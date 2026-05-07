Ce business de succes a lansat Mircea Lucescu chiar în 2026, înainte de deces. Cine conduce acum afacerea

La o vârstă onorabilă, 80 de ani, Mircea Lucescu a fost o persoană implicată nu doar în fotbal – acolo unde succesele au venit aproape constant decenii la rând – ci și în zona afacerilor. În 2026, cu puțin timp înainte de evenimentul trist din luna aprilie, ”Il Luce” a lansat un business într-o zonă de activitate extrem de profitabilă. Cine conduce acum afacerea.

Afacerea pusă pe picioare de Mircea Lucescu cu puțin timp înainte de deces

Pe 7 aprilie 2026, fotbalul românesc l-a pierdut pe marele Mircea Lucescu. Cel mai titrat antrenor din istorie pe care l-a dat această țară s-a stins la vârsta de 80 de ani. ”Il Luce” rămâne pentru totdeauna o legendă a fotbalului autohton, dar și internațional, grație performanțelor reușite. Vorbim în primul rând de un tehnician care a schimbat destine și a creat mari echipe în țară și în străinătate.

Regretatul antrenor a adunat în vitrina sa peste 30 de trofee, fiind . Numai Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40 de trofee) sunt mai bine clasați în această ierarhie. Marele Mircea Lucescu a fost un nume mereu în frunte și la capitolul afaceri de succes.

La începutul anului curent, nu cu mult timp înainte de a muri, reputatul tehnician a pus pe picioare o nouă afacere. Acesta a înființat o societate cu profil imobiliar. Sunt date oficiale care arată faptul că, în prima lună a lui 2026, Lucescu a înființat societatea LSV Premium Developments SRL, cu sediul în București. Această firmă a fost autorizată în baza unei cereri depuse în data de 22 decembrie 2025, potrivit datelor existente în Monitorul Oficial și citate de .

Cine este persoana apropiată de Mircea Lucescu care conduce în prezent acest business

În actele care sunt oficiale, Mircea Lucescu apare ca fondator al acestei firme nou apărute. Ulterior, administrarea companiei i-a fost încredințată lui Matei-Mircea Lucescu, nepotul legendarului tehnician, adică fiului lui Răzvan Lucescu, actualul antrenor al grecilor de la PAOK Salonic. Monitorul Oficial arată că societatea are ca obiect principal de activitate dezvoltarea și comercializarea de bunuri imobiliare proprii.

Când a lansat Mircea Lucescu cea mai importantă afacere în zona imobiliară

Interesant este faptul că, în urmă cu exact un deceniu, în 2016, . Amintim aici Lakeside View SRL, unde era asociat unic. Prin această firmă, dar și prin Lake Tower SRL, familia marelui antrenor a investit în ridicarea a două ansambluri imobiliare denumite Lake House 1 și Lake House 2, situate în jurul Lacului Morii din Sectorul 1.

35 de milioane de euro – averea care ar fi fost lăsată în urmă de Mircea Lucescu

La fel ca în prezent, și atunci Mircea Lucescu l-a mandatat tot pe nepotul său, Matei-Mircea Lucescu (32 de ani), în funcția de administrator al societății Lakeside View SRL, pentru o perioadă de 50 de ani. De notat că, de-a lungul anilor, Mircea Lucescu a mai fost acționar sau administrator în alte 11 societăți comerciale. Din această listă se remarcă: Aramis Alba, Brixiaserv SRL, Romsped Trans SRL, Servoil SRL, Societatea Italo Română SIR, Mess 93 Impex, Pitti Inter Trading, Lakeside View SRL, Compania Română de Asigurări Croma SA, SLD Partner SA și Neli Voyages SRL.