Keith Urban se confruntă nu doar cu despărțirea, ci și cu o adevărată „bătălie” a moștenirii finaciare. Cuplul de celebrități are un portofoliu imobiliar impresionant care va trebui împărțit, ridicând semne de întrebare asupra viitorului financiar al celor doi.

Ce avere au de împărțit Nicole Kidman și Keith Urban după divorț?

Nicole Kidman și Keith Urban se află în fața unui moment dificil, dar și extrem de complex din punct de vedere financiar, după ce au decis să își spună adio, la aproape 20 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună două fete și, pe lângă amintirile unei relații de lungă durată, au de împărțit o avere impresionantă, estimată la 695 de milioane de dolari.

Această sumă colosală i-a propulsat în anul 2023 direct în rândul celor mai bogați australieni, prin includerea lor în prestigiosul Financial Review Rich List. Intrarea nu a fost deloc întâmplătoare, întrucât pentru a fi acceptați în clasament, pragul minim era de 690 de milioane de dolari, valoare pe care cuplul a reușit să o depășească datorită carierelor lor strălucite și extrem de profitabile.

Ce imperiu financiar are ambasadoarea frumuseții și a modei

Nicole Kidman are un capital estimat între 250 și 382 de milioane de dolari în 2025, potrivit diferitelor surse. Conform Celebrity Net Worth, valoarea sa netă se situează în jurul a 250 de milioane de dolari, în timp ce aprecierile australiene publicate de News.com.au și Herald Sun indică sume de 375 milioane AUD, respectiv 382 milioane AUD.

Diferențele dintre aceste estimări se datorează, în principal, variațiilor în evaluarea activelor imobiliare deținute de actriță, dar și diferențelor în calcularea veniturilor provenite din filme, seriale, contracte de imagine și alte surse.

Ce sumă are în conturi soțul lui Kidman

Keith Urban, cântăreț și compozitor de muzică country de renume mondial, are o avere estimată la 75 de milioane de dolari în 2025, potrivit Celebrity Net Worth. Această sumă impresionantă este rezultatul unei cariere consistente și variate, care combină succesul muzical cu aparițiile în televiziune și afacerile conexe.

Pe lângă muzică și televiziune, artistul s-a implicat și în afaceri conexe, inclusiv colaborări pentru vânzarea de chitare personalizate și susținerea unor fundații muzicale, ceea ce i-a adus venituri suplimentare și i-a consolidat imaginea de artist influent.

Astfel, Keith Urban și-a transformat talentul și notorietatea în un portofoliu financiar solid, devenind unul dintre cei mai respectați și bogați artiști country din lume.

Cum au agonisit milioanele de euro cele două starurile internaționale

Averea impresionantă de nu a apărut peste noapte, ci este rezultatul unor cariere solide, desfășurate pe parcursul a mai multor decenii, atât în cinematografie, cât și în muzică și televiziune.

Nicole Kidman, una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood și laureată a premiului Oscar, și-a consolidat moștenirea printr-o serie de roluri memorabile în filme de succes precum Eyes Wide Shut, Moulin Rouge!, The Others sau The Hours.

De-a lungul timpului, contractele ei cu marile studiouri de la Hollywood au fost extrem de profitabile, dar adevărata ascensiune financiară a venit odată cu trecerea pe micul ecran. Rolul din serialul Big Little Lies a reprezentat un punct de cotitură nu doar în carieră, ci și în veniturile sale. Actrița a fost plătită cu 1 milion de dolari pentru fiecare episod, transformând proiectul într-una dintre cele mai bănoase colaborări ale sale.

Avere impresionantă și din implicarea în producție și producție executivă

Kidman nu este doar o actriță premiată, ci și o producătoare influentă în industria de divertisment. De-a lungul carierei sale, ea a fost implicată în producția și producția executivă a mai multor filme și seriale, ceea ce i-a adus venituri suplimentare și i-a consolidat statutul de femeie de afaceri în Hollywood.

A fost producătoare executivă pentru seriale de succes precum Big Little Lies, The Undoing, Nine Perfect Strangers și Roar, toate fiind disponibile pe platforme de streaming populare. Aceste producții au fost apreciate atât de critici, cât și de public, și au contribuit la succesul său material. În plus, Nicole Kidman a fost producătoare pentru filme precum Practical Magic 2, The Family Fang, Monte Carlo și Rabbit Hole.

Recent, vedeta internațională a încheiat filmările pentru Practical Magic 2, un sequel al filmului din 1998, în care joacă alături de Sandra Bullock. Filmul este programat pentru lansare pe 18 septembrie 2026 și este produs de Denise Di Novi, Kidman și Bullock.

Cum și-a construit Nicole Kidman averea din statutul de ambasador al unor branduri de lux?

De menționat este și faptul că de renume mondial, semnând parteneriate strategice care i-au adus atât venituri considerabile, cât și o expunere internațională deosebită.

Începând cu anul 2003, Kidman a fost imaginea parfumului Chanel N°5, într-o campanie regizată de Baz Luhrmann, care a devenit emblematică pentru brandul francez. Această colaborare a fost doar începutul unei serii de parteneriate de succes cu mărci de prestigiu.

