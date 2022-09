Ce averi au primarii Bucureștiului. Cum au evoluat veniturile edililor după doi ani de mandat

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, cel care în anii trecuți a apărut constant în top 300 Capital alături de fratele său, este nu doar cel mai bogat primar al Capitalei dar și unul dintre politicienii cu cea mai ciudată declarație de avere.

Negoiță, datorii de sute de milioane de lei

În anul 2020 frații Negoiță apăreau în top 300 Capital cu o avere de puțin peste 100 de milioane de euro, iar în declarația de avere din acel an acesta declara nu mai puțin de 14 terenuri arabile în Popești-Leordeni, cu suprafețe între 2.000 și 15.000 de metri pătrați, alte trei terenuri în Voluntari și în București, la care se adaugă trei case de locuit în Voluntari și una în Constanța plus un subsol de bloc de 1.400 de metri pătrați în București.

Acesta menționa un cont de economii cu 7.500 de euro, plus 99,99% din două companii, SC Magic Water Park, estimată la o valoare de 215.000 de lei, și firma de imobiliare SC Domus Stil Real Estate Solutions, cu o valoare de aproape 52 de milioane de lei. Partea ciudată a declarației sale de avere includea o datorie la ANAF de 250 de milioane de lei, 250.000 de lei datorie la Primăria București, 400.000 de lei la Primăria Voluntari și peste trei milioane de lei la Primăria Popești-Leordeni, fiind doar o parte a datoriilor pe care acesta le menționează, pe lângă un credit de un milion de euro de la Banca Transilvania și alți 9,5 milioane de lei luați de la propria firmă de imobiliare.

Doi ani mai târziu, cele 25 de terenuri arabile sau intravilane, casele din Voluntari și București sunt tot acolo, Robert Negoiță menționând ca venituri salariul de 182.520 de lei. Datoriile și creditele sunt și ele acolo, doar că datoria către ANAF a crescut acum la 260 de milioane de lei. De altfel, în declarația de avere din 2020, Negoiță menționează că e vorba de mai multe decizii de impunere din partea ANAF care au fost contestate de către instanță. „Suma pretinsă datorată către ANAF este de 250.305.914 lei, fiind compusă din principal în sumă de 76.483.447 lei debit TVA, plus dobânzi și penalități de întârziere în sumă de 173.822.467 lei, plus 435.247 lei debitate datorate pe rol fiscal persoană fizică, calculate de către ANAF până la data de 21 mai 2020”, a scris atunci Robert Negoiță. De fapt, acesta se află pe primul loc în topul datornicilor la ANAF încă din anul 2016, atunci când datoria sa era de doar 232 de milioane de lei.

Negoiță și Piedone, probleme cu legea

În luna august a acestui an însă Robert Negoiță, alături de mai mulți directori din cadrul primăriei Sectorului 3, într-un dosar privind prelungirea contractului de salubrizare cu firma Rosal prin zeci de acte adiționale. Potrivit DNA, prejudiciul adus statului ar depăși suma de 570 de milioane de lei, iar procurorii au pus sechestru pe toate bunurile și conturile bancare ale lui Robert Negoiță, ca și pe 1/3 din salariul încasat de acesta de la primărie. „Instituirea sechestrului asiguratoriu prin poprire până la concurența sumei de 578.446.818,637 lei, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție asupra sumelor de bani prezente și viitoare din conturile bancare curente deschise la Bank of Cyprus, Banca Transilvania, Unicredit Bank, CEC Bank, Garanti Bank, Credit Europe Bank”, se arată în rechizitoriul DNA.

