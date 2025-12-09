Ce buget va avea la dispoziție Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Contractele pentru care a renunțat la funcția din Parlament

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu are la dispoziție 15 zile pentru a-și da demisia din Parlament și să preia noul mandat de președinte al Consiliului Județean Buzău, obținut la alegerile locale parțiale de duminică. Fostul premier PSD urmează să renunțe cel mai probabil la funcția din Legislativ pentru a ajunge la conducerea județului Buzău. Aici, bugetul pe care-l va avea la dispoziție va fi unul considerabil.

Ce buget va avea Marcel Ciolacu la CJ Buzău

Marcel Ciolacu, care a câștigat alegerile pentru conducerea CJ Buzău cu aproape 45.000 de voturi (51%) la o prezență de sub 25%, a fost întrebat duminică dacă noua funcție nu reprezintă un regres în cariera sa. Fostul lider PSD, care în urmă cu un an era pregătit să devină viitorul președinte al României, a spus însă că „a făcut cel mai mare pas în carieră: m-am întors acasă”.

ADVERTISEMENT

Nu doar că dar la conducerea județului Buzău va avea la dispoziție un buget semnificativ. Spre exemplu, în anul trecut, Consiliul Județean Buzău a avut la dispoziție un buget cu venturi totale de 583 milioane lei.

Din această sumă, veniturile proprii ale CJ Buzău s-au ridicat la suma de 315 milioane (taxe locale, sume defalcate din TVA), subvențiile primite de la bugetul de stat fiind de aproape 205 milioane lei. Cheltuielile de funcționare ale instituției s-au ridicat la suma de 322 milioane lei, sumă din care 134 milioane au reprezentat cheltuielile de personal, iar 93 de milioane, achiziția de bunuri și servicii. Instituția a plătit și dobânzi de 2,6 milioane la împrumuturile contractate, având zero lei în fondul de rezervă.

ADVERTISEMENT

La fel ca și la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu va găsi o instituție cu un deficit semnificativ, de aproape 59 de milioane lei (pe partea de dezvoltare). Cheltuielile totale ale CJ Buzău în anul 2024 s-au ridicat la suma de 642 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Ce deficit are CJ Buzău în 2025

Bugetul pe anul în curs al CJ Buzău a fost estimat să ajungă la venituri de puțin peste 600 de milioane lei. Pentru acest an, , în contextul unor cheltuieli totale de 702,7 milioane lei.

În ultima versiune a bugetului pe 2025, veniturile proprii pe secțiunea de funcționare sunt estimate să scadă la 299 milioane lei, în timp ce subvențiile au fost estimate să ajungă la 147 milioane lei. Cheltuielile de personal ale Consiliului Județean Buzău au fost bugetate la suma de 136,6 milioane lei, pentru capitolul bunuri și servicii fiind alocată suma de 76 milioane.

ADVERTISEMENT

Fondul de rezervă al instituției a crescut la 650 000 lei.

Ce achiziții a făcut recent CJ Buzău

Referitor la bugetul de bunuri și servicii alocat la CJ Buzău, o verificare în platforma Sicap.ai arată unele dintre achizițiile publice recente făcute de instituția ce urmează să fie condusă de către Marcel Ciolacu.

Spre exemplu, la mijlocul lunii noiembrie, Consiliul Județean Buzău a plătit peste 30.000 de euro pentru achiziția a câteva mii de pachete de cadouri cu dulciuri. Mai exact, au fost plătiți peste 21.000 euro (105.000 lei) pentru 3.600 de pachete de dulciuri Dancer Kids și alți 55.000 lei pentru alte câteva sute de pachete de dulciuri Jacks Surprise. Achiziția a fost făcute de la unul dintre lanțurile de supermarket care vând engros.

Alte achiziții, care apar însă în planul anual de achiziții publice al instituției arată un efort în sensul promovării obiectivelor turistice din județ. La începutul anului, CJ Buzău avea bugetată achiziția unor servicii de producție „de filme de informare pentru UAT Județ Buzău”. Suma alocată a fost de 200.000 lei. În aceeași perioadă, alți 50.000 lei au fost destinați pentru servicii de fotografie de studio pentru aceeași instituție.

De asemenea, instituția a alocat 250.000 lei pentru „servicii pentru organizare evenimente”. Vorbim de jumătate de milion de lei, bani destinați pentru evenimente și materiale promoționale. CJ Buzău a alocat totuși și 20.000 lei pentru achiziția unui aparat foto profesional.

Același document, la categoria achizițiilor directe, include cumpărarea unui televizor în valoare de 30.000 lei, ciocolată și alte dulciuri (20.000 lei), cafea (20.000 lei), dar și vinuri, tot cu suma de 20.000 lei.