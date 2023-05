Ce bijuterii va purta Gina Pistol la nunta cu Smiley: „Îi las moștenire fiicei mele”

Gina Pistol a pus la punct aproape toate detaliile pentru nuntă. Pe 27 mai 2023, cei doi vor deveni oficial soț și soție, iar vedeta s-a dat peste cap ca totul să iasă ca la carte. Fosta prezentatoare America Express și-a ales cu mare atenție bijuteriile.

Ce bijuterii va purta Gina Pistol la nuntă

Gina Pistol și Smiley sunt gata de nuntă. Artistul și aleasa inimii lui, , urmează să-și jure credință veșnică și în fața lui Dumnezeu sâmbătă, 27 mai 2023.

. Vedeta și-a dorit să se poate distra în voie în cea mai importantă zi din viața sa. Astfel, și-a ales o ținută pe care să o poarte la cununia civilă și la slujba religioasă, pe care a comandat-o de pe interenet.

Cealaltă rochie pe care Gina Pistol o va purta la petrecerea de nuntă a fost făcută la comandă, iar fosta vedeta Antena 1 o va purta cu o pereche de ciocate, pentru a putea dansa până dimineața la marele eveniment.

„O să vă arăt în ziua nunții, nu vă pot arăta până atunci. Acum am a doua rochie gata, prima rochie e comandată, o văzusem pe internet și am zis că asta e rochia mea. După care, când a venit cererea, am găsit rochia aceea”, povestea Gina Pistol despre ținutele sale.

Dar pe lângă rochiile de mireasă, viitoarea soție a lui Smiley a ținut cont și detalii, deoarece se știe că acestea fac diferența. Vedea a dezvăluit că bijuteriile pe care le va purta în ziua nunții au fost alese cu mare grijă.

„Cerceii sunt superbi”

Gina Pistol este încântată de accesoriile sale și a mărturisit că își dorește ca cerceii să-i lase moștenire fiicei sale, Josephine. De asemenea, ea a optat pentru un lănțișor de aur, pentru care a găsit pandantivul perfect.

„Cerceii pentru sâmbătă îi am. Sunt superbi. Pe ăștia îi las moștenire fiicei mele. Mi-am găsit o chestie drăguță de pus la gât. (…) Un pandantiv foarte drăguț cu un smarald mic pe un lănțișor din aur, foarte finuț.

Mă duc să-l iau mâine dimineață. Le-am pregătit domnișoarelor de onoare, le-am luat ceva fain. Abia aștept să le dau. O să vă arăt după ce le dau, că vreau să fie surpriză”, a povestit Gina Pistol pe Instagram despre bijuteriile pe care le va purta la nuntă.