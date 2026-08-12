Sport

Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv

David Popovici, încă o dovadă că are mentalitate de mare campion! Ce a făcut imediat după ce a primit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Paris
Marian Popovici
12.08.2026 | 21:53
Ce CAMPION Ce a facut David Popovici imediat dupa ce a primit medalia de aur Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Foto: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
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David Popovici (21 de ani) a câștigat miercuri seară medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris, stabilind cu această ocazie un nou record al competiției. Imediat după ce a ieșit din bazin, în ciuda faptului că era presat de organizatori să se prezinte la festivitatea de premiere, sportivul legitimat la CS Dinamo a dat dovadă de respect față de jurnaliștii prezenți la această competiție.

Ce a făcut David Popovici după ce a câștigat aurul la 100 de metri liber la Europenele de la Paris

Extrem de răbdător, înotătorul a oferit declarații atât pentru presa străină, cât și pentru jurnaliștii români prezenți la eveniment. Imediat după ce și-a primit medalia, Popovici a „fugit” la sesiunea de recuperare, întrucât joi dimineață se desfășoară seriile probei de 200 de metri liber, acolo unde românul este de asemenea mare favorit la aur.

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Astfel, David Popovici va reveni în bazin la Paris joi dimineață cu începere de la ora României 10:30. El va concura în ultima serie și va fi prezent pe culoarul cu numărul 4. În consecință, sportivul român are mare nevoie de odihnă, chiar și după rezultatul de excepție obținut miercuri seară la 100 de metri liber, astfel încât va încerca să adoarmă cât mai rapid posibil în această noapte de miercuri spre joi.

David Popovici este mare favorit și la 200 de metri liber

Tot în cursul zilei de joi, dar în sesiunea de seară în mod evident, au fost programate să se desfășoare și semifinalele probei de 200 de metri liber de la Europenele de înot de la Paris, cu începere de la ora României 19:41. Bineînțeles că David Popovici țintește calificarea în finala care se va desfășura vineri seara.

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„Mâine trebuie doar să mă calific în semifinală, apoi în finală. Cu siguranță nu va fi o competiție la fel de strânsă ca cea de la 100 de metri, unde s-a întâmplat ceva extraordinar și toți am înotat excelent. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe o ureche. Mâine nu va fi o zi ușoară, însă nu este o zi în care trebuie să dau 100%. 100% va fi poimâine, în finală”, a declarat David Popovici. 

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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