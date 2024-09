Ce buget a pregătit Anca Serea la început de an școlar: ”Doar asta ne-a costat 3.000 de lei”. Vedeta este mamă pentru șase copii

Anca Serea s-a pregătit ca ei copii să aibă parte de tot ce au nevoie în noul an școlar. Vedeta a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, schimbările din viețile pruncilor ei și, de asemenea, pe ce a dat mii de lei, de curând, pentru ca una dintre fetițe să fie împlinită.

Anca Serea, provocări mari în noul an școlar al celor șase copii

Anca Serea este, fără doar și poate, o mamă eroină. Prezentatoarea de televiziune manageriază situația familiei sale, din toate punctele de vedere, atât emoțional, cât și financiar, cu o mână forte! recunoaște, însă, că nu îi este tot timpul ușor, cu șase copii de crescut și educat.

Bine, am putea spune cinci, căci David, băiatul cel mare, transferat de la o facultate din Olanda la Universitatea din București, nu îi mai dă așa mari bătăi de cap. De ceilalți, încă minori, Anca se ocupă de la prima oră a zilei până noaptea și, în paralel, muncește din plin pentru a întreține familia.

În exclusivitate pentru FANATIK, Anca Serea a dezvăluit cu ce provocări a venit noul an școlar pentru ea, dar și cum stă la capitolul buget când vine vorba de nevoile pe care copiii ei, școlari, le au.

În ce clase sunt și unde învață copiii Ancăi

Pentru orice părinte, începerea școlii reprezintă o adevărată corvoadă, chiar și dacă vorbim despre un singur copil. Cheltuielile sunt destul de mari: rechizite, haine noi plus alte costuri pe care le solicită instituția de învățământ.

Dar când ai șase copii, cum este cazul Ancăi, ce te faci? că stă destul de bine la capitolul pregătiri și că totul este în grafic, dar pentru asta face sacrificii uriașe alături de soțul ei.

Pe scurt, Leah, în vârstă de cinci ani, merge la o grădiniță privată, iat ceilalți copii ai nevestei lui Sînă studiază la Olga Gudynn International School, una din cele mai scumpe instituții de învățământ și apreciate, totodată, din Capitală.

Anca Serea a pus la punct totul pentru ca minunile vieții sale să nu ducă lipsă de nimic. Mai mult de atât, vedeta a făcut o investiție importantă de dragul uneia dintre fete, Ava, care a vrut să aibă din această toamnă propria ei cameră, pe care o împărțea cu fratele Moise.

Serea s-a mobilizat și a căutat mobilier pentru biroul fetei sale! Prețurile au uimit-o destul de mult. A găsit ceva, până la urmă, în valoare de 3.000 de lei. Asta, deși fata ei i-a zis că s-ar conforma cu bir0ul lui Noah. a refuzat să ducă biroul dintr-o cameră în alta deoarece Ava are rezultate excepționale la școală, o serie de diplome plus rezultate remarcabile la concursurile la care a participat. Așa că a făcut un sacrificiu și i-a luat un birou nou, doar al ei.

„Legat de buget, ne afectează și pe noi”

„Ne-am organizat din timp, ne-am gândit din timp la tot ce va urma. Acum amenajez Avei o nouă cameră, căci vrea să aibă camera ei, să nu mai fie cu Moise în aceeași cameră. Fiecare copil, în parte, are necesitățile lui. Legat de costuri, de buget, ne afectează și pe noi. Noi încercăm să facem și economii, pe cât timp, dar ne-am asumat asta când am decis să avem șase copii.

Nu am făcut un calcul despre cât de mult au crescut costurile față de anul de trecut, dar, uite, de pildă ei și-au păstrat ghiozdanele de anul trecut și se mai reduc niște costuri. Sunt cheltuieli imense, îți dau seama, și nu aș vrea să dau un calcul din respect față de alți părinți. Oricum, noi muncim din greu, avem un program extrem de riguros. Adi e mai mereu plecat, iar eu jonglez cu mai multe joburi”, a declarat Anca Serea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mobilier de birou de 3.000 de lei pentru Ava, care a cerut cameră separată de frățiorul ei, Moise

Revenind la achiziția de mii de lei pe care a făcut-o pentru fata ei, Ava, Anca Serea ne-a explicat de ce nu a ascultat-o pe micuță, care voia să o scutească pe mamă de o cheltuială în plus.

„Ava nu mai vrea să împartă camera cu Moise, așa că de aici am început reorganizarea de toamnă. M-am apucat și de curățenie, de tot. Uite, mobilierul de birou a costat 3.000 de lei și nu e din lemn, dar nu contează. Erau și cu 6.000 de lei. Doar că o astfel de investiție nu o faci în fiecare an.

Ava mi-a zis că vrea biroul lui Noah. Eu am refuzat, pentru că ea chiar merita biroul ăsta nou, căci are rezultate foarte bune la școală. Ghiozdanele, de exemplu, Ava, fiind pasionată de baschet. Le-a primit de la un brand destul de cunoscut, nu are importanță numele, așa că nu a trebuit să cumpărăm unele noi, le folosește pe acelea”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Anca Serea.