Un alt primar care a avut probleme cu oamenii legii a fost Cristian Popescu Piedone, cel care a câștigat alegerile pentru Primăria Sectorului 5, și care în luna mai a fost nevoit să renunțe la această funcție după . În declarația sa de avere din 2020, fostul primar deține patru terenuri în Bragadiru, cu o suprafață totală de două mii de metri pătrați, o casă de 73 de metri pătrați în Capitală, moștenită în 2003, un Mercedes fabricat în 1996 și alte patru autoturisme de colecție, dintre care trei marca Cadillac. În anul anterior acesta a încasat un salariu de aproape 100.000 de lei de la societate de salubrizare Brai-Cata SRL, acolo unde a avut funcția de director.

De altfel, puțin înainte de încarcerarea sa, procurorii DNA au anunțat că primarul Cristian Piedone este urmărit penal într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu salubrizarea din sector. Mai mult, acesta a apărut și în stenogramele DNA, fiind înregistrat de către procurori în timp ce discuta cu liderul sindicatului de la metrou, Ion Rădoi, despre amânarea demolării chioșcurilor din stații. Nu toate veștile au fost negative pentru familia Piedone, în contextul în care deputatul Vlad Popescu, fiul lui Piedone este considerat favorit pentru a câștiga alegerile din sector. Mai mult, acesta este mult mai bogat decât tatăl său, el deținând trei imobile în București (două apartamente și o casă), patru mașini (Volskwagen, Land Rover, BMW și Porsche), active financiare de 900.000 de lei și , aproape jumătate din cifra de afaceri.

Primarii fără valențe de investitori

În anul 2020, Nicușor Dan, cel care câștigase ca deputat 130.000 de lei în anul anterior, avea potrivit propriei declarații de avere un teren intravilan de 7.490 de metri pătrați, în zona Predeal, un Citroen BX fabricat în 1986 și două credite – unul de la Garanti Bank de 100.000 de euro, contractat în 2007 din care mai avea de achitat 57.800 de euro, și o datorie de 27.000 de euro către o persoană particulară. Doi ani mai târziu singurul lucru care s-a schimbat în averea lui Nicușor Dan este salariul de primar, acum în sumă de 186.120 de lei, pentru că atât terenul cât și mașina și datoriile acestuia au rămas la fel.

Un alt primar care nu pare a fi preocupat de investiții financiare este Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6. La fel ca în urmă cu doi ani, acesta deține un teren agricol de 5.000 de metri pătrați în Argeș, achiziționat în 2011, un teren de 500 de metri pătrați în Ilfov, moștenit, două apartamente în București, unul de 34 de metri pătrați și un altul de 61, și un salariu anual de 165.118 lei. Din 2010 acesta are un credit de 46.000 de euro, scadent în 2040. În ceea ce privește economiile sale, acesta are 38.000 de euro și 2.700 de lei. În anul 2021 are deschis un cont de 43.000 de lei (pensie privată și fonduri de investiții), iar în anul următor 2022 un alt cont de 15.000 de lei, la fel, pensie privată și fonduri de investiții. Cu doi ani înainte acesta avea economii de 43.000 de euro și circa 40.000 de lei.

În ceea ce-l privește pe primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, acesta menționează în declarația de avere un teren intravilan de 250 de metri pătrați din Capitală, achiziționat în 2018, și alte două apartamente, unul de 75 de metri pătrați, achiziționat în 2009, și un altul de 120 de metri pătrați, achiziționat în 2018. În aceiași ani a contractat și câte un credit imobiliar, unul de 36.000 de euro în 2009, și un altul de 498.000 de lei în 2018, scadent în 2047. Acesta conduce un autoturism Mazda, fabricat în 2008, și menționează opt conturi de economii cu circa 200.000 de lei. Soția primarului Sectorului 2 câștigă mai bine decât acesta, aproape 200.000 de lei pe an, iar soții Mihaiu au mai obținut 12.000 de lei din închirierea unui apartament.

