Ce bijuterii de lux are Aryna Sabalenka în colecția personală. Tenismena adoră accesoriile scumpe

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La fiecare apariție publică Aryna Sabalenka este observată cu numeroase bijuterii de lux. Iată ce accesorii scumpe are în colecția personală tenismena. Bielorusa a avut un mesaj tranșant pentru cei care au acuzat-o de ipocrizie.

Aryna Sabalenka, colecționară de bijuterii de lux

Turneele de tenis o determină pe Aryna Sabalenka (28 ani) să dea totul și să se prezinte în cea mai bună formă. Sportiva , după ce a militat pentru premii mai mari. Pe de altă parte, la primul meci din Paris s-a prezentat cu bijuterii în valoare de mii de euro.

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Accesoriile de lux i-au făcut pe oameni să o numească falsă, podoabele fiind estimate la 130.000 de euro. Mai exact, este vorba de două coliere cu diamante și o pereche de cercei. Acestea ar aparține brandului Material Good cu care bierolusa colaborează de anul trecut. În 2026 a fost numită oficial prima ambasadoare a mărcii în domeniul bijuteriilor.

„Obsedată este puțin spus și abia aștept să port aceste frumuseți pe teren”, a notat numărul 1 mondial, pe contul oficial de Instagram. Descrierea face trimitere la un colier cu un pandantiv de safir de 4,3 carate. Totodată, a anunțat că la toate turneele și Grand Slam-urile din acest an va purta accesorii de la acest brand.

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„Inspirate de terenurile distinctive din zgură roșie ale legendarului Stade Roland Garros, granatele, cu nuanțele lor inconfundabile de roșu și tonurile intense ruginii reprezintă elementul definitoriu al bijuteriilor purtate de Aryna la French Open 2026”, este dezvăluirea făcută de un reprezentant al designerului american.

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Diamante, smaralde și Swarovski

Așadar nu este deloc de mirare că are o întreagă colecție. Printre cele cu care s-a afișat de-a lungul anilor se numără brandul Cartier de la care și-a achiziționat un colier cu cap de panteră. Acesta face parte din colecția Panthère, costurile plecând de la 9.650–12.600 de dolari pentru variantele din aur galben și roz cu onix și tsavorite.

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Specialiștii în bijuterii susțin că variantele pavé cu diamante și smaralde ajung la 30.500–32.900 de dolari. În colecția personală Aryna Sabalenka mai are accesorii de la Messika. Setul care conține o brățară și un colier cu motiv „evil eye”, cu diamant central și email verde are un preț care poate atinge 5.000 de euro.

De asemenea, numărul 1 mondial mai deține cercei cu un design floral foarte delicat cu cristale Swarovski care ating costuri de mii de euro. Colierele tip ”tennis” care sunt preferatele sale, precum și brățările sunt modele complexe cu pietre prețioase pentru care jucătoarea a scos din buzunar sume exorbitante.

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Cât costă inelul de logodnă primit de Aryna Sabalenka

Inelul de logodnă primit de la iubitul ei este estimat la un milion de dolari. Aryna Sabalenka nu renunță la el nici în timpul partidelor de tenis, semn că îl adoră. Mai mult decât atât, vedeta , un milionar care a cucerit-o cu totul. Prin urmare, e de admirat că nu scoate de pe deget accesoriul.

În altă ordine de idei, sportiva a recunoscut că are o situație financiară foarte bună. Aceasta îi permite să nu se uite la bani când vine vorba de bijuterii de lux. Cu toate acestea, a fost pusă la zid de oameni pentru că a cerut câștiguri mai mari la turneele de tenis la care ia parte.

„Nu înțeleg cum pot fi confundate două lucruri atât de diferite. După cum am mai spus, premiile în bani nu au nicio legătură cu mine. Este vorba despre lupta pentru jucătorii de rang inferior, care se luptă cu adevărat să supraviețuiască în lumea tenisului. Asta nu are nicio legătură cu faptul că eu lupt pentru premii mai mari în bani.

Toată lumea știe că mă descurc bine din punct de vedere financiar. Luptăm pentru o parte echitabilă din venituri și, de asemenea, pentru jucătorii de rang inferior, cei care se întorc după accidentări, pentru generația următoare. Deci nu este vorba despre mine”, a explicat Aryna Sabalenka, conform .