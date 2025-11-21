Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Starul portughez e din nou în centrul atenției

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a fost invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, iar Donald Trump a avut grijă să nu îl lase pe fotbalist să plece cu mâna goală.

Ce cadou a primit Cristiano Ronaldo de la Donald Trump

Cristiano Ronaldo e din nou în centrul atenției după ce s-a aflat ce cadou a primit de la Donald Trump. Mai exact, liderul american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla ”cheia Casei Albe”.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că acest gest este practic un privilegiu de care se bucură doar oaspeții importanți. Cheile au fost create la cererea lui Donald Trump, încă de la primul său mandat la Casa Albă.

Elon Musk a primit și el același cadou, iar la rândul său, premierul israelian Benyamin Netanyahu a primit o cheie în timpul unei întâlniri din Biroul Oval în urmă cu câțiva ani, relatează Le Parisien.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Cristiano Ronaldo

Liderul american a dezvăluit la un moment dat și ce avantaje oferă cheia de la Casa Albă. Totodată, el a spus și ce se va întâmpla cu ea, odată ce el nu va mai fi președinte.

ADVERTISEMENT

”Este prima cheie pe care o dau cuiva. Chiar şi când nu voi mai fi preşedinte, veţi putea merge până la intrarea principală a Casei Albe şi vă vor lăsa să intraţi”, ar fi declarat Donald Trump, potrivit ginerelui său.

Iar Cristiano Ronaldo a fost într-adevăr încântat de gestul făcut de Donald Trump. Astfel, într-o postare pe Instagram, .

ADVERTISEMENT

„Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt gata să-mi fac partea, inspirând noile generaţii să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate şi pace durabilă”, a scris Cristiano Ronaldo.

Ce cadou a primit Trump de la celebrul fotbalist

Amintim faptul că în vara acestui an, Liderii importanți din lumea întreagă s-au întâlnit în Canada la summitul G7 la acel moment.

Iar fostul prim ministru al Portugaliei nu a venit cu mâna goală la întâlnirea cu șeful de stat din America. Mai exact, acesta a adus un tricou purtat de Cristiano Ronaldo la echipa națională. De altfel tricoul a venit la pachet și cu autograful starului portughez.

Totodată, acesta a venit însoțit și de mesajul ”jucând pentru pace”. Iar gestul l-a impresionat pe Trump la acel moment. De altfel mai multe imagini au apărut pe internet de la respectivul moment.