Ce cadou neașteptat a primit Georgiana Lobonț de la Dennis Man. Surpriză mare la nunta fotbalistului român

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Interpreta de muzică de petrecere, Georgiana Lobonț, a dezvăluit ce cadou uimitor a primit de la Dennis Man. Surpriză uriașă i-a fost înmânată la nunta fotbalistului român de o persoană extrem de apropiată sportivului.

Darul primit de Georgina Lobonț de la Dennis Man

În urmă cu aproximativ două săptămâni Dennis Man (27 ani) Alexandra Ionela Grigoriță. Joi, 18 iunie, cei doi tineri și-au jurat credință veșnică în Biserică, în timp ce petrecerea organizată după cununia religioasă s-a desfășurat într-un local de lux din Timișoara. Jucătorul și-a luat naș pe măsură, pe Nicolae Stanciu.

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Evenimentul a reunit familia, prietenii apropiați și multe personalități din lumea sportului. Georgiana Lobonț și Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, au întreținut atmosfera. Îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere a dezvăluit chiar de la petrecere că a primit un dar neașteptat de la fotbalist.

Tânărul care este om de bază în naționala României i-a oferit un cadou unic pentru fiul său, Edi. Sportivul, care , a demonstrat că este o persoană care se gândește la copii, chiar dacă surpriza a fost oferită prin intermediul fratelui său mai mare. Mai exact, este vorba de un tricou care are semnătura fotbalistului.

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„Deci, oameni buni fiți atenți ce am primit. Adică nu eu, Edi, băiețelul meu, de la fratele lui Dennis Man. Mulțumesc din suflet”, a spus vedeta, într-un clip de la TikTok. În această filmare cântăreața a mai dezvăluit că întreaga seară l-a ”botezat” pe fratele mai mare al lui Dennis Man, strigându-l pe un nume diferit.

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În seara aceasta cântăm la Timișoara, la nunta superbilor Alexandra și Dennis Man, fotbalistul nostru drag și de excepție! 🇷🇴✨👰🏻‍♀️💍🤵🏻‍♂️ Edi este norocos cu mama lui! Fratele lui @dennismanofficial , Renato, i-a făcut surpriză și mi-a adus unul dintre tricourie lui Dennis cu semnătura lui. Urmează să merg și la nașu @nicolaestanciu_7 să se semneze și el! 🫶 Știu cât de mult înseamnă asta pentru un copil și ce avânt îi dă! I-am spus lui Edi unde voi cânta și pentru cine și era cât pe ce să vină și el doar să-i vadă…dar are școală mâine. A fost foarte încântat! Le mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici pentru ei în această seară!

Cuvinte de laudă pentru fratele lui Dennis Man

„E un dulce, un băiat frumos, un băiat veritabil și mi-a îndeplinit dorința. Fiul meu și-a dorit mult să vină la nuntă doar că mâine e vineri și are școală și serbare și nu putea ajunge”, a completat Georgiana Lobonț, pe aceeași rețea de socializare. Ulterior, s-a fotografiat în tricoul primit de la internaționalul român.

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„Două familii frumoase, doi fotbaliști cu care România se mândrește! Finu Dennis Man și nașu Nicolae Stanciu. Am cântat cu drag pentru voi!”, a scris interpreta de muzică de petrecere, pe Instagram. Descrierea a fost lăsată în dreptul unei poze în care apare cu cei doi sportivi și cu Tzancă Uraganu.

Dennis Man este împlinit pe toate planurile, după ce a avut un sezon excelent în Olanda. În campionat a jucat în 27 de meciuri pentru PSV și a marcat de 7 ori. De asemenea, a oferit 7 pase decisive. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață se ridică la valoarea de 15 milioane de euro. Are contract cu PSV până în vara anului 2029.

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În planul sentimental, a făcut pasul cel mare cu iubita sa pe care o cunoaște din copilărie. Cei doi formează un cuplu de mai bine de un deceniu, Alexandra Grigoriță fiind femeia care l-a susținut în toate etapele profesionale. Fotbalistul este, așadar, împlinit din toate punctele de vedere.