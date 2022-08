Ce averi au șefii serviciilor secrete din România. Cine sunt generalii cu puține economii și multe datorii

După controversele stârnite cu privire la declarația de avere a directorului SRI, care la un venit lunar de trei mii de euro, și-a permis un credit de două milioane de lei, observăm că și șefii celorlalte servicii secrete din România stau prost la economiile din bancă.

Șeful STS, fără conturi de economii

Potrivit declarației de avere postate pe site-ul instituției, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), generalul-locotenent ing. Ionel-Sorin Bălan nu are niciun cont de economii, asta deși salariul său lunar este de 20.000 de lei, adică 4.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Potrivit sursei citate, șeful STS deține un teren intravilan de 350 metri pătrați și o casă de locuit de doar 95 metri pătrați, ambele în județul Sibiu. Acesta deține o Honda Accord, fabricată în 2008, și nu are conturi de economii și nici credite de achitat. Anul trecut a realizat venituri de 249.542 de lei, solda de director al STS.

Abia în declarațiile de avere mai vechi, cum este cea pentru anul 2018, atunci când a ocupat funcția de prim-adjunct al directorului STS, Sorin Bălan menționa două credite făcute la Banca Comercială Feroviară, unul contractat în 2015 și scadent în 2020 de 10.000 de euro, și un altul contractat în 2012 și scadent în 2030 de 77.000 de euro. În anul 2017 acesta și-a donat fiului acestuia o casă de locuit cu valoarea de 850.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Prim-adjunctul directorului STS, generalul locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilica, care are și el un salariu de 20.000 de lei pe lună, are trecute în declarația de avere trei conturi de economii cu peste 45.000 de lei, la care se adaugă 90.000 în titluri de stat. Acesta are însă și două credite la Banca Transilvania, unul contractat în 2020 și scadent în 2023, în valoare de 40.000 de lei, și un altul contractat în 2021 și scadent în 2025 de 100.000 de lei. Acesta nu deține o mașină personală, trecând în declarația de avere doar o caravană marca Burstner, fabricată în 1980.

Conducerea SIE, cele mai mici salarii

Conducerea Serviciului Român de Informații (SIE) are cele mai mici salarii comparativ cu ale celorlalte servicii de informații. Directorul SIE, Gabriel Vlase, numit în această funcție de către președintele Iohannis în anul 2018, a câștigat anul trecut 172.751 de lei, adică 14.395 de lei lunar, ceea ce înseamnă mai puțin de 3.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

Potrivit declarației sale de venit, acesta are două conturi în lei, unde are circa 84.000 de lei economisiți, adică aproximativ 16.800 de euro. Șeful SIE are însă două credite scadente în 2030, unul de 45.000 de euro, contractat în anul 2010, și un altul de 25.000 de lei contractat în anul 2015. Acesta menționează și un credit al fiicei sale, în valoare de 367.500 de lei, despre care susține că a fost achitat integral prin vânzarea imobilului achiziționat inițial prin acest credit. Potrivit declarațiilor de avere mai vechi, în anul 2022, acesta a avut scadent un credit de 68.000 de lei, contractat în anul 2017.

Gabriel Vlase mai deține și 65% din acțiunile unei societăți comerciale, în valoare de aproape 50.000 de lei, și 100% din acțiunile unei alte societăți comerciale a căror valoare este de peste 72.000 de lei. Numele societăților și domeniul de activitate sunt cenzurate în declarația de avere a acestuia, însă în declarațiile mai vechi publicate în timpul mandatelor de deputat acesta menționează firmele SC Investica General SRL, firma unde deține 65% din acțiuni, firmă cu domeniul de activitate în închirierea bunurilor imobiliare, firmă care din 2018 se află pe pierdere, și SC Gabrio Business, în același domeniu de activitate, firmă ce .

ADVERTISEMENT

De asemenea, acesta mai are trecut un împrumut acordat în nume personal de 198.500 de lei, deci aproape 40.000 de euro. În declarațiile de avere ale acestuia nu apar proprietăți, terenuri, case sau alte bunuri. În 2018 menționa că deține bijuterii în valoare de 25.000 de euro. Actualul șef al SIE era cunoscut ca un apropiat al deputatului PSD, Viorel Hrebenciuc, în care Hrebenciuc a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare. Vlase a negat că ar avea vreo legătură cu acest dosar.

ADVERTISEMENT

Adjunctul șefului SIE este generalul Eugen Mihail Nedelcu, avansat recent de președintele Iohannis la , cel mai înalt grad din România, a avut anul trecut un salariu de 263.000 de lei, adică aproape 22.000 de lei pe lună. Potrivit declarației de avere a acestuia, el are peste 60.000 de euro și 50.000 de lei în cele zece conturi personale.

