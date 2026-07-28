Ce cadouri le-a făcut Leo Messi colegilor din echipa națională după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială. Iubita unui fotbalist a spus totul

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Argentina a pierdut Cupa Mondială în favoarea Spaniei cu scorul de 0-1, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Leo Messi să se gândească la colegii săi. Iată ce cadouri le-a făcut fotbalistul celor alături de care a evoluat în cadrul evenimentului sportiv.

Cât de darnic a fost Leo Messi cu colegii de la naționala Argentinei

Leo Messi (39 ani) este la un pas de a lua o decizie radicală în ceea ce privește cariera sa. E tot mai , dar momentan nu a făcut nicio declarație. În schimb, a hotărât să-și recompenseze colegii, în ciuda faptului că echipa a ieșit pe locul secund în Campionatul Mondial.

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Starul celor de la Inter Miami a fost generos cu coechipierii săi, dovadă că a recurs la un gest uimitor. Sportiva Kelci-Rose Bowers (22 ani), iubita lui Marcos Senesi (29 ani), a prezentat cadourile pe care fotbalistul le-a dat. Concret, tuturor celor 25 de sportivi li s-a înmânat un rucsac personalizat cu numele fiecăruia.

De asemenea, fotbaliștii naționalei Argentinei au mai primit un pachet de ceai mate. Aceasta este o băutură tradițională sud-americană care se face din plante cu cofeină. În plus, legendarul atacant le-a oferit și un recipient pentru băuturi de culoare aurie. Acesta este gravat cu logo-ul personal al lui Leo Messi.

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În kit a mai fost inclus și un pai metalic cu linguriță atașată, toate fiind dăruite în semn de mulțumire pentru participarea la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. „Cadouri foarte drăguțe”, a comentat Kelci-Rose Bowers la finalul videoclipului care a fost încărcat pe contul de TikTok.

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„Ce drăguț! «Paiul» se numește bombilla!”, „E foarte frumos din partea ta și a lui Messi”, „Abia dacă l-ai menționat pe Messi” sau „Kelci mulțumim că îmbrățișezi cultura noastră”, au scris o parte dintre internauți, pe aceeași rețea de socializare. Clipul a adunat rapid foarte multe vizualizări.

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Mesajul lui Leo Messi după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială

Leo Messi a dispărut o perioadă după ce Argentina a ieșit pe locul 2 în Cupa Mondială. Celebrul jucător de fotbal a transmis un mesaj emoționant în spațiul virtual, subliniind că are nevoie de timp pentru a depăși această dezamăgire. În schimb, a ținut să le mulțumească celor care l-au susținut și l-au încurajat constant.

„Durerea este imensă și va dura ceva timp până când această rană se va vindeca. Dar mă agăț și de tot ce e bun… Meciurile pe care le-am întors, dând totul, meciuri care vor rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre, sprijinul unei țări întregi care, împreună cu munca asiduă și efortul acestui grup, ne-au adus, încă o dată, printre cei mai buni din lume.

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Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, dar acest grup a ajuns la două finale consecutive ale Cupei Mondiale. Vă mulțumesc din adâncul inimii pentru fiecare salut și fiecare mesaj. Încă o dată, am reușit să ne unim ca țară și să fim împreună, împărtășind imensa mândrie de a fi argentinian.

De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea campionatului”, a notat Leo Messi, în spațiul virtual. a avut loc în țara sa natală, Argentina, unde a urmărit un meci. A fost prezent la partida dintre Leones de Rosario și Central Cordoba, terminată cu scorul de 0-2.