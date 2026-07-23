Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a profitat de faptul că a avut o seară liberă și a mers pe stadion pentru a urmări meciul Rapid – Sepsi 1-0. Sportiva a stat în lojă alături de Dan Șucu, iar acționarul majoritar al ”alb-vișiniilor” i-a făcut și un mic cadou.

Colaboratorul Soranei Cîrstea, detalii de la prezența sportivei la Rapid – Sepsi

Adrian Cruciat, actualul antrenor al Soranei Cîrstea, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că, deși este aprig susținător al lui Poli Timișoara, , pentru a fi alături de Sorana Cîrstea și de Marius Comănescu.

ADVERTISEMENT

”Am vrut să vin la meci alături de Sorana din două motive. Pentru fostul meu antrenor și colaborator, Marius Comănescu, și pentru că ocazional, foarte rar, mai joc și eu tenis cu el și domnul Șucu.

Dânsul m-a ajutat puțin și pe vremea când jucam și e o persoană deosebită. Face mai multe gesturi de genul acesta, dar nu vrea să le facă publice. Iubește tenisul și a ajutat mai mulți jucători.

ADVERTISEMENT

E prima oară când vin la meci la Rapid, dar îi susțin de la distanță, chiar dacă eu în România nu pot ține decât cu Poli Timișoara. Sunt timișorean și chiar am urmărit toate meciurile din Liga 3 pe YouTube, pe stadion am fost când am putut”, a declarat Cruciat.

ADVERTISEMENT

De ce și-a dorit Sorana Cîrstea să ajungă pe Giulești

Tehnicianul a mărturisit că eleva sa se trage dintr-o familie de rapidiști și a vrut să simtă pe propria piele atmosfera din Giulești. Sorana a avut parte de o experiență plăcută pe stadion și le-a purtat noroc elevilor lui Daniel Pancu, care .

ADVERTISEMENT

”Celălalt motiv este că Sorana și-a dorit foarte mult să vină la meci, mai ales că tatăl ei este rapidist și vine la fiecare meci, a fost și cu Sepsi și a stat la o lojă alături de prietenii lui. Este un abonat înfocat și Sorana a auzit de atmosfera din Giulești, mai ales că preparatorul fizic Andrei Cristofor a jucat fotbalul la juniorii Rapidului.

Tot aude discuții între noi și a vrut să vadă cum e și pe Giulești. I-a plăcut foarte mult și a fost o experiență neașteptat de frumoasă pentru ea. Primul meci pe Giulești și se pare că le-am purtat noroc. A fost o atmosferă foarte frumoasă, mai ales că galeriile lui Rapid și Poli sunt înfrățite”, a spus el, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cadoul primit de Sorana Cîrstea de la Dan Șucu

Adrian Cruciat a povestit că Sorana Cîrstea, care se pregătește să revină în circuitul WTA după ce din cauza unei accidentări, a primit din partea lui Dan Șucu o șapcă cu însemnele Rapidului.

”Sorana știe foarte bine imnul Rapidului pentru că și fratele ei e rapidist. Chiar a primit o șapcă cu Rapid din partea domnului Șucu. Am plecat rapid de pe stadion pentru că dimineață aveam antrenament. A fost doar prima etapă, antrenor nou, presiune mare, se vedea că erau destul de tensionați jucătorii și cred că au câștigat meritat în cele din urmă.

Sepsi s-a apărat foarte bine în 10 oameni. Am văzut de când a degajat mingea că va veni spre noi și le-am spus să fie atenți și am parat-o să nu o lovească. Poate vom reveni și cu altă ocazie și dorim mult succes Rapidului”, a afirmat Cruciat, în exclusivitate pentru FANATIK.