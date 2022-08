Ce averi au șefii marilor parchete din România. Acesta este procurorul cu cel mai mare salariu

Cu salarii lunare de circa 5.000 de euro, șefii marilor parchete din România, Crin Bologa, procurorul-șef al DNA, Oana Daniela Pâțu, șefa DIICOT și Gabriela Scutea, procurorul general, sunt printre cei mai bine plătiți bugetari din țară.

Șeful DNA, procurorul-șef cu cel mai mic salariu

Crin Bologa, , a avut anul trecut un salariu lunar de 256.490 de lei, ceea ce înseamnă puțin peste 21.000 de lei pe lună, adică puțin peste 4.000 de euro. Chiar și în aceste condiții, șeful DNA este cel mai prost plătit dintre toți procurorii-șefi ai marilor parchete din țară. Totuși, Crin Bologa a mai încasat alți 50.275 de lei reprezentând drepturi salariale restante de pe vremea când era procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj.

ADVERTISEMENT

Soții Bologa dețin mai multe terenuri, două în localitatea Zalău, de peste 2.000 de metri pătrați, un teren agricol în comuna Corbu, Constanța, de 650 de metri pătrați, și alte două în Cluj-Napoca de peste 300 de metri pătrați. Aceștia mai dețin o casă de locuit în Zalău de 450 de metri pătrați și alte două apartamente în Cluj-Napoca, unul de 42 de metri pătrați și altul de 56 de metri pătrați.

Șeful DNA are două autoturisme BMW, un X5 și un X1 fabricate în 2015, și peste 33.000 de lei într-un cont de economii. Anul trecut, soții Bologa au terminat de achitat un credit pe cinci ani în valoare de 60.000 de lei, având investiți 45.000 de lei în titluri de stat.

ADVERTISEMENT

Procurorul-șef adjunct al DNA, Mădălina Scarlat, a avut anul trecut un salariu de 306.305 lei, ceea ce înseamnă un venit lunar de peste 25.000 de lei. Aceasta are două apartamente în București, unul de 49 de metri pătrați, moștenit, și un altul de 71 de metri pătrați, cumpărat în anul 2012, an în care a contractat și un credit pe 30 de ani în valoare de 44.800 de euro. Aceasta are economii de circa 110.000 de lei și 130.000 de euro, dar și peste 150.000 de lei într-un fond de pensii private.

DIICOT, condus de procurorul-șef adjunct

Dintre toate marile parchete doar DIICOT nu are un procuror-șef deplin, parchetul anti-mafia fiind condus, după demisia Giorgianei Hosu în septembrie 2020, de Oana Daniela Pâțu. De altfel, coaliția PNL-USR-UDMR s-a rupt imediat după ce ministrul Stelian Ion anunțase organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de procuror-șef al DIICOT și a altor câtorva funcții de conducere din marile parchete.

ADVERTISEMENT

Oana Daniela Pâțu, procurorul-șef adjunct al DIICOT, a câștigat anul trecut 307.397 de lei, deci peste 25.000 de lei lunar. Șefa DIICOT deține nu mai puțin de zece terenuri (intravilane, agricole sau forestiere) însă marea lor majoritate sunt rămase moștenire, doar unul intravilan de 1.000 de metri pătrați din Bacău a fost cumpărat (50%) de aceasta în anul 2004. La fel, deține trei case de locuit tot în Bacău, doar una de 100 de metri pătrați fiind cumpărată în 2004, celelalte două fiind primite moștenire. Aceasta mai are alte patru apartamente, două în Bacău moștenite, și alte două, unul tot în Bacău și un altul în București de 77 de metri pătrați, achiziționate în 2019 și 2014.

În conturile sale de economii are 305.000 lei, adică salariul pe un întreg an, și alți 24.000 de lei într-un fond de pensii private. Aceasta a încasat anul trecut 20.000 de euro din vânzarea unui teren agricol. Soțul acesteia, care este cercetător la Institutul de Științe Spațiale

ADVERTISEMENT

Procurorul General al României, cele mai mari venituri

Procurorul general al României, Gabriela Scutea a avut cele mai mari venituri dintre șefii marilor parchete. Salariul ei a fost de 260077 lei, la care se adaugă alți 118.532 de lei, restanțe rămase de încasat ca urmare a unor hotărâri judecătorești, plus alți 119.772 lei, indemnizație ca membru de drept al CSM, plus alți 26.128 de lei și 19.284 lei, alte diferențe salariale plătite ca urmare a hotărârilor judecătorești. În total, vorbim de o sumă de 543.793 de lei, adică peste 100.000 de euro. Lunar, Gabriela Scutea a încasat peste 45.000 de lei, adică peste 9.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Șefa Ministerului Public are două terenuri și două case de locuit în Brașov, iar în conturile de economii are 3.500 de euro și aproape 600.000 de lei, adică mai mult decât venitul ei anual.

În anul 2017, atunci când Gabriela Scutea a achiziționat un teren de 129 de metri pătrați și o casă de 160 de metri pătrați în Brașov, a luat două credite, unul pe șase și altul pe zece ani, în valoare de 14.000 de lei și un altul de 230.155 de lei.

Adjunctul procurorului general, Maria Magdalena Militaru, a avut anul trecut un salariu de 250.573 de lei, plus alți 43.000 de lei, restanțe salariale. Aceasta are economii de 30.000 de lei și 15.000 de euro și deține două case, una în București și una în Breaza de Sus, județul Prahova. Aceasta a contractat în 2015 un credit de aproape 160.000 de lei, credit scadent în 2029.