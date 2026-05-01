Ce bonusuri s-au plătit la Metrorex în 2025. Metroul bucureștean, prime cât cea mai profitabilă companie de stat

Anul trecut, Hidroelectrica, cea mai mare și cea mai profitabilă companie de stat, a realizat un profit net de peste 3,3 miliarde lei. Compania a acordat peste 68 de milioane de lei, bonusuri pentru cei circa 3.600 de angajați. Aceeași sumă a alocat-o pentru bonusuri și Metrorex, o companie de stat ce are nevoie în fiecare an de o subvenție de 900 de milioane lei de la Ministerul Transporturilor pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare.

Suma alocată de Metrorex pentru bonusurile angajaților

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață”, a fost declarația fostului ministru PSD al transporturilor, Ciprian Șerban, când a fost întrebat de către presă de ce a aprobat scumpirea călătoriilor cu metroul cu 40% chiar în ultima zi de mandat. Nu e clar de ce miniștrii PSD care au condus Ministerul Transporturilor în ultimii ani au considerat că bucureștenii nu merită o explicație pentru o nouă scumpire a tarifelor la metrou, cert este că noul ministru interimar Radu Miruță a anunțat amânarea majorărilor cu două luni. În plus, acesta a cerut demiterea directorului general al Metrorex, invocând mai multe nereguli găsite la companie – contracte de publicitate acordate neconcurențial sau o datorie de 60 de milioane de euro, neîncasată.

Joi, 30 aprilie, Sindicatul Metrorex a criticat decizie ministrului Miruță de a amâna creșterea tarifelor, susținând că această decizie va genera pierderi de peste 20 de milioane lei. Mai mult, sindicatul a dat vina pe Ministerul Transporturilor pentru situația în care se află astăzi companie, susținând că ministerul, condus de Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban odată cu formarea coaliției PNL-PSD în 2022, nu , adică doar 750 de milioane. Spre comparație, majorarea tarifelor de călătorie ar fi adus un plus de 123 milioane lei, adică circa 10,27 milioane lei pe lună.

Practic, cele 123 de milioane ar fi acoperit doar un sfert din deficitul de 450 de milioane ce ar fi trebuit să fie acoperit de la bugetul de stat. Totuși, în condițiile în care vorbim de o companie cu cheltuieli totale ce ajung la circa 1,7-1,8 miliarde lei, din care peste un miliard o reprezintă cheltuielile cu salariile, putem spune că problema structurală e la cheltuieli, nu la tarife.

Mai mult, bugetul pe anul 2025 arată că Metrorex a alocat peste 68,7 milioane lei pentru bonusurile angajaților. Altfel spus, peste jumătate din banii pe care Metrorex spera să-i încaseze din majorarea cu 40% a tarifelor, în condițiile în care Ministerul Transporturilor (a se citi PSD) nu a mai plătit subvenția datorată, ar urma să se ducă pentru plata bonusurilor și primelor angajaților de la metrou.

Concret, în condițiile în care totalul cheltuielilor cu personalul au fost de 1,05 miliarde lei în 2025, compania a plătit 894 milioane pentru salarii, 68 milioane pentru bonusuri și un milion de lei, indemnizațiile persoanelor din conducere.

Bonusurile de la Metrorex, la nivelul celor de la Hidroelectrica

FANATIK a scris recent despre faptul că , contract a cărui valoare a fost estimată în Planul Anual de Achiziții la puțin peste 200 de milioane lei. Rămâne de văzut cine la cine va ajunge acest contract în acest an după ce, în anii precedenți el a fost atribuit unor firme cu legături politice puternice. Vorbim totuși de o sumă care este aproape dublu beneficiilor pe care le-ar aduce scumpirea călătoriilor pentru populație.

Suma pe care Metrorex a alocat-o anul trecut pentru bonusuri poate fi privită și din alt unghi. Aceeași sumă a alocat și Hidroelectrica pentru primele angajaților săi, vorbim în acest caz despre compania de stat care în ultimii ani a avut cel mai mare profit net. FANATIK a . Chiar și în aceste condiții, se poate argumenta că suma de 68 de milioane a fost excesivă chiar și pentru angajații Hidroelectrica. A făcut-o recent chiar premierul Ilie Bolojan, care a criticat lipsa investițiilor, spunând că s-au plătit prime de 150.000 euro unor angajați ai companiei.

