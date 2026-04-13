Ce ”bijuterie” de 4 milioane de euro și-a cumpărat Ion Țiriac. Sunt 250 în întreaga lume: ”Ultimul scos pe piață”

ADVERTISEMENT

Anul și mega-achiziția pe patru roți pentru unul dintre cei mai bogați români. Ion Țiriac, 86 de ani, a uimit din nou lumea din România cu o nouă ”bijuterie” cumpărată pentru muzeul auto pe care îl deține în Otopeni, județul Ilfov. Pentru aceasta, miliardarul a achitat astronomica sumă de 4 milioane de euro.

Ion Țiriac uimește lumea cu o achiziție de 4 milioane de euro. Doar 250 de exemplare sunt în toată lumea

Aproape constant, muzeul Țiriac Collection sau Galeria de Automobile Ion Țiriac din Otopeni, unde miliardarul român deține o colecție privată de aproximativ 400 de vehicule istorice, se ”mărește” cu câte un nou exemplar. În 2024, fostul tenismen a dat 3 milioane de euro pentru al 84-lea Mercedes-AMG One construit dintr-o serie limitată de doar 275 de exemplare.

ADVERTISEMENT

Acum, în 2026, unul dintre cei mai bogați români a plusat. Ion Țiriac a scos din conturi circa 4 milioane de euro pentru Noul Bugatti Tourbillon. Acest model-fanion al mărcii franceze, produs într-o serie limitată de doar 250 de unități, are un preț de pornire de aproximativ 3,8 milioane de euro. Asta fără taxe.

Cum a ajuns Ion Țiriac în posesia noului Bugatti Tourbillon

a fost achiziționat de fiul său, Ion Ion. Fostul logodnic al Soranei Cîrstea este prieten cu proprietarul fabricii Bugatti din Franța. ”Am aproximativ 450 de mașini. În interior sunt 300 de mașini, e cea mai mare colecție din Europa.

ADVERTISEMENT

Cea mai veche e de pe la 1890, iar cea mai recentă este ultimul Bugatti care a fost scos pe piață, Tourbillon. Fiul meu a luat unul, pentru că e prieten cu proprietarul, pentru că Tourbillon nu e Porsche. Toată lumea a crezut că este Porsche. Este un croat care are fabrica din Franța”, a spus Țiriac, conform .

ADVERTISEMENT

Cum arată ”monstrul” de 4 milioane de euro cumpărat de Ion Țiriac

Conform specialiștilor de la , acest Bugatti Tourbillon intrat în posesia lui Ion Țiriac este urmașul modelului celebru Chiron al mărcii de lux din Europa. În premieră, a fost prezentat oficial în iunie 2024. Vorbim de un hypercar hibrid mid-engine, produs în ediție strict limitată la doar 250 de exemplare în toată lumea. În comparație, Chiron ieșise pe piață în 500 de exemplare.

ADVERTISEMENT

Prețul de pornire este în jur de 3,8 – 4,1 milioane de euro. Vorbim aici de o sumă standard, fără taxe și opțiuni personalizate, care pot crește semnificativ prețul, la 4,5 – 5 milioane de euro. Ca specificații tehnice mai detaliate, vine cu un motor termic: V16 aspirat natural de 8,3 litri (dezvoltat cu ajutor de la Cosworth). El produce singur circa 1.000 CP (cai putere).

Mașina are trei motoare electrice (două față + unul spate) care adaugă 800 CP. Total sistem: aprox. 1.800 CP (1.775–1.800 hp). Transmisia este automată cu dublu ambreiaj în 8 trepte și o tracțiune integrală (AWD). Performanța e uluitoare: mașina prinde ”suta” în doar 2 secunde. Viteza maximă a bolidului: 380 km/h. Trebuie punctat că, limitată electronic cu ”Speed Key”, poate ajunge până la 445 km/h.