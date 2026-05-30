Ce bani ia FCSB după calificarea în Conference League. Suma uriașă care intră în conturile lui Gigi Becali

FCSB s-a calificat în preliminariile Conference League după ce a învins Dinamo vineri seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în finala barajului, scor 2-1. Astfel, în mod deja bine cunoscut, în conturile echipei patronate de Gigi Becali urmează să intre sume importante venite de la UEFA pentru recompensarea acestei performanțe.

Câți bani oferă UEFA pentru Conference League

Așadar, fosta campioană a României este sigură de participarea în turul doi preliminar din Conference League. Doar în baza acestei chestiuni, clubul roș-albastru va primi din partea celor de la UEFA suma de 525.000 de euro. Bineînțeles, în cazul în care vor mai avansa în competiție în această fază a tururilor preliminare, cei de la FCSB vor fi recompensați și cu sume în plus de către forul continental.

De exemplu, pentru o eventuală accedere în turul trei preliminar al competiției, se va primi în total suma de 725.000 de euro. Iar o calificare în play-off-ul din Conference League este remunerată cu suma totală de 925.000 de euro. În plus, în mod evident, în eventualitatea în care ar urma să ajungă chiar până în faza principală, FCSB ar primi de la UEFA un bonus în valoare de 3.17 milioane de euro.

Bonusurile obținute de FCSB

În plus, pentru fiecare rezultat de egalitate obținut în acea grupă unică din Conference League, clubul patronat de Gigi Becali va primi câte 133.000 de euro. Mai mult, fiecare victorie va aduce un plus de 400.000 de euro în conturile roș-albaștrilor. Iar asta nu este tot. În cazul în care FCSB va termina faza principală din Conference League pe una dintre pozițiile situate între 9 și 16, adică dacă va prinde barajul pentru accederea în optimile de finală, atunci UEFA va mai acorda un bonus de un milion de euro.

De asemenea, dacă va încheia grupa unică pe unul dintre primele opt locuri, adică se va califica direct în optimile de finală ale competiției, bonusul pentru această chestiune va fi chiar dublu, respectiv de două milioane de euro. Bineînțeles că la aceste sume pot fi adăugați și banii proveniți din vânzarea de bilete la meciurile de pe teren propriu, cei obținuți din drepturile de televizare, dar și cei primiți tot de la UEFA în baza acelui deja celebru market-poll. Aici trebuie să fie făcută însă mențiunea că suma totală alocată celor de la FCSB din această ultimă perspectivă va depinde foarte mult și de criteriul reprezentat de numărul de echipe date de SuperLiga în cele din urmă în Conference League, pentru fiecare fază a competiției în parte.

Cum se schimbă bugetul clubului

Așadar, este de așteptat în principiu ca, în baza parcursului din sezonul viitor de Conference League, FCSB să ajungă în total la venituri de minim un milion – un milion și jumătate de euro, în scenariul cel mai pesimist în care ar urma ca echipa să fie eliminată încă din turul doi preliminar. Într-un scenariu ceva mai optimist însă, în care echipa roș-albastră ar urma să avanseze ceva mai mult în competiție, s-ar putea ajunge la o sumă totală de minim două milioane – două milioane și jumătate de euro, sau chiar la peste patru sau cinci milioane de euro, în cazul în care se obține calificarea în faza principală, iar acolo se adună câteva puncte, provenite poate și din anumite victorii.

Astfel, este destul de clar că ar urma ca bugetul clubului să primească un „boost” important în baza acestui parcurs așteptat în linii mari în preliminariile Conference League, chestiune care bineînțeles că i-ar permite finanțatorului Gigi Becali să facă anumite eforturi financiare în sensul aducerii unor jucători de calitate, care să fie capabili să ridice, măcar în teorie, destul de mult nivelul general al echipei.

Ce transferuri poate face Becali

Aici ne referim bineînțeles în mod special la fotbaliști cu o anumită experiență la nivel internațional, dar care, tocmai în baza acestui fapt, ar urma în principiu să fie destul de greu de adus, atât din perspectiva sumelor de transfer care ar putea să fie cerute în schimbul lor, dar și în ceea ce privește salariile pe care ei ar urma să le solicite pentru a semna cu FCSB.

În acest sens, Patronul clubului roș-albastru a transmis că a întocmit deja lista de transferuri pentru această vară. Iar ea cuprinde în totalitate jucători străini: „Aduc şase jucători străini. Doi am ales deja. Nu se ştie deocamdată. Va fi sigur un mijlocaş central, după aia o să mai vedem. Numai străini, în România nu mai găseşti jucători. Dacă sunt ‘wow’, de unde să ştiu eu? Era Politic ‘wow’ şi acum nu mai e. Ce să fac eu? O să vedem”.

Obiectivul european al roș-albaștrilor

În mod evident, având în vedere că este vorba despre fosta campioană a României, o echipă care până de curând a avut pretenții chiar la accederea în faza principală din Champions League, iar în sezoanele precedente a făcut rezultate foarte bune în grupa unică din Europa League, este destul de clar că obiectivul european al celor de la FCSB în acest sezon este constituit de calificarea în faza principală din Conference League.

În primul rând bineînțeles din perspectivă financiară, după cum s-a explicat anterior, chestiune care le-ar permite roș-albaștrilor să facă anumite transferuri de calibru, atât cu scopul unui parcurs continental ulterior cât mai lung, cât, mai ales, în sensul constituirii unei echipe foarte solide, capabile să se ridice la cel mai înalt nivel posibil pe plan intern, pentru atingerea țelului reprezentat de câștigarea unui nou titlu de campioană în SuperLiga.