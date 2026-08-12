Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv

ADVERTISEMENT

David Popovici (21 de ani) a câștigat miercuri seară medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris, stabilind cu această ocazie un nou record al competiției. Imediat după ce a ieșit din bazin, în ciuda faptului că era presat de organizatori să se prezinte la festivitatea de premiere, a dat dovadă de respect față de jurnaliștii prezenți la această competiție.

Ce a făcut David Popovici după ce a câștigat aurul la 100 de metri liber la Europenele de la Paris

Extrem de răbdător, înotătorul a oferit declarații atât pentru presa străină, cât și pentru jurnaliștii români prezenți la eveniment. Imediat după ce și-a primit medalia, Popovici a „fugit” la sesiunea de recuperare, întrucât joi dimineață se desfășoară seriile probei de 200 de metri liber, acolo unde românul este de asemenea mare favorit la aur.

ADVERTISEMENT

Astfel, David Popovici va reveni în bazin la Paris joi dimineață cu începere de la ora României 10:30. El va concura în ultima serie și va fi prezent pe culoarul cu numărul 4. În consecință, sportivul român are mare nevoie de odihnă, chiar și după la 100 de metri liber, astfel încât va încerca să adoarmă cât mai rapid posibil în această noapte de miercuri spre joi.

David Popovici este mare favorit și la 200 de metri liber

Tot în cursul zilei de joi, dar în sesiunea de seară în mod evident, au fost programate să se desfășoare și semifinalele probei de 200 de metri liber de la Europenele de înot de la Paris, cu începere de la ora României 19:41. Bineînțeles că țintește calificarea în finala care se va desfășura vineri seara.

ADVERTISEMENT

„Mâine trebuie doar să mă calific în semifinală, apoi în finală. Cu siguranță nu va fi o competiție la fel de strânsă ca cea de la 100 de metri, unde s-a întâmplat ceva extraordinar și toți am înotat excelent. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe o ureche. Mâine nu va fi o zi ușoară, însă nu este o zi în care trebuie să dau 100%. 100% va fi poimâine, în finală”,