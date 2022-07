Ce bacșișuri dau vedetele din România. Elena Chiriac i-a lăsat mai mult chelnerului decât era întreaga notă de plată

Ce bacșișuri dau vedetele de la noi din țară. Otilia Bilionera a recunoscut că a lăsat o sumă consistentă unui bodyguard și Elena Chiriac a dat detalii despre cum a ajuns să plătească mai mult decât nota în sine.

Ce bacșișuri dau vedetele de la noi din țară

Vedetele de la noi din țară au fost întrebate despre bacșișurile pe care le lasă atunci când merg la restaurant.

În cadrul emisiunii Vorbește lumea, mai multe vedete care au participat la emisiunea Survivor au dat detalii despre

Otilia Bilionera a spus că este destul de calculată cu banii și nu îi place să cheltuiască fără sens, dar a recunoscut că cel mai mare tips pe care l-a dat vreodată a fost de 100 de euro, pentru un bodyguard.

„Sunt foarte calculată, eu nu cheltui banii. Las bacșiș, cred că cel mai mult am lăsat 100 de euro, la un bodyguard”, a spus Otilia Bilionera.

Alex Delea a spus și el că lasă mereu tips, iar cea mai mare sumă pe care a cheltuit-o pentru a-l onora pe chelner a fost de 200 de lei.

„Tips am lăsat destul, 200 de lei, 100 de lei. Nota de plată chiar nu știu, încă nu am ajuns la un nivel din acela în care să las o notă de plată extraordinară pentru că am făcut foamea foarte mult timp”, a spus

Întrebat despre cea mai mare notă de plată pe care a achitat-o, câștigătorul emisiunii Survivor România 2022 a mărturisit că nu a cheltuit prea mulți bani la restaurante deoarece „a făcut foamea” prea mult timp pentru a face acest lucru.

Elena Chiriac, bacșiș mai mare decât nota de plată

a povestit o întâmplare amuzantă cu un bacșiș care a ajuns să coste mai mult decât întreaga consumație din acea seară petrecută în oraș.

Vedeta se află în Amsterdam la un restaurant, iar chelnerița care nu înțelegea prea bine engleză, și a pus un bacșiș de 80 de euro, deși întreaga notă de plată era de 75 de euro.

„Cea mai mare notă de plată la care am luat parte nu a fost plătită de mine. Am o poveste despre un tips. Eram în Amsterdam, am făcut o notă de plată de vreo 75 de euro, fata nu vorbea bine engleză și a înțeles un zero în plus.

Am plătit cu cardul și a înțeles un zero în plus, voiam să îi las 8 euro și i-am lăsat 80 de euro la o notă de plată care era mai mică”, a spus Elena Chiriac.

Nicoleta Nucă a spus că cea mai mare notă de plată pe care a plătit-o a fost de 800 de lei și a lăsat un tips de 100 de lei.

„Cred că a fost vreo 800 de lei, cred că am lăsat vreo 100 de lei tips”, a declarat ea.