În 2005, a devenit ambasador al ceasurilor Omega, iar în 2007, a reprezentat Nintendo în campania europeană pentru jocul DS More Brain Training. Ulterior, a colaborat cu Jimmy Choo în 2013 și cu Etihad Airways în 2015. În 2017, a fost aleasă ambasador global al brandului Neutrogena, iar în 2020, a semnat un contract cu SeraLabs.

În decembrie 2023, Kidman a fost numită ambasador al brandului Balenciaga, continuându-și astfel relația de lungă durată cu casa de modă spaniolă. Această colaborare a fost subliniată prin campanii publicitare și apariții la evenimente de marcă.

În 2025, Kidman a debutat ca ambasador global al brandului japonez de îngrijire a pielii Clé de Peau Beauté, parte a grupului Shiseido.

Cum și-a construit Keith Urban imperiul financiar?

La rândul său, Keith Urban a devenit unul dintre cei mai de succes artiști country din lume. Cariera sa muzicală i-a adus albume premiate, turnee internaționale cu săli pline și vânzări de milioane de discuri.

Printre hiturile care i-au consolidat reputația se numără „Blue Ain’t Your Color”, „Somebody Like You” sau „You’ll Think of Me”, piese care au dominat topurile și au generat venituri impresionante din concerte și drepturi de autor.

Însă muzica nu a fost singura sursă de câștig. Keith a devenit o figură extrem de populară și în televiziune, fiind jurat la emisiunea „American Idol”, unde a fost remunerat cu până la 5 milioane de dolari pe sezon, timp de patru ediții consecutive. Această expunere i-a consolidat atât imaginea publică, cât și portofoliul financiar.

Cum arată imperiul imobiliar de lux al lui Nicole Kidman și Keith Urban?

Nicole Kidman și Keith Urban au construit, de-a lungul celor aproape două decenii de căsnicie, un portofoliu imobiliar global impresionant, reflectându-și statutul de celebrități internaționale și preferințele pentru locuințe exclusiviste.

După căsătoria lor în 2006, cuplul a început să investească în proprietăți de lux. În 2008, au achiziționat o vilă în Nashville, cunoscută sub numele de „Queen of Northumberland”, situată într-o comunitate rezidențială de elită. Această reședință de 10.000 de metri pătrați include facilități precum piscină, teren de tenis și cinematograf propriu, servind drept refugiu privat pentru familie.

În același an, cuplul a achiziționat o proprietate modernă în Beverly Hills pentru aproximativ 4,8 milioane de dolari. Această casă de 3.800 de metri pătrați oferă vederi spectaculoase și spații de relaxare, fiind ideală pentru escapadele lor pe Coasta de Vest.

Ce proprietăți spectaculoase mai dețin

În 2009, au început să investească în imobiliare în Sydney, achiziționând un penthouse în clădirea Latitude, cu vedere la Harbour Bridge. Ulterior, au extins portofoliul în această locație, deținând acum cel puțin șase apartamente, cu o valoare totală estimată la peste 27 milioane de dolari.

Ulterior, în 2010, au achiziționat un apartament de 10 milioane de dolari în cartierul Chelsea din New York. Această proprietate include un „Sky Garage” futurist și oferă acces rapid la locurile de muncă și divertisment din oraș.

Un an mai târziu, au cumpărat o proprietate de 110 acri în Southern Highlands, New South Wales, numită Bunya Hill. Această proprietate istorică include o casă georgiană din 1878 și facilități moderne precum piscină, teren de tenis și sală de sport, fiind un loc de refugiu pentru familie.

Care este ultima proprietate achiziționată înainte de separare

În 2022, Kidman a cumpărat un apartament de lux în complexul Milsons Point din Sydney pentru 1,35 milioane de dolari. Acesta este al cincilea apartament achiziționat în această locație, care oferă vederi spectaculoase și facilități moderne.

De asemenea, în 2025, vedeta a achiziționat un al șaselea apartament în același complex din Sydney pentru 7,7 milioane de dolari. Această achiziție subliniază angajamentul său față de investițiile imobiliare în Australia.

În total, portofoliul imobiliar al cuplului este evaluat la aproximativ 282 milioane de dolari, incluzând proprietăți în Nashville, Beverly Hills, New York, Sydney și Southern Highlands. Aceste investiții reflectă nu doar statutul lor de celebrități, ci și o strategie financiară bine gândită, diversificată pe mai multe piețe imobiliare internaționale.

Când s-ar fi produs separarea dintre Nicole Kidman și Keith Urban

Nicole Kidman și Keith Urban au început să se separe discret la începutul verii, potrivit TZM, când muzicianul, în vârstă de 57 de ani, s-a mutat din locuința familiei din Nashville, Tennessee, și și-a achiziționat propria reședință în capitala muzicii country. Potrivit publicației, actrița de 58 de ani s-a opus divorțului și a încercat să salveze căsnicia, însă fără succes.

Kidman și Urban s-au cunoscut în ianuarie 2005, la un eveniment de promovare a Australiei la Hollywood, și s-au căsătorit în iunie 2006, la Sydney. Împreună au două fiice: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Nicole Kidman mai are doi copii adoptați din mariajul anterior cu Tom Cruise.

Ultimele imagini postate pe rețelele sociale care îi înfățișează împreună datează din luna iunie, când au sărbătorit aniversarea nunții. Muzicianul, la rândul său, a distribuit fotografii cu soția sa în mai, după participarea la Academy of Country Music Awards 2025.