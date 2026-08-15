Ce cadou a primit Cristiano Ronaldo de la un bijutier cu care este prieten de 20 de ani. Darul i-a fost înmânat după nunta cu Georgina Rodriguez

ADVERTISEMENT

Un designer cu care Cristiano Ronaldo este prieten de ani buni a dezvăluit ce cadou i-a oferit după nunta cu Georgina Rodriguez. Renumitul bijutier a distribuit o filmare pe rețelele de socializare în care apar cei doi îndrăgostiți.

Cristiano Ronaldo, atenție de mii de euro de la un vechi amic

Au indus în eroare pe toată lumea și i-au lăsat să creadă că se căsătoresc în țara natală a starului, Portugalia. Cristiano Ronaldo (41 ani) și Georgina Rodriguez (32 ani) urmau să ajungă la altar pe data de 8 august, conform zvonurilor din online. , dar au fost păcăliți.

ADVERTISEMENT

Ceremonia religioasă s-a desfășurat în cele din urmă în mare secret în Lisabona. În Biserică au fost prezenți doar cei 5 copii ai cuplului. Ulterior, cei doi au postat o , anunțând că au făcut pasul cel mare. La revenirea în Emiratele Unite Arabe fotbalistul a fost felicitat de întreaga echipă.

Sportivii de la Al-Nassr i-au transmis toate cele bune jucătorului care a fost vizibil emoționat de acest gest de pe teren. Un alt moment care va rămâne în sufletul său este întâlnirea cu un amic vechi de 20 de ani. E un bijutier născut în Uzbekistan, dar care locuiește în Statele Unite ale Americii. Acesta se numește Jacob Arabo.

ADVERTISEMENT

Numele său este sinonim cu extravaganta, inovația și exclusivitatea în industria bijuteriilor și a ceasurilor de lux. A început să fie atras de strălucirea pietrelor prețioase și de complexitatea mecanismelor încă din copilărie. Așadar, nu este deloc de mirare că i-a oferit starului portughez un cadou impresionant. Acesta a avut de ales dintre două ceasuri speciale, optând pentru unul care a fost și pe placul soției sale.

ADVERTISEMENT

„Felicitări dragului meu prieten, Cristiano Ronaldo și Georginei Rodriguez. După mai bine de douăzeci de ani de prietenie nimic nu mă face mai fericit decât să vă văd pe amândoi așa. Vă doresc o viață frumoasă împreună”, este mesajul transmis de celebrul bijutier, pe contul oficial de Instagram.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Ceasurile și bijuteriile lui Jacob Arabo, unice în lume

Prietenul lui Cristiano Ronaldo a construit un brand puternic datorită faptului că a combinat tehnologia avansată cu estetica extravagantă. Ceasurile și bijuteriile create de Jacob Arabo sunt speciale și unice în această lume, piesele fiind unele care nu măsoară doar timpul, ci spun o adevărată poveste. El folosește pietre prețioase rare care reflectă opulența.

Accesoriile reușesc să atragă atenția și să exprime un nivel foarte ridicat din punct de vedere financiar. Materialele sunt, de asemenea, unice. La capitolul ceasuri designerul este renumit pentru creațiile sale ultra-complexe, care sfidează convențiile tradiționale. Cele mai emblematice modele sunt iubite de colecționari pentru mecanismele inovatoare, materialele exotice și designul spectaculos.