Ce cadouri au primit vedetele de Valentine’s Day

Valentine’s Day a trecut și a lăsat în urmă multe zâmbete, florării și carduri bancare mai goale, dar, cel mai important, momente de neuitat pentru mulți dintre îndrăgostiții care au sărbătorit Ziua Iubirii.

Nici vedetele nu au făcut rabat de la gesturi prin care și-au arătat iubirea față de partener și, dacă unele au ales să fie romantice din cale afară, altele au preferat să își arate sentimentele pe rețelele de socializare, unde au publicat mesaje emoționante.

Andra și Cătălin Măruță, Valentine’s Day în carantină

Aflați încă în carantină, după ce au fost diagnosticați pozitiv cu COVID-19, Andra și Cătălin Măruță și-au surprins fanii, cu declarațiile de iubire, dar și cu imagini în care au dezvăluit ce au primit de Ziua Îndrăgostiților.

“Flori, prăjituri, baloane, cadouri, declarații, poezii, acrobații: nu doar azi, de Valentine’s Day, ci în fecare zi, de când m-am îndrăgostit de ea! Te iubesc, Andra! ❤️“, este mesajul transmis de Cătălin Măruță.

Nici Andra nu a rămas “datoare” de Valentine’s Day.

“Ziua Îndrăgostiților? Sărbătorim, de ce nu? Așa cum sărbătorim și ziua în care ne-am cunoscut, ziua în care ne-am spus că ne iubim, ziua în care ne-am căsătorit, zilele în care am devenit părinți lui David și ai Evei… Iubirea merită sărbătorită des, iar sentimentele trebuie mărturisite. Cătălin, te iubesc!”, este declarația de iubire făcută de artistă. Andra nu s-a oprit, însă aici, și le-a dezvăluit fanilor că a primit mai multe daruri de Valentine’s Day, dar nu de la Cătălin Măruță.

„E foarte frumos, da (n.r. un buchet cu flori)! Și ce frumos miroase! Nu, nu este de la Măruță, este de la Roxana. Mai am un buchet de flori de la o altă prietenă, o să vi-l arăt imediat. Roxana, îți mulțumesc pentru acest buchet. Al doilea cadou pe ziua de astăzi, tot pentru Ziua Îndrăgostiților, nu, nu este de la Măruță, dar este de la o prietenă și o fană pe nume Deni. Mi-a trimis o scrisoare, foarte frumoasă și emoționantă și o poză cu mine și cu domnul Măruță și prăjiturile astea. Mulțumim, Denisa. Mulțumim că apreciezi relația mea cu Cătălin, dragostea dintre noi, tu mereu ai fost alături de noi și îți mulțumim din suflet. Vă mulțumim pentru mesajele voastre, vă pup și vă iubesc pe toți” a transmis Andra pe Instagram.

Alex Velea, declarație de iubire pentru Antonia de Valentine’s Day

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de •AntoniA• (@antonia)

Alex Velea și Antonia și-au împărțit săruturi de Ziua Îndrăgostiților și, evident, fanii lor nu au fost privați de momentul intim. “Te ador”, i-a scris Antonia lui Alex Velea, care i-a răspus imediat: “Ba eu”. Nu știm ce a primit cântărețul cadou, dar Antonia a fost îndulcită repede de Velea cu multe bomboane de ciocolată și un frumos buchet cu flori.

Cristi Borcea nu s-a uitat la portofel de ziua Valentinei Pelinel

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Valentina Pelinel (@valentinapelinel)

Cunoscut pentru generozitate atunci când vine vorba de femeile din viața lui, Cristi Borcea nu s-a uitat la portofel de Valentine’s Day și i-a împlinit Valentinei Pelinel una dintre cele mai mari dorințe. A invitat trupa Gipsy Kings să cânte live, special, pentru frumoasa blondă.

