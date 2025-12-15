Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea

ADVERTISEMENT

Papricașul de pui este mâncarea pe care nu o refuză niciodată. Într-un interviu, Ladislau Boloni a vorbit despre băutura preferată pe care o consumă cu regularitate, mai ales atunci când ajunge pe teritoriul românesc. Care este aceasta, de fapt.

Licoarea pe care Ladislau Boloni o adoră

Ladislau Boloni are o carieră excelentă în fotbal. E câștigător al Cupei Campionilor Europeni, titlul pe care l-a primit în 1986, cu Steaua. În palmaresul celui care are propriul se găsește și Supercupa Europei, obținută în anul 1987.

Celebrul sportiv român a evoluat pentru numeroase echipe. Printre cele mai cunoscute se numără ASA Târgu. Mureș, RJ Wavre, US Creteil și US Orleans. A adunat 102 selecții la echipa națională și a marcat gol de 25 de ori.

După ce a renunțat la activitatea de jucător a devenit antrenor. Nu a uitat de unde a plecat, având obiceiuri la care nu poate renunța. Mâncarea mamei sale este savurată cu drag, fiind combinată cu băutura preferată.

„Pălincă mai mult din obicei, când vin acasă, în Ardeal. Aici se bea pălincă, cred că mai tare decât cea pe care am băut-o în Oltenia. Cred că a noastră este mult mai puternică.

În ceea ce privește vinul, vin din Franța, Bordeaux, diferite soiuri. Mai ales că timp de trei ani am avut un patron, proprietarul clubului Rennes, François Pinault, care are un vin top”, a mărturisit Ladislau Boloni, pentru .

Ladislau Boloni, priceput la gătit

Ladislau Boloni știe că gătească chiar dacă soția sa este o gospodină desăvârșită. A fost nevoit să intre în bucătărie pentru că foarte mulți ani a călătorit datorită pasiunii sale pentru fotbal. Partenera de viață nu l-a însoțit de fiecare dată.

Cu toate acestea, Klara a renunțat la cariera de actriță pentru a-l urma în Belgia și apoi în Franța. Cei doi sunt împreună de peste 40 de ani, având o fiică pe nume Eszter. Aceasta este medic stomatolog, este căsătorită și are doi copii, Emma și Robin.

„Eu știu să gătesc pentru că foarte mult timp, cât am călătorit pe la diverse echipe, nevasta mea nu a venit imediat după mine. Doar când am aranjat eu lucrurile în jurul meu a venit și soția.

Din ouă pot să fac orice, carnea, grătarul… Dar să fac sosuri sau altceva… nu! Vinetele sunt slăbiciunea mea, la fel. Pe astea știu să le gătesc cred că bine, altceva, nu”, a adăugat Ladislau Boloni, care l-a avut pe .