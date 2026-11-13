Ce bani lua din salariu Meme Stoica la FCSB: “Mult mai puțin decât câştig din colaborări!”

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Deși este clar faptul că FCSB are cel mai bogat patron din SuperLiga României, anume Gigi Becali, Mihai Stoica recunoaște că salariul său nu era unul atât de mare și nu avea nicio legătură cu sumele pe care omul de afaceri le plătește pentru salariile jucătorilor, care ajung la sume de chiar un milion de euro stagional în cazul lui Denis Drăguș.

Mihai Stoica, bani mai mulți din aparițiile pe ecrane decât din salariul de la FCSB

În ultimii ani, Mihai Stoica și-a descoperit o nouă pasiune legată de fotbal. Pe lângă locul de muncă din cadrul clubului FCSB, MM a început să apară din ce în ce mai des la TV, la Prima Sport, dar și în emisiunile realizate de FANATIK, în mediul online. Ba chiar în urmă cu câteva luni el a explicat cu mâna pe inimă că știe pe ce se va axa atunci când va înceta să mai lucreze în fotbal, anume meseria de analist.

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El chiar va putea câștiga și mai mulți bani după ce a părăsit FCSB, întrucât se va putea concentra și mai mult pe participarea la emisiunile destinate sportului, în special fotbalului. În emisiunea „MM la FANATIK”, fostul oficial al echipei patronate de Gigi Becali a dezvăluit că salariul câștigat la FCSB reprezenta o sumă mult mai mică decât cea obținută în urma colaborărilor sale. Chiar și așa, care l-a ajutat în cele mai grele momente din viața sa.

„Aveam un salariu mult mai mic decât câștig în colaborările pe care le am cu FANATIK și celălalt post de televiziune. Bineînțeles, de acum vreau să le respect și o să vin mult mai liniștit să vorbesc. Tu mă cunoști. Imaginea care s-a propagat în presă este greșită. La fel și percepția oamenilor. Mulți oameni cu care m-am cunoscut, după ce am stat de vorbă mi-au spus că nu am nicio legătură ca om cu imaginea care apare în media. Tu știi că așa este. Eu sunt foarte dulce. Sunt prietenos și, chiar dacă de multe ori ridic tonul și sunt impulsiv, în rest sunt o persoană relaxată”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”.

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Va reveni Mihai Stoica vreodată la FCSB? Promisiunea pe care i-a făcut-o lui Gigi Becali

În momentul de față, Mihai Stoica este sigur că vrea să ia o pauză de la nebunia din fotbal, însă nu este la fel de sigur că va vrea să pună capăt acestei aventuri frumoase ce a durat aproximativ 36 de ani. După ce a condus echipe precum Oțelul Galați, Unirea Urziceni și FCSB (timp de 21 de ani), pentru MM va fi foarte greu să rămână departe de fenomen pentru tot restul vieții, chiar dacă va continua să apară în emisiuni cu și despre „sportul rege”.

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Gigi Becali nu a fost inițial de acord să-i accepte demisia fostului oficial al FCSB, însă, în cele din urmă, i-a respectat alegerea, dar cu o singură condiție. în cazul în care Laurențiu Reghecampf va reuși să câștige titlul alături de roș-albaștri. „Da, am spus-o mai mult așa, ca o glumă între noi”, a recunoscut Mihai Stoica pentru FANATIK. Totuși, porțile clubului rămân larg deschise oricând pentru Mihai Stoica.

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