„Gândiţi-vă că Hidroelectrica în aceşti ani a făcut puţine investiţii. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiţii. Şi gândiţi-vă că dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcţioneze, pentru că nu poţi opri apa, am fi montat de un an, doi nişte baterii de stocare, în aşa fel încât toată producţia între orele de la prânz să fie stocate şi să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica şi ar fi însemnat preţuri cu 20 – 30% mai mici pe piaţa de energie din România pentru cetăţenii noştri.

Dar au preferat să ia bonusuri de performanţă în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au”, a spus premierul Ilie Bolojan. De altfel, ultimele cifre venite de la Hidroelectrica arată că, la fel ca în ultimii ani, din cauza scăderii producției de energie electrică.

Ce bonusuri s-au dat la Metrorex în ultimii ani

În 2022, atunci ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu se declara împotriva unui ajutor din partea ministerului pentru Metrorex, care era amenințată de Alstom, compania care asigura serviciile de mentenanță. Situația devenise critică, trenurile circulau la intervale de aproape 15 minute în timpul săptămânii, însă ministrul spunea că metroul nu trebuie subvenționat de către toți românii.

„Nu mi se pare normal, cu toate că o să-i supăr pe mulți, ca din banii tuturor românilor să se subvenționeze non-stop o societate de transport din București, chiar dacă Bucureștiul și Ilfovul contribuie cu cea mai mare sumă la bugetul de stat”, spunea în 2022 actualul lider PSD. Datoria în cauză era de doar 160 milioane lei.

În același an 2022, Metrorex plătea bonusuri pentru angajați în valoare de 35,1 milioane lei, în condițiile în care cheltuielile cu salariile erau de 702 milioane (vorbim astfel de 5% din total). În anul următor, bonusurile angajaților au ajuns la 54,5 milioane lei, în timp ce cheltuielile cu salariile au crescut doar la 745 milioane. În 2024 suma bugetată pentru bonusuri a scăzut ușor, până la 51,6 milioane lei.

Practic, în anul 2025 am asistat la o creștere cu 33% față de anul 2024 în ceea ce privește bonusurile angajaților de la metrou (suma nominală a fost de 17 milioane). Evoluția pe termen lung, creșterea din 2025 față de 2022, arată că suma alocată bonusurilor aproape s-a dublat în doar 3 ani (creștere de 95,7% față de cele 35,1 milioane lei din 2022). Dacă scumpirea călătoriilor va fi adoptată din luna iulie (între timp partidele își pasează responsabilitatea), asta înseamnă că peste jumătate din banii scoși suplimentar din buzunarul bucureștenilor prin scumpirea biletelor (cca. 56%) se duc direct în primele și bonusurile angajaților, nu în îmbunătățirea condițiilor de transport.

Problemele cronice de la Metrorex, ignorate de Ministerul Transporturilor

Situația financiară de la Metrorex nu este o noutate. Ultimul audit realizat la compania din subordinea Ministerului Transporturilor, pentru situația financiară din 2024, atrăgea atenția asupra riscurilor privind continuarea activității, vorbind de o gaură financiară în ultimii 7 ani, când datoriile și pierderile acumulate au depășit valoarea activelor deținute de companie.

„Atragem atentia asupra (…) unei incertitudini semnificative care poate genera o îndoială semnificativă cu privire la capacitatea Societății de a-şi continua activitatea. Activul net al Societății a înregistrat în ultimii 7 ani valori negative semnificative generate de pierderi înregistrate atât în activitatea de exploatare cât şi în activitatea de investiții.

Aceste evenimente, care au afectat în mod semnificativ lichiditățile Societății, reprezintă indiciі cu privire la riscuri semnificative referitoare la capacitatea Societății de a genera suficient numerar pentru continuarea activității în perioada următoare”, se arată în documentul auditorilor, care, în ciuda situație financiare dezastruoase, a validat t . Motivele sunt pur politice și sociale.

„Conducerea estimează că, în condițiile implementării unor măsuri de eficientizare a activității, Statul va asigura în continuare alocări financiare semnificative, având în vedere utilitatea publică a METROREX S.A. şi că Societatea îşi va continua activitatea în viitorul previzibil”, se mai arată în documentul citat.

Altfel spus, în perioada în care compania a ajuns o gaură financiară, bonusurile angajaților s-au dublat. Ministerul Transporturilor, care ani la rând a ignorat problemele de la Metrorex, alege să ne transmită „ghinion”, în condițiile în care costul politic pentru PSD în Capitală este minor.