Acesta a menționat și un împrumut de 255.000 de lei către E-dea Works, firma IT la care deține o treime din acțiuni și la care în 2018 era plătit ca programator cu 28.000 de lei. Anul trecut, compania a avut o cifră de afaceri de un milion de euro cu un profit de 200.000 de euro.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, deține o casă de locuit de 270 mp cu un teren de aproape 300 de metri pătrați în București, achiziționate printr-o donație în anul 2013, un teren în Câmpina moștenit în 2010 și un apartament în Capitală, de 68 de metri pătrați, achiziționat în 2011. Acesta menționează ceasuri și bijuterii de 15.000 de euro și economii de puțin peste 30.000 de lei. Anul trecut aceasta și-a vândut un autoturism cu peste 100.000 de lei și a contractat un credit de 100.000 de lei de la Banca Transilvania, scadent peste trei ani. Cu doi ani înainte acesta menționa că deține un autoturism Volkswagen Tiguan, iar în economii avea 20.000 de dolari, într-un cont pe numele soției, și alți 20.000 de euro în numerar.

Anul trecut acesta a încasat, pe lângă salariul de primar a mai încasat 30.000 de euro, atât el cât și soția sa, reprezentând dividende de la clinica de stomatologie BD Medical, unde dețin câte 20% din acțiunile firmei. Potrivit datelor Confidas, clinica stomatologică a avut anul trecut un profit de 238.000 de euro, reprezentând circa 56% din cifra de afaceri a firmei. Anul trecut Danile Băluță a luat un credit de 100.000 de lei de la Banca Transilvania, credit scadent în anul 2024.

Clotilde Armand, acțiuni și titluri de stat

Unul dintre cei mai înstăriți primari este edilul Sectorului 1, , salariul de deputat european, și alți 6.200 de lei, salariu de consilier local la Sectorul 1. În 2019, cea mai importantă sursă de venit pentru Clotilde Armand a reprezentat-o serviciile de management oferite pe PFA, pentru care a încasat 429.733 de lei.

Clotilde Armand și soțul acesteia, Moroianu Sergiu, profesor universitar și cercetător științific la Institutul de Matematică, dețin 12 terenuri, în toate categoriile, intravilane, agricole și forestier, cu marea lor majoritate pe numele soțului, care le-a primit moștenire. Un singur teren este pe numele lui Clotilde Armand, teren intravilan în București, de 285 de metri pătrați, cumpărat în anul 2014. Cei doi mai dețin și două case și două apartamente, doar pe numele lui Clotilde fiind o casă de 300 de metri pătrați, în București, cumpărată în 2014.

La fel ca în 2020, Clotilde Armand a declarat o colecție de tablouri de Stoica Dumitrescu estimate la 8.000 de euro, tablouri de Bărbulescu cu valoarea de 7.000 de euro și bijuterii de familie în valoarea de 3.000 de eur0. Anul trecut, Clotilde a vândut unul din terenurile intravilane pentru suma de 24.000 de euro.

În ceea ce privește economiile, primarul Sectorului 1 are circa 100.000 de lei și circa 140.000 de euro în conturile curente, dar și peste 90.000 de lei, în fonduri de pensii, pilonul II, și alți 100.000 de euro în fonduri de investiții. Clotilde Armand a mai declarat acțiuni la mai multe societăți comerciale, inclusiv grupul DIGI, în valoare de 185.000 de lei. Față de anul 2019, valoarea acțiunilor deținute de aceasta s-a dublat, în condițiile în care în declarația de avere din 2020 valoarea acestora era de 98.000 de lei.

În plus, dacă în 2019 Clotilde Armand deținea titluri de stat în valoare de 75.000 de euro, anul acesta a declarat că deține două emisiuni de titluri de stat, una în valoare de 205.000 de euro și alta de 400.000 de lei.

În ciuda acestor sume, pentru Clotilde Armand trecerea la primăria Sectorului 1 a reprezentat un pas înapoi în ceea ce privește câștigurile salariale, ea declarând pe lângă salariul de 131.412 lei alți 27.284 de euro, venit în urma mandatului de parlamentar european.