Sport

Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”

Nadia Comăneci, ”Zeița de la Montreal”, i-a făcut un cadou special bunei sale prietene, artista Loredana Groza. Aceasta a fost impresionată și i-a mulțumit public legendarei sportive.
Adrian Baciu
24.06.2026 | 16:30
Ce cadou ia facut legendara Nadia Comaneci cantaretei Loredana Groza O sa fac totul de 10 asa ca tine
Ce cadou i-a făcut Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza. Sursa foto: hepta.ro / Instagram / colaj Fanatik
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În anul care îi este dedicat, Nadia Comăneci (64 de ani) a avut parte de numeroase surprize în țară. În mai multe orașe, de la București până la locul său de origine, Onești, ”Zeița de la Montreal” a fost celebrată așa cum se cuvine. Nadia, la rândul ei, a făcut și ea câteva gesturi impresionante. Ce cadou special i-a dăruit artistei și bunei sale prietene, Loredana Groza.

Ce cadou deosebit i-a făcut Nadia Comăneci bunei sale prietene Loredana Groza. Amintire de la Montreal 1976

În România, anul 2026 a fost instituit oficial de către autoritățile statului drept ”Anul Nadia Comăneci”. Se marchează o jumătate de secol de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În urmă cu exact 50 de ani, la mii de kilometri de țară, o gimnastă de doar 14 ani obținea prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice. În mai multe orașe din țară, au fost organizate numeroase evenimente omagiale.

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La unele dintre acestea a participat, alături de vedeta lor, Nadia, și cunoscuta cântăreața Loredana Groza (56 de ani). La finalul lunii mai, Nadia Comăneci a refăcut o parte din drumul pe care îl parcurgea în copilărie. Ea a ajuns în sala ”Nadia Comăneci”, apoi la locuința din Onești în care a crescut. Multă lume s-a adunat să o vadă acolo pe marea campioană.

La evenimentul din Onești a fost prezentă, în cadrul manifestărilor organizate de autorități, și Loredana Groza. Ca de obicei, cântăreața a făcut un show de zile mari. Aceasta i-a invitat pe scenă atât pe Nadia Comăneci, cât și pe soțul acesteia, Bart Conner (68 de ani). La câteva zile de la acest eveniment deosebit, artista a dezvăluit ce surpriză plăcută i-a făcut Nadia, buna sa prietenă.

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Într-un mesaj postat pe contul ei de Instagram, Loredana a dezvăluit ce cadou a primit de la legendara gimnastă. Aceasta a primit un hanorac similar cu cel pe care l-a purtat sportiva de 10 la Montreal. Este produs în ediție limitată și are inscripționat numele Nadiei Comăneci. Hanoracul vine și cu un mesaj special, însoțit de autograful ”Zeiței de la Montreal”.

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Pentru Lori, de la Nadia Comăneci”, a fost mesajul cu care a venit acest cadou. Artista nu a rămas datoare și i-a mulțumit legendei din sport. ”Nadia, mulțumesc mult! Îmi voi aduce aminte mereu să fac totul de 10, așa ca tine! I LOVE YOU!”, a scris Loredana Groza la postarea în care le-a prezentat și fanilor săi cadoul special.

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O postare distribuită de LOREDANA (@loredanagroza)

Nadia Comăneci și Loredana Groza, alături de Familia Regală a României

La evenimentul de la Onești, Loredana Groza a făcut un gest de respect impresionant față de Nadia Comăneci. Astfel, în cadrul ”Galei Nadia Comăneci”, organizată pentru a marca 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, Loredana a îngenuncheat în fața marii campioane. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.

Bune prietene și originare amândouă din Onești, Nadia și Loredana sunt mereu împreună în ultima perioadă. Marți, 23 iunie 2026, legenda gimnasticii mondiale, alături de artistă, au fost surprinse într-o întâlnire selectă cu Familia Regală a României. Loredana a postat pe Facebook mai multe imagini și un mesaj special: ”O fotografie cât o pagină de istorie: Majestatea Sa Margareta, Principesa Sofia, Principesa Maria, Principele Radu și Nadia Comăneci. Recunoscătoare pentru această seară”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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