Ce cadou a primit Antim, fiul lui Nicușor Dan, de la ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, la expoziția BSDA 2026: „A fost foarte bucuros”. Foto

au fost prezenți la cea de-a 10-a ediție a evenimentului Black Sea Defence & Aerospace, care se desfășoară în perioada 13-15 mai. Acolo, aceștia au mers și au expus trofeul Cupei Campionilor pe care secția de fotbal l-a câștigat în 1986.

Nicușor Dan și băiatul său, prezenți la Complexul Romaero

Unul dintre oamenii cei mai interesați și impresionați de trofeul care a pus România pe harta fotbalului mondial a fost chiar președintele țării, Nicușor Dan. Acesta, alături de băiatul său, Antim, în vârstă de 4 ani, dar și de șeful de la MApN, Radu Miruță, au mers la evenimentul de la Romaero, acolo unde au admirat performanța celor .

„Clubul Sportiv al Armatei Steaua participă la cea de-a 10-a ediție a Black Sea Defence & Aerospace, desfășurată în perioada 13–15 mai la Complexul Romaero. Evenimentul reunește delegații oficiale de pe patru continente și reprezentanți de top ai industriei internaționale de apărare. Președintele României, Nicușor Dan a vizitat astăzi standul clubului Steaua București din cadrul expoziției.

Șeful statului a fost întâmpinat de comandantul clubului, Eduard Danilof, alături de fostele campioane olimpice Camelia Potec și Simona Gherman. Însoțit de fiul său, Președintele a admirat Cupa Campionilor Europeni, trofeul câștigat de echipa de fotbal a Stelei în anul 1986. De altfel, trofeul CCE a fost piesa de rezistență, vizitatorii având posiblitatea să se pozeze alături de doi dintre eroii de la Sevilla, căpitanul Ștefan Iovan și fundașul de fier, Adrian Bumbescu”, a fost comunicatul celor de la Steaua.

Ce este evenimentul Black Sea Defence & Aerospace

Evenimentul Black Sea Defence & Aerospace 2026 reprezintă cea mai importantă expoziție internațională dedicată industriei de apărare, securitate și aerospațială din regiunea Mării Negre, organizată în perioada 13–15 mai la complexul ROMAERO Băneasa din București. Ajunsă la cea de-a zecea ediție și marcând 20 de ani de existență, expoziția reunește peste 550 de companii din 36 de țări, oficiali militari de rang înalt, delegații guvernamentale și lideri ai industriei globale de apărare.

Evenimentul este considerat o platformă strategică pentru prezentarea celor mai noi tehnologii militare, a sistemelor de securitate și a proiectelor de cooperare industrială în contextul consolidării flancului estic al NATO. Pe parcursul celor trei zile, participanții au acces la demonstrații tehnologice, conferințe și întâlniri de afaceri dedicate dezvoltării capacităților de apărare și investițiilor în industria militară românească.

Ce cadou a primit Antim, băiețelul lui Nicușor Dan. Prima reacție a președintelui

„Foarte bine, ştiam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are patru, şase sau opt roţi e… potrivit pentru vârsta lui. Deci, a fost foarte bucuros să vadă toate maşinăriile şi sunt nişte întrebări pe care le-am amânat pentru acasă”, a declarat Nicușor Dan despre cum s-a simțit micuțul Antim, care a primit două cadouri din partea ambasadorului SUA și a reprezentanților Coreei de Sud. Ambasadorul Darryl Nirenberg i-a oferit lui Antim cadou o mașinuță. De asemenea, băiețelul președintelui României a mai primit drept cadou embleme militare, conform .