Ce buget are Dinamo în acest sezon! Suma uriaşă investită de „Red&White” în cei patru ani la echipă

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Dan Gătăianțu, directorul financiar al clubului Dinamo, care a devenit în aprilie președinte al Consiliului de Administrație, a vorbit într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK despre situația în care se află „câinii” în acest moment. Oficialul „roș-albilor” a descris întreg procesul prin care a trecut clubul în ultimii ani după efectul devastator pe care l-a avut „era Cortacero”.

Directorul financiar al lui Dinamo, dezvăluiri despre situația clubului

Dan Gătăianțu activează în cadrul clubului Dinamo de mai mulți ani, în rolul de CFO (Chief Financial Officer – director financiar), iar în aprilie 2026 a devenit și președinte al Consiliului de Administrație, în momentul în care . Oficialul lui Dinamo a realizat o analiză cu privire la situația financiară a clubului, într-un interviu oferit pentru FANATIK.

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De ce crezi că e important ca suporterii lui Dinamo să cunoască toate aceste aspecte financiare?

– În ultimii 3 ani și jumătate am considerat că e importantă transparența pentru că tot acest proiect a venit cu o încărcătură istorică foarte mare și e bine să facem o analiză la aproape 4 ani distanță de la demararea lui. Mai ales că unele informații au fost distorsionate, arătate din alte perspective și poate nu au fost înțelese cum trebuie și vrem să avem o voce cât mai clară în spațiul public.

La Dinamo se vede o schimbare în bine față de momentul în care noua conducere a preluat frâiele.

– Intrăm în anul 4 al acestui proiect și dacă ne amintim de unde am plecat și în ce situație era Dinamo și cum e acum cred că o diferență uriașă. În 2023 cred că veniturile lui Dinamo erau undeva la 3,5 milioane de euro.

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Dinamo, venituri importante în 2025

Cum au stat lucrurile sezonul trecut din acest punct de vedere?

– În 2025 am avut o cifră de afaceri de 44,5 milioane de lei, adică 8,5 milioane de euro, aproape de 3 ori mai mare. 39 de milioane de lei au fost venituri din activități operaționale precum vânzarea de bilete, publicitate, drepturi TV și alte activități comerciale. Eu zic că este incomparabil față de momentul în care această echipă nouă a venit la Dinamo.

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Cum a fost situația atunci?

– În 2023 am avut un profit de 1,5 milioane de euro pentru că au fost șterse acele creanțe chirografe din procedura de insolvență, în valoare de 4,7 milioane de euro. În realitate, din punct de vedere financiar clubul a fost și atunci pe minus cu 2,9 milioane de euro.

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Ce pierderi a înregistrat Dinamo în ultimii 3 ani și jumătate și suma semnificativă investită

În anul următor?

– În 2024, noi am avut o pierdere de vreo 4 milioane de euro, iar în 2025 au fost 5 milioane de euro în contul de profit și pierdere. Asta eu cred că arată două lucruri: dorința și investiția acționarilor pentru a crește performanța administrativă și sportivă a lui Dinamo. Sunt totuși 12 milioane de euro între 2023-2025.

Câți bani au investit acționarii la Dinamo până în acest moment?

– În total până acum pe tot parcursul proiectului, din Red&White am virat la Dinamo peste 17 milioane de euro. Am început acest proiect în februarie 2023. Înseamnă peste 4 milioane de euro în fiecare sezon.

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Greaua moștenire a spaniolilor

Ce datorii avea Dinamo în momentul în care ați venit?

– Clubul a venit și cu niște datorii istorice. Când am venit la Dinamo, clubul avea datorii de 10 milioane de euro, dintre care 7,5 milioane de euro erau cuprinse în procedura de insolvență. 2,5 milioane de euro au fost datorii curente care au trebuit achitate. Din procedura de insolvență au fost plătite 2,5 milioane de euro, iar diferența de 5 milioane de euro au fost creanțele șterse din procedură. Și procedura de reorganizare și onorariile către RTZ ajung undeva la un milion de euro. Când am promovat în SuperLiga au fost mai multe interdicții la transferuri în legătură cu 5 jucători, ceva necunoscut pentru noi și a trebuit să plătim vreo 400.000 de euro.

Cum caracterizezi perioada în care clubul a fost în insolvență?

– Primii doi ani ai acestui proiect au fost doi ani în care a trebuit să gestionăm o criză, să facem curat la Dinamo și să resetăm clubul din toate punctele de vedere. Era dificil ca Dinamo să reușească mai mult pentru că lipsea orice bază. A trebuit să reconstruim totul de la zero. Sezonul 2025-2026 a fost primul în care am reușit să pregătim totul într-un context de performanță și în care am depășit această perioadă de tranziție.

În ce direcție se îndreaptă Dinamo și care e strategia

Care este strategia de business pe termen scurt?

– Acum ne putem concentra pe performanță și să arătăm asta și în cifre pentru că ce s-a întâmplat până acum nu e un mod sustenabil pentru Dinamo. Nu putem să avem în fiecare an 3-4-5 milioane de euro pierderi. Și cu toate astea, Dinamo nu a vândut jucători deși . E vorba de fair-play-ul financiar pe care trebuie să îl respectăm și cei 8 indicatori ai FRF care arată cât de sănătos e un club din punct de vedere financiar. Noi ne-am situat abia în categoria a treia conform acestor indicatori. Dinamo trebuie să devină autosustenabilă.

Cum vor arăta lucrurile din punct de vedere financiar pentru sezonul viitor?

– În 2026 vom avea creșteri pe toate liniile de business. Veniturile din publicitate, bilete și drepturi TV vor fi cu 20-30% mai mari decât în 2025. Deci pentru 2026 cred că o să ne situăm între 12-13 milioane de euro venituri, iar cheltuieli sunt la un nivel similar cu 2025, iar pierderile să fie situate undeva între 1 și 2 milioane de euro. În 2027 din punctul meu de vedere trebuie să fim pe zero, iar apoi Dinamo să facă profit.

În privința cheltuielilor?

– Anul trecut am avut cheltuieli totale de 70 de milioane de lei, adică 13,5 milioane de euro. Din punct de vedere al salariilor, cred că suntem la același nivel ca anul trecut. În 2025 salariile în total au atins suma de 7,3 milioane de euro, iar în acest an cred că vor depăși puțin această sumă.

Dinamo devine din ce în ce în ce mai interesantă și pentru sponsori…

– La nivel de sponsori, Dinamo cred că va încasa cu 20-30% mai mulți bani, însă consider că potențialul de creștere e mult mai mare. Dinamo a primit în 2025 din partea sponsorilor 2,2 milioane de euro, iar în 2026 cred că vom atinge 2,8-3 milioane de euro. Lucrăm și cu un consultant strategic și vrem să ridicăm ștacheta. Deja lucrăm la bugetul pentru 2028.