“De ziua mea, surpriza lui a fost un vis devenit realitate pentru mine: trupa mea favorită, Gipsy Kings, live. Despre asta este dragostea! Un Valentine`s Day fericit”, a scris Valentina Pelinel pe contul de socializare, acolo unde i-a transmis tatălui copiilor ei cât de mult îl iubește.

“În fiecare zi este despre Iubire, nu doar astăzi. Pentru că, în fiecare zi, ne alegem unul pe celălalt. Iubirea se trăiește, nu se explică. Vă dorim o zi și o viață împreună, la bine și la greu. ❤“, a adăugat Valentina Pelinel.

Gina Pistol și Smiley, ultimul Valentine’s Day în doi

Gina Pistol și Smiley vor devenit părinți, pentru prima dată, luna viitoare, așa că au petrecut Valentine’s Day cu o cină romantică.

“Cină romantică şi unicorni de Valentine’s day”, este mesajul care însoţeşte imaginea pe care Smiley a publicat-o de Ziua Îndrăgostiților. Și Gina Pistol a ales un mod original de a-i declara iubirea lui Smiley, iar imaginea publicată de ea nu are nevoie de multe comentarii.

Anca Serea și Adi Sînă au fugit singuri la conac, de Valentine’s Day

Prezentatoarea Anca Serea și cântărețul Adi Sînă știu cum să păstreze romantismul între ei. Deși au mereu casa plină cu copii, de Ziua Îndrăgostiților au decis să petreacă în doi, astfel că mama vedetei de la Prima TV a avut grijă de copii.

“Sâmbătă, după jurnal, am dus copiii cei mici la mama, cei mari au rămas acasă, iar noi am venit la un centru spa. Acum lenevim în pat, apoi ne vom petrece ziua cu masaj şi răsfăţ. Ne întoarcem spre după-amiază, că avem teme de făcut. Noi avem acest obicei ca o dată pe săptămână să facem ceva pentru noi: ieşim la cină, ne facem diverse cadouri şi surprize, sau ne punem un film şi le explicăm celor mici că acela e timpul nostru. Şi pentru ei e important să ştie că părinţii lor se iubesc, se respectă; în plus, învaţă să fie mai independenţi. E un mit acela că dacă apare copilul dispare romantismul. Secretul unei căsnicii de lungă durată stă la femeie şi se bazează pe înţelegere, suport, dragoste, disponibilitate, comunicare. Noi an de an petrecem împreună Valentine’s Day. Iar săptămâna trecută am împlinit 10 ani de relaţie”, a mărturisit Anca Serea, conform Adevărul.

Gabriela Cristea, declarație amuzantă de Ziua Îndrăgostiților

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Gabriela Cristea (@bygabrielacristea)

“Dragostea este atunci când te trezești dimineata cu ochii lipiți de somn, părul arată de parcă e o capiță de fân și vocea îți sună ca dintr-o conservă, iar el îți spune că ești cea mai frumoasă și tu abia astepți să-i spui că îl iubești…asta după ce schimbi copiii de scutece😁 Happy Valentine’s Day!”, este mesajul Gabrielei Cristea pentru Tavi Clonda, de Valentine’s Day.

“Happy Valentine’s Day!!!✌🏼❤️ Iubiți-vă mult iar atunci când va este greu în cuplu, aduceți-vă aminte de toate momentele frumoase petrecute împreună și veți înțelege ce contează cel mai mult pentru voi! Să aveți o zi plină de iubire”, a scris și Tavi Clonda pe Instagram.

Vlăduța Lupău, cu soțul în Maldive de Valentine’s Day

Cântăreața de muzică populară și soțul ei au petrecut Valentine’s Day într-o destinație romantică, Maldive, unde se răsfață, de câteva zile, într-un resort de lux.

“Sunt o femeie bogată pentru ca am un bărbat cu o inima bogată! ❤️”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram, unde a dezvăluit și cum a surprins-o soțul de Valentine’s Day.