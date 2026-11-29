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Câștigurile în bani sunt unele uriașe în Formula 1. Cei care prind gustul succesului se pot alege nu doar cu trofee și distincții, dar și cu sume impresionante în conturi. Pe lângă aspectul victoriei, banii pot veni și din salarii, ori contracte de publicitate extrem de atrăgătoare.

Cei mai bogați piloți din istoria Formulei 1

Campionii mondiali din Formula 1 s-au ales mereu cu venituri remarcabile. În acest sport motorizat, , au fost implicați oameni cu resurse financiare importante, care au vrut să-și arate adevărata valoare fie pe pistă, fie pe marginea acesteia.

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Dintre toți marii piloți, cel mai bogat este, de departe, Michael Schumacher. Chiar și după accidentul teribil suferit la schi în 2013, germanul rămâne cel mai înstărit atlet din Formula 1, cu o avere estimată la 586,5 milioane de dolari (aproximativ 535 de milioane de euro). Această sumă reprezintă, de fapt, toate câștigurile sale din cariera de sportiv.

Egalul său la numărul de titluri, Lewis Hamilton, are mai puțin de jumătate din această referință. Averea sa este estimată la „doar” 285 de milioane de dolari, raportată la cele șapte trofee de campion cucerite, dar și la cariera sa de aproape 20 de ani.

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Pe trei se clasează Fernando Alonso, cu venituri raportate de 260 de milioane de dolari, în condițiile în care are numai două titluri la piloți. Însă, el este veteranul competiției, având la activ 446 de starturi oficiale.

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În acest top al celor mai înstăriți concurenți din Formula 1 se află și Max Verstappen, . La 29 de ani, cvadruplul campion mondial are o avere de 210 milioane de dolari, conform estimărilor. Contractul său actual cu Red Bull Racing este valabil până în 2030, astfel că resursele sale financiare vor crește simțitor în anii următori.

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Afacerile, surse notabile de venituri

O altă legendă a curselor, Niki Lauda, a avut o avere estimată la 195,5 milioane de dolari. Încă din perioada în care concura, austriacul a pus bazele propriei linii aeriene, Lauda Air. Un mare pasionat al avioanelor, Niki Lauda a câștigat și din această afacere, care a fost preluată ulterior de compania Ryanair.

În acest statut de businessman s-a încadrat și Mario Andretti. Americanul a rămas ancorat în sporturile cu motor după ce s-a retras, pentru a-și înființa propria echipă de curse, împreună cu fiul său, Michael. Bătrânul Andretti a încercat, într-un fel, să rivalizeze cu al său compatriot Roger Penske, cel care a creat una dintre cele mai titrate formații de peste Ocean. Averea lui Mario Andretti, campionul mondial din 1978, este de aproximativ 127 de milioane de dolari.

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Top 10 – cei mai bogați piloți din istoria Formulei 1, după averile estimate în milioane de dolari:

Michael Schumacher (Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes) – 586,5 Lewis Hamilton (McLaren, Mercedes, Ferrari) – 285 Fernando Alonso (Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin) – 260 Max Verstappen (Toro Rosso, Red Bull) – 210 Niki Lauda (March, BRM, Ferrari, Brabham, McLaren) – 195,5 Kimi Räikkönen (Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus, Alfa Romeo) – 178,4 Jenson Button (Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn, McLaren) – 146,6 Sebastian Vettel (BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin) – 136,9 Mario Andretti (Lotus, March, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo, Williams) – 127 Eddie Irvine (Jordan, Ferrari, Jaguar) – 117,3