Ce cadou le-a făcut Șucu Jr. suporterilor după ce Daniel Pancu l-a titularizat în Rapid – Csikszereda 2-0. Video

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Andrei Șucu (17 ani), fiul patronului clubului Rapid București, a fost titularizat în premieră de Daniel Pancu în formația giuleștenilor. Tânărul fotbalist a fost schimbat la pauză, iar la finalul celor 90 de minute și-a oferit tricoul unui fan din galerie.

Andrei Șucu a oferit tricoul unui fan din galerie după primul meci ca titular la Rapid

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, și-a făcut a doua apariție la Rapid București în acest sezon. Daniel Pancu l-a introdus în ultimele minute ale meciului cu FC Argeș, iar tânărul fotbalist l-a răsplătit cu un gol. O lună și jumătate mai târziu, el a bifat al doilea meci, informație pe care FANATIK a dezvăluit-o în dimineața meciului.

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Șucu Jr. a început meciul din primul minut și s-a aflat în centrul tridentului din spatele lui Filip Stojilkovic. După o repriză în care a avut 20 de atingeri, a pierdut toate duelurile și nu a oferit nicio pasă progresivă, Daniel Pancu a decis să-l lase la vestiare, iar în locul său a fost introdus Rareș Pop, un alt tânăr de perspectivă, în vârstă de 21 de ani. Rapid a reușit să înscrie de două ori în a doua repriză, după ce Aioani a salvat-o în câteva rânduri, și a luat toate cele trei puncte. După fluierul final, Andrei Șucu a decis să meargă în fața galeriei și să-și ofere cadou tricoul de la primul meci ca titular pentru Rapid București.

Care este relația lui Șucu Jr. cu fanii Rapidului

Chiar dacă este foarte tânăr și mai are foarte multe de învățat până va ajunge un fotbalist pe care Rapid se poate baza meci de meci, Andrei Șucu este deja foarte popular în rândul suporterilor, asta și datorită numelui. Totuși, el a arătat că nu se culcă pe o ureche în urma acestui avantaj, iar la primul contact cu gazonul din acest sezon de SuperLiga a reușit să înscrie în poarta lui FC Argeș.

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La derby-ul cu FCSB, chiar dacă nu a prins niciun minut pe teren, el a avut grijă de relația sa cu suporterii, iar înaintea fluierului de start a oferit mai multe autografe și a făcut poze cu fanii. FANATIK s-a aflat în tribune la meciul Rapid – Csikszereda, iar când un fan a exclamat că își dorește victoria echipei sale, dar nu oricum, ci cu un gol marcat de Șucu Jr.

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