Ce ”blestem” a lovit-o pe Elena Chiriac la Survivor România: „Am cedat psihic”

Elena Chiriac a vorbit pe îndelete despre experiența de la Survivor România, într-un dialog sincer cu tatăl ei, Romeo, pe YouTube.

a spus că pentru ea a fost mai greu față de ceilalți concurenți, căci înainte să ajungă în Republica Dominicană a avut câteva probleme de sănătate. Elena nu a vrut să facă tam-tam din asta întrucât niciodată nu i-a plăcut să se victimizeze.

Mai mult, a zis că și atunci când i-a fost greu în junglă, în camp ori pe trasee, s-a gândit să nu își arate slăbiciunea, deși de multe ori îi venea să urle de durere. Când s-a apropiat focoasa șatenă a recunoscut că a cedat psihic, gândindu-se că parcă a fost lovită de un blestem, căci, la fel ca la „Ferma vedetelor”, nu a putut trece de locul al doilea în ultimul episod al competiției.

Vedeta a avut probleme de sănătate înainte de concurs: „Fizic, a fost un pic mai greu”

„Înainte de Survivor, m-a lovit amigdalita, am fost și la pat… Dar eu niciodată nu aleg să mă postez într-o postură de victimă. Eu am vorbit despre asta într-un mod pozitiv. Am zis că indiferent de ce se întâmplă eu pot să trec peste și pot să fac față. Experiența Survivor e diferită pentru fiecare dintre noi.

Pentru mine, fizic, a fost un pic mai greu. Am fost acolo să demonstrez că pot indiferent de situație. Niciodată nu am cerut mila cuiva. Eu am spus despre problemele mele de sănătate să se știe că le am, dar pot.

Eu și când făceam taekwondo de performanță am fost bună, dar dacă mă puneai să alerg, rezistența mea nu ar fi fost cea mai bună”, a declarat Elena Chiriac

„Cu Marian Drăgulescu nu mai sunt prietenă”

Elena a vorbit și despre relația pe care o are acum cu Marian Drăgulescu. Din păcate, conflictele pe care le avea cu acesta la Survivor și-au pus amprenta asupra prieteniei lor. Cei doi nu își vorbesc nici acum, însă Elena a spus că îl stimează pentru întreaga performanță de care a dat dovadă de-a lungul anilor ca sportiv.

„Am câștigat unele dintre cele mai frumoase experiențe de viață. Am foarte mulți oameni în jurul meu față de care sunt recunoscătoare. Am avut parte și eu la rândul meu de dezamăgiri. Singurul mod prin care poți să reușești este să te bazezi pe tine. Cheia succesului cred că e să te bazezi pe tine, dar nu înseamnă că trebuie să te îndepărtezi de oameni, căci sunt oameni care îți vor binele din toată inima.

Doar noi între noi, sportivii, înțelegem greutățile prin care am trecut. Sunt oameni, inclusiv ca Marian Drăgulescu, cu care din nefericire nu mai sunt prietenă, nu ne mai înțelegem, dar are tot respectul meu pentru anii pe care i-a practicat aducând medaliile respective. Lăsând la o parte omul Marian Drăgulescu, are tot respectul meu”, a mărturisit Elena Chiriac.

„Am un istoric în a ceda psihic. Am avut un blestem, ceva”

Cele mai dificile momente pentru Chiriac le-a trăit în finalele concursurilor unde nu a reușit să urce mai sus de locul doi. Chiar ea a spus că i-a fost extrem de greu, mai ales că în ambele concursuri lumea a judecat-o, devenind o concurentă controversată.

„Eu la final, la Fermă, am început să plâng în hohote. Au venit Andreea Antonescu, Augustin Viziru și m-au ridicat. Eu o căutam pe Laura cu privirea, la finala Survivor, iar ea, nefiind acolo, lui CRBL i-am mulțumit de o sută de ori.

Omul a alergat primul să mă ia în brațe ca să mă susțină. Am simțit-o pe deplin. M-a ajutat mult, chiar dacă am cedat psihic. Am un istoric în a ceda psihic în ultima zi de joc, mai ales că sunt pe locul doi. Am avut un blestem, ceva”, a completat Elena.