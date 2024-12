Ce beneficii are consumul de mămăligă. Ce se întâmplă în organism dacă o mănânci des

Mămăliga este unul dintre preparatele preferate ale românilor. În ciuda faptului că este consumată de multe persoane, puține sunt cele care îi cunosc cu adevărat beneficiile. Iată ce spun nutriționiștii despre ea!

Cât de benefică este mămăliga pentru organism

Mămăliga este adorată de români. Acest preparat este delicios, mai ales dacă este servit alături de mâncărurile potrivite. Dincolo de faptul că are un gust aparte,

De obicei, românii tind să creadă că mămăliga este un preparat tradițional românesc. Ei bine, rețeta ei autentică vine din nordul Italiei, acolo unde este ridicată la rang de specialitate.

Mămăliga este un preparat cu multe beneficii pentru organism. De asemenea, este una dintre cele mai bune variante pentru persoanele care au intoleranță la gluten.

ce contribuie la optimizarea digestiei și la buna funcționare a intestinelor. De asemenea, acest preparat are un conținut ridicat de vitamine și minerale, toate necesare organismului.

Toate aceste beneficii pe care le are mămăliga i se datorează porumbului. Porumbul conține tiamină, vitamina C, vitamina E și vitamina B6. De asemenea, porumbul este bogat în zinc, fosfor, cupru, potasiu, magneziu și mangan, substanțe de care organismul are nevoie în permanență.

Cât de ușor poți prepara mămăligă la cuptor

Mămăliga nu doar că este sănătoasă, dar te poate ajuta și dacă vrei să slăbești. Este recomandată inclusiv în diete, deoarece este un preparat slab caloric, spre deosebire de pâine, de exemplu.

Consumată cu regularitate, mămăliga poate ține la distanță boli grave. Studiile au demonstrat că mămăliga reduce riscul de cancer de colon și scade riscul de formare a hemoroizilor.

Mămăliga are efect antioxidant asupra organismului. În plus, datorită fibrelor și carbohidraților din componență, aceasta reduce nivelul de colesterol rău din sânge.

Dacă vrei să prepari acasă mămăligă la cuptor pentru a te bucura de toate beneficiile ei, ai nevoie de 150 g de mălai, 3 ouă, 100 g de făină și 300 g de brânză slabă. Nu trebuie să îți lipsească nici o lingură de sare, bicarbonat de sodiu, 100 ml de ulei și 200 ml de iaurt.

Mămăliga la cuptor este ușor de făcut și vei începe prin a bate ouăle până devin spumă. Peste ele vei turna faina, mălaiul, iaurtul, sare, bicarbonatul și uleiul. Toate aceste ingrediente se amestecă până când devin omogene.

După ce ai obținut consistența dorită, se adaugă și brânza. Mămăliga se bagă în cuptorul preîncălzit la 200 de grade și este gata când observi că este rumenită.