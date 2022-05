Ce cadou special a primit de ziua ei, Anca Țurcașiu! În ce postură o vor vedea fanii

Anca Țurcașiu împlinește duminică, 8 mai 2022, vârsta de 52 de ani. Cântăreața nu își arată vârsta și pare într-o formă de zile mari. Artista a primit un cadou special de ziua ei de naștere. Ea a fost surprinsă de echipa Start Show România de la Național TV și a fost invitată să prezinte emisiunea alături de Adrian Enache, în locul Dianei Matei. Evenimentul are loc în ediția din data de 8 mai 2022 de la ora 13.00. Actrița a mai prezentat întrecut emisiuni la postul TVR.

Anca Țurcașiu prezintă ediția din 8 mai de la Start Show România

Prezenţa solistei Diana Matei alături de Adrian Enache a devenit una obişnuită, cei doi formând un cuplu de prezentatori de aproximativ un an şi jumătate la postul Național TV. În această duminică, însă, pe 8 mai 2022, emisiunea Start Show Romania o aduce pe Anca Ţurcaşiu în rol de prezentatoare alături de Adrian. Acesta este un cadou pe care echipa emisiunii a decis să i-l facă îndrăgitei artiste, data de naştere a acesteia fiind chiar în data de 8 mai.

Printre invitaţii care vor mai participa la această ediţie inedită, prezentată de Anca Țurcașiu, se va afla şi Ducu Bertzi, un prieten vechi şi drag al artistei. Cei doi vor depăna amintiri iar Anca ne va dezvălui povestea unui cadou muzical surprinzător făcut de Doru de ziua ei, dar în urmă cu 30 de ani – Poate astă seară ne vom întâlni. Telespectatorii vor putea urmări momente emoţionante şi amintiri speciale cu Anca Țurcașiu și invitații.

Solista a devenit soacră mare

Anca Țurcașiu are motive de mare bucurie: Radu, fiul său, în vârstă de 23 de ani, s-a căsătorit. Artista a făcut publice mai multe imagini de la eveniment în mediul online, acolo unde a făcut și primele declarații

Emoționată, dar totodată extrem de bucuroasă, Anca Țurcașiu le-a transmis proaspeților căsătoriți că este mândră de ei și că îi iubește foarte mult.

„De azi, oficial am doi copii. Pe Andreea și pe Radu. Sunt extrem de fericită pentru iubirea voastră! Emoționată, mândră, bucuroasă și multe alte sentimente mă cuprind.

Știu sigur că nu v-ați întâlnit întâmplător, știu sigur că sunteți unul pentru celălalt o completare perfectă și mai știu că viața voastră împreună este o sărbătoare în fiecare zi! Vă iubesc enorm”, a scris Anca Țurcașiu pe contul său de Instagram.

Anca Țurcașiu a divorțat de Cristian Georgescu în urmă cu doi ani

Anca Țurcașiu nu a vorbit la început despre despărțirea de soțul ei. A făcut în cele din urmă dezvăluiri la aproape un an de când ea și medicul Cristian Georgescu (54 de ani) au divorțat. Actrița nu a abordat foarte des acest subiect în public, dar a oferit puține detalii despre acest subiect.

Anca Țurcașiu a trecut printr-o perioadă delicată în anul 2020. Vedeta și medicul stomatolog Cristian Georgescu

„Nu am trăit drame la viaţa mea, ci anumite etape pe care le-am considerat o sursă de putere.

Când te afli într-un context nefericit, nu trebuie să rămâi acolo, ci să te ridici şi să mergi mai departe. Mie acest lucru mi-a dat sentimentul că sunt un om foarte puternic.

Poate că am ieşit şifonată, dar şifonarea asta duce către înţelepciune”, a declarat Anca Țurcașiu în cadrul emisiunii „Poezie și delicatețuri” de la Prima TV, găzduită de Mircea Dinescu.

Arată senzațional la 52 ani de pe care îi împlinește pe 8 mai

Cântăreața arată senzațional pentru vârsta ei și de ani de zile a optat pentru un alt stil de viață. Faptul că este vegetariană de 30 de ani a ajutat-o să se mențină într-o formă maximă. Actrița nu consumă carne, ouă și lactate, iar în copilărie spune că nu-i plăcea carnea, deși părinții ei o obligau să o consume.

„M-am născut fără să fiu carnivoră. Ai mei m-au forţat să mănânc carne. Când am plecat de-acasă, la 20 de ani, am devenit vegetariană. Nu mănânc carne, lactate, ouă. Mănânc foarte picant, nu mă aşez la masă fără să am ceva iute”, a mai declarat Anca Țurcașiu, pentru aceeași sursă.