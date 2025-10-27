Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță

ADVERTISEMENT

Principalii favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului și-au completat în urmă cu câteva luni declarațiile de avere. Câți bani au în conturi Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă și cu ce bunuri de valoare se laudă?

Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului

Bucureștenii sunt chemați din nou la urne în mai puțin de două luni, postul de primar devenind vacant după ce Nicușor Dan a părăsit funcția pentru a ajunge la Palatul Cotroceni, ales președinte al României. Deși nu au fost lansate candidaturile oficiale, casele de sondare a opiniei publice îi măsoară de ceva vreme pe reprezentanții principalelor partide de la noi. În toate măsurătorile se remarcă, la diferențe mici de procente, liberalul Ciprian Ciucu, social-democratul Daniel Băluță și parlamentarul USR Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor.

ADVERTISEMENT

Băluță, dividende de 170.000 de lei de la o companie care oferă asistență stomatologică

Din declarațiile de avere pe care cei trei le-au completat la sfârșitul anului trecut, aflăm ce depozite bancare au, dar și ce salarii primesc lună de lună. Daniel Băluță, primarul PSD din sectorul 4, încasează anual un venit de 197.000 de lei (aproximativ 16.000 de lei pe lună). Tot în 2024, edilul a încasat dividende de 170.895 de lei de la AAB Spectra Dent SRL, o firmă care oferă servicii de asistență stomatologică, soția primarului fiind dentistă. Băluță deține și bijuterii și ceasuri de lux, achiziționate între 2001 și 2021, în valoare de 15.000 de euro. Primarul are deschise mai multe conturi bancare, unde ține câteva zeci de mii de lei și a investit, din 2008 încoace, suma de 111.000 de lei destinată pensiei private (NN Asigurări).

Ciprian Ciucu, salariu de 17.000 de lei pe lună. Ce mașină conduce primarul sectorului 6

Celălalt primar, Ciprian Ciucu, de la sectorul 6, are terenuri agricole și intravilane în județele Argeș și Ilfov, de 5.047 de metri pătrați respectiv 500 de metri pătrați. Primarul are un apartament achiziționat în anul 2004, în București, de 34 de metri pătrați, iar împreună cu soția, Cristina Simona Ciucu, mai are o locuință, tot în capitală, de 61 m2. În 2023, Ciucu și-a cumpărat un autovehicul marca Renault, aceasta fiind singura mașină care apare pe numele său.

ADVERTISEMENT

La fel ca Băluță, Ciucu își ține banii în mai multe bănci, având în conturi la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania în jur de 100.000 de lei. Cât despre salariul său de la primărie, Ciucu ia un pic mai mult decât Băluță, având un venit de 17.333 de lei lunar.

ADVERTISEMENT

Cătălin Drulă de la USR, cel mai bogat: 2 milioane de dolari costă acțiunile sale la o firmă care livrează produse cu dronele electrice

Un alt favorit pentru funcția de primar al Capitalei, Cătălin Drulă, ales parlamentar în decembrie 2024, se laudă cu acțiuni la mai multe companii, investind inclusiv în titluri de stat. La compania aeronautică Lufthansa, Drulă are participații de 3.094 de euro, iar la TUI AG de 3.765 de euro. Fostul ministru de la USR mai are acțiuni și la Evergent, Transgaz, Transelectrica, Wizz Air și Hidroelectrica. Conform declarației sale de avere, Drulă este unul din marii finanțatori ai partidului din care face parte. În 2024 a împrumutat în nume personal USR cu suma de 100.000 de lei.

Cele mai multe acțiuni le are la Zipline International Inc (o companie americană care operează cel mai mare serviciu automatizat de livrare din lume, folosind inclusiv drone electrice), valoarea lor totală ridicându-se la peste 2 milioane de dolari! Drulă mai deține un teren în localitatea Mogoșoaia din județul Ilfov, și un BMW.

ADVERTISEMENT

Cum stau în sondaje Drulă, Ciucu și Băluță

Potrivit celui mai recent sondaj apărut pe piață, realizat de Avangarde, conduce topul intenției de vot cu 25%, la doar 2% distanță de locul al doilea, ocupat de de la PNL. Drulă vine pe locul trei cu 18%. În topul celor măsurați pentru alegerile din capitală se află și realizatoarea tv Anca Alexandrescu. În unele sondaje e cotată cu șanse slabe, sub 10%, însă în cel de la Avangarde are 16%.