Acesta are însă și patru credite contractate, trei dintre acestea, scadente în 2022, 2023 și 2024 în valoare de 60.000 de euro și un al patrulea, scadent în 2036, în valoare de peste 550.000 de lei, ce a fost contractat în anul 2018. Generalul Eugen Nedelcu mai deține și ceasuri, tablouri în valoare de 20.000 de euro, dar și un automobil Tesla, fabricat în 2017, și un Harley Davidson, fabricat în 2021.

Șeful SPP, cel mai vechi longeviv șef de serviciu secret

Generalul doctor Lucian-Silvian Pahonțu conduce de 16 ani Serviciul de Protecție și Pază, fiind cel mai longeviv șef de serviciu secret din România. Potrivit declarației sale de avere, acesta deține o casă de aproape 200 de metri pătrați în apropierea Capitalei dar și , ambele moștenite, în localitatea natală, Lerești (județul Argeș).

Anul trecut acesta a avut un venit de 313.099 lei, salariu ca director al SPP, ceea ce echivalează cu peste 26.000 de lei pe lună, adică peste 5.000 de euro. La acest venit se adaugă și alți aproape 9.000 de lei, indemnizație de delegare. În declarația sa de avere nu este trecut niciun cont de economii, dar este menționat un credit contractat anul trecut în valoare de 92.500 de lei.

Adjunctul directorului SPP este generalul maior doctor Daniel Ion Bălașa, numit în această funcție în 2016. Acesta deține o garsonieră în București, cumpărată în 2011, și o casă de aproape 200 de metri pătrați în comuna Tunari, achiziționată chiar în acest an. Ca economii, acesta deține 17.500 de euro într-un cont deschis la BRD în 2019 și alți 28.000 de lei, fond de pensie privată deschis în 2021.

La capitolul credite, acesta are unul contractat în 2021, scadent în 2026, în valoare de 45.000 de lei, și menționează un al credit, pe numele fiului său, de 43.000 de euro, contractat în 2020 pe o durată de 20 de ani ca avans la un credit imobiliar. În anul acesta, Ion Bălașa a contractat un alt credit imobiliar de la CEC Bank, cu scadență în anul 2038, în valoare de 841.364 de lei, adică aproape 170.000 de euro. Salariul său anual de la SPP a a fost anul trecut de 263.310 lei.

Credit de 2 milioane pentru șeful SRI

La începutul acestei luni publicația a scris, citând declarația de avere a directorului SRI, Eduard Hellvig, că acesta a contractat în anul 2020 un credit de aproape 2 milioane de lei de la SC IMOCREDIT SA cu scadență în 2050. Asta deși salariul lunar al directorului SRI este de 14.367 lei, adică mai puțin de 3.000 de euro.

Profesorul de economie Bogdan Glăvan, într-o postare pe pagina sa de Facebook, a subliniat că situația este absurdă în condițiile în care dobânzile impuse de aceste fonduri sunt mai mari decât cele ale băncilor, și că dobânda lunară la un astfel de împrumut se ridică la 14.458 de lei.

„Cât este dobânda la IFN-ul care l-a creditat pe șeful SRI? IRCC + 6,25%. Asta în timp ce la CEC, de exemplu, dobânda este IRCC + 2,2%. Deci, la IFN este mult mai scump să te împrumuți. Exemplul de pe site-ul Imocredit arată că rata actuală a dobânzii, conform formulei de mai sus, este 8,9%. Dl. Hellvig plătește, conform reclamei de pe site-ul Imocredit, aproape 9% dobândă la un credit ipotecar. Doar dobânda la acest credit este mai mare decât salariul de șef SRI. Ce v-am zis? Dl. Hellvig este genial, nici unul dintre noi nu ar fi în stare de așa ceva”, a scris Bogdan Glăvan.

Purtătorul de cuvânt al SRI a transmis atunci că acest credit a fost acordat cu respectarea „tuturor normelor BNR” și că dobânda lunară este mult mai mică decât veniturile șefului SRI.

Spre diferență, prim-adjunctul directorului SRI, generalul-locotenet Răzvan Ionescu, are în conturile sale de economii circa 85.000 de lei și alți 48.000 de lei într-un fond de pensie privată. De asemenea acesta are contractat încă din anul 2015 un credit la BCR în valoare de 55.000 de euro, scadent în anul 2027.

În ceea ce-l privește pe adjunctul directorului SRI, generalul maior Cristian Bizadea, acesta are în conturi circa 40.000 de lei, dar și patru credite la activ. Cel mai vechi, contractat în 2007, scadent în 2025, de 31.000 de euro, contractat de la BCR, un altul la ING, de 10.000 de lei, contractat în 2016 pe zece ani, un altul tot la ING, contractat în 2019 pe trei ani în valoare de 15.000 de lei și un altul la Banca Transilvania, contractat în 2022 pe cinci ani în valoare de 125.000 de lei. Salariul său lunar este de aproape 16.000 de lei pe lună.