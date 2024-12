Ce buget de salarii trebuie să asigure Dan Șucu la Genoa. Cel mai bine plătit fotbalist ia peste 4 milioane de euro

Miliardarul român Dan Șucu (61 de ani) se pregătește să treacă la un nivel superior în fotbal, de la Superliga României în stelara Serie A. Chestiune de ore susțin informațiile pe surse din jurul afacerii.

Ce îl așteaptă pe Dan Șucu la Genoa

Potrivit informațiilor din presa italiană Dan Șucu, proprietarul companiei Mobexpert, unul dintre cei mai mari retaileri de mobilă din lume, ar urma să contribuie cu 40 de milioane de euro pentru creșterea capitalului social al grupării din Serie A și să preia datoriile de aproximativ 150 de milioane de euro. În afacere ar fi implicați din frații Pavăl, de la Dedeman.

Jurnalul precizează că societatea are nevoie ca de aer de suma de 40 de milioane de euro pentru a garanta stabilitate cel puțin până la sfârșitul anului. Genoa, locul 13 în Serie A, după 16 etape, la două puncte de primul loc retrogradabil, se confruntă cu grave probleme financiare după ce americanii de la 777 Partners au intrat în colaps.

”Am primit numeroase manifestări de interes”, a precizat CEO-ul Genoa, Andres Blazquez, în fața acționarilor. Toate propunerile au fost analizate cu mare atenție, iar grupul românesc pare să fie cel care oferă cele mai solide garanții, scrie ediția de Genoa a cotidianului .

Jurnaliștii italieni au identificat trei nume dispuse să investească în clubul Genoa. Conform Genoa Today, Dan Șucu ar fi în competiție cu un spaniol despre care nu sunt prea multe informații, și cu Raffaello Follieri, un antreprenor din domeniul imobiliar care s-a întors în Italia după scandalurile din SUA. Cu ani în urmă, , împreună cu un grup de investitori bogați saudiți.

Genoa plătește fotbaliștilor salarii anuale în valoare de 34.570.000 de euro

Dacă tranzacția se va perfecta, iar , patronul Mobexpert va trebui să plătească anual suma de 34.570.000 de euro brut numai pentru salariile jucătorilor. Potrivit site-ului capology.com, salariul mediu anual al unui fotbalist de la Genoa este de 1.080.313 de euro.

Cel mai bine plătit jucător de la Genoa este atacantul Andrea Pinamonti (25 de ani), cu un salariu anual brut estimat de 4.440.000 de euro (85.385 de euro pe săptămână).

2.659.232 de euro este fondul lunar de salarii pe care ar trebui să-l asigure Dan Șucu la Genoa

Cu un buget anual de salarii de 34.570.000 de euro Genoa se află pe locul 12 în Serie A la acest capitol. Topul este dominat de Inter Milano (144.500.000 de euro), Juventus Torino (113.852.000 euro), AC Milan (98.450.000 euro), AS Roma (87.910.000 euro), Napoli (87.150.000 euro).

Top 10 salarii la Genoa

Andrea Pinamonti (atacant) – 4.440.000 euro Junior Messias (extremă dreapta) – 3.700.000 euro Vitinha (atacant) – 3.300.000 euro Fabio Miretti (mijlocaș central) – 1.850.000 euro Milan Badelj (mijlocaș defensiv) – 1.790.000 euro Pierluigi Gollini (portar) – 1.480.000 euro Mattia Bani (fundaș central) – 1.300.000 euro Aaron Martin (fundaș stânga) – 1.280.000 euro Ruslan Malinovskyi (mijlocaș ofensiv) – 1.280.000 euro Morten Thorsby (mijlocaș central) – 1.040.000 euro

22,22 de milioane de euro este cel mai mare salariu din Serie A și îi aparține atacantului Dusan Vlahovic, de la Juventus Torino

Ce avere are Dan Șucu

Dan Șucu este unul dintre cei mai bogați oameni din fotbalul românesc. Potrivit acesta ar deține o avere de 300 de milioane de euro. Dumitru Dragomir crede însă că averea lui Dan Șucu este mult mai mare.

”Sunt destui mai bogați decât Gigi. Nu știu dacă Șucu e mai bogat decât Gigi, dar minte are să știi… Am fost la Constanța să cumpăr o masă cu niște scaune pentru terasă, și m-am dus cu nevasta la Șucu.

Știi ce are la Constanța? De aici la mall, de la tine până la Promenada, magazinul lui. Cred că are 3000 de articole. Dacă la Constanța are așa…

Și mai are încă 5-6-7 în toată țara. Înseamnă că stă pe un milion, două pe lună în buzunar! N-am mai văzut așa ceva… E mai mare decât magazinul pe care îl are aici în Mall.

Are pământ, peste 200 de hectare am auzit, nu știu dacă e adevărat… 400 de milioane numai pământul. Pe lichidități Gigi stă cel mai bine”, a dezvăluit Dumitru Dragomir la „MAX Profețiile lui Mitică”.