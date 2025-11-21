Sport

Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Starul portughez e din nou în centrul atenției

Cristiano Ronaldo a ajuns recent la Casa Albă, iar Donald Trump i-a făcut un cadou pe măsură. Ce a primit starul portughez din partea liderului american?
Valentina Vladoi
21.11.2025 | 11:45
Ce cadou ia facut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Alba Starul portughez e din nou in centrul atentiei
Ce a primit Cristiano Ronaldo de la Donald Trump. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a fost invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, iar Donald Trump a avut grijă să nu îl lase pe fotbalist să plece cu mâna goală.

Ce cadou a primit Cristiano Ronaldo de la Donald Trump

Cristiano Ronaldo e din nou în centrul atenției după ce s-a aflat ce cadou a primit de la Donald Trump. Mai exact, liderul american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla ”cheia Casei Albe”.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că acest gest este practic un privilegiu de care se bucură doar oaspeții importanți. Cheile au fost create la cererea lui Donald Trump, încă de la primul său mandat la Casa Albă.

Elon Musk a primit și el același cadou, iar la rândul său, premierul israelian Benyamin Netanyahu a primit o cheie în timpul unei întâlniri din Biroul Oval în urmă cu câțiva ani, relatează Le Parisien.

ADVERTISEMENT
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Digi24.ro
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte

Reacția lui Cristiano Ronaldo

Liderul american a dezvăluit la un moment dat și ce avantaje oferă cheia de la Casa Albă. Totodată, el a spus și ce se va întâmpla cu ea, odată ce el nu va mai fi președinte.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"

”Este prima cheie pe care o dau cuiva. Chiar şi când nu voi mai fi preşedinte, veţi putea merge până la intrarea principală a Casei Albe şi vă vor lăsa să intraţi”, ar fi declarat Donald Trump, potrivit ginerelui său.

Iar Cristiano Ronaldo a fost într-adevăr încântat de gestul făcut de Donald Trump. Astfel, într-o postare pe Instagram, fostul atacant al echipei Real Madrid i-a mulţumit şefului statului american pentru invitaţia la Washington.

ADVERTISEMENT

„Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt gata să-mi fac partea, inspirând noile generaţii să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate şi pace durabilă”, a scris Cristiano Ronaldo.

Ce cadou a primit Trump de la celebrul fotbalist

Amintim faptul că în vara acestui an, Donald Trump a primit și el un cadou din partea lui Cristiano Ronaldo. Liderii importanți din lumea întreagă s-au întâlnit în Canada la summitul G7 la acel moment.

Iar fostul prim ministru al Portugaliei nu a venit cu mâna goală la întâlnirea cu șeful de stat din America. Mai exact, acesta a adus un tricou purtat de Cristiano Ronaldo la echipa națională. De altfel tricoul a venit la pachet și cu autograful starului portughez.

Totodată, acesta a venit însoțit și de mesajul ”jucând pentru pace”. Iar gestul l-a impresionat pe Trump la acel moment. De altfel mai multe imagini au apărut pe internet de la respectivul moment.

Giovanni Becali nu se teme de Turcia la barajul pentru CM 2026: “Nu...
Fanatik
Giovanni Becali nu se teme de Turcia la barajul pentru CM 2026: “Nu e o sperietoare, mai greu e al doilea meci! I-am bătut la ei cu Erdogan în tribună”
Fanii au luat foc: Cristiano Ronaldo lipsește! FIFA, gest extrem de controversat
Fanatik
Fanii au luat foc: Cristiano Ronaldo lipsește! FIFA, gest extrem de controversat
Culisele plecării lui Edi Iordănescu de la naționala României. „A fost o decizie...
Fanatik
Culisele plecării lui Edi Iordănescu de la naționala României. „A fost o decizie de bărbat adevărat, de cap de familie”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!