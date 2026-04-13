Ce cadouri le făcea, de fapt, Jean Pădureanu oamenilor din fotbal. „Cu furgoneta aducea”

ADVERTISEMENT

Jean Pădureanu, fostul președinte al Gloriei Bistrița, s-a stins din viață pe 29 decembrie 2016, la vârsta de 80 de ani, din cauza unui cancer generalizat. „Lordul” a sat în urma lui Pațanu a povestit la cea mai recentă ediție de FANATIK RAPID ce cadouri primeau oamenii de fotbal de la nea Jean.

Povești despre cadourile lui Jean Pădureanu, „Lordul” Gloriei Bistrița

prietenii din Liga 1 sau șefii FRF sau LPF era proverbială. Una dintre practicile „Lordului” de sărbători devenise celebră: umplea două-trei dubițe cu zeci de pachete pline cu mâncare și băutură, iar mașinile plecau apoi într-un traseu lung prin țară pentru a lăsa cadourile la locațiile indicate chiar de președintele Gloriei.

ADVERTISEMENT

„Când venea Crăciunul, era o belea pentru mine. Când venea Crăciunul, Paștele și Anul Nou, îmi venea să o iau la fugă. Venea nea Jean pregătit pentru toți. (n.r. – E adevărat că venea cu o furgonetă plină de pachete?) Ce furgonetă, venea cu un microbuz, o dubă d-aia. Pe mine căzuse beleaua. În perioada asta, Kassai, oagărul, un băiat extraordinar, un băiat de suflet. Pare arogant, zici ce al dracului e ăsta, dar e un băiat de extraordinar, ce îmi spusese. Măi, Pațane, adu și tu d-aia de prin justiție, să îi bagi lângă tine la Comisia de Disciplină, să avem mai multă credibilitate”, a declarat Florin Gătejan, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Cine e Pațanu

Florin Gătejan, cunoscut şi recunoscut cu porecla ancestrală de Paţanu’, a fost campion cu Rapid în sezonul 1966-1967. Timp de mulți ani a fost preşedintele Comisiei de Recurs de la LPF, înainte să iasă la pensie odată cu schimbarea „puterii” la ligă „Venea nea Jean, venea cu duba. La Progesul venea la Gino. Gino poate să confirme. Fugea și înjura. Pațane, vezi că vine nea Jean! Și mă duceam cu nea Jean. Și mă duceam cu nea Jean. Era panta aia de la stadion. Ăștia din justiție ce ziceau Pațane, noi nu luăm. Dacă vii tu și le dai, da, dacă nu, nu. Făceam 10 drumuri cu Dacia mea și le duceam la toți. Dacă luăm de la ăsta, e un cadou, nu e nicio obligație, dar, așa, cine știe.

ADVERTISEMENT

Mă duceam la Gino, după la hotel, la Mitică Dragomir. Pațane, pleacă cu beleaua de pe capul meu. Joi, când aveam Comisie de Disciplină, zicea Mitică Nu mai veni la mine când ai Comisie de Disciplină! De ce? Îmi bagi DNA pe cap. Stai și vezi de treaba ta. Și veneam la Mitică, acolo, unde are hotelul. Pleacă cu ei, duceți-vă în spate, nu veau să știu. Mă duceam în spate la hotel, deschideam duba, le încărcam. Astea erau reciprocități”, a adăugat unul dintre cei mai cunoscuți avocați sportiv.

ADVERTISEMENT