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Mihai Stoica a urmărit meciul Brighton – U Craiova 4-0 din Conference League. Fostul oficial de la FCSB a spus că într-un asemenea meci nu a existat niciun fotbalist din tabăra echipei românești care să se poată remarca cu adevărat. Ulterior, MM a spus unde îl vede pe Ștefan Baiaram jucând, atât din punct de vedere al campionatului, cât și al postului în echipă.

Mihai Stoica, concluzii după ce a văzut Brighton – U Craiova 4-0

Mihai Stoica, plecat recent din funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a rămas conectat la fotbal. Fostul oficial din SuperLiga a urmărit meciul dintre Brighton și Universitatea Craiova, încheiat 4-0 pe Amex Stadium. MM a spus că doar Laurențiu Popescu, prin anumite parade avute, a ieșit în evidență din tabăra oltenilor, restul jucătorilor fiind depășiți categoric. „Laurențiu Popescu, astea-s meciuri pentru portari. Pentru că n-aveau, n-aveau cum!

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Nsimba era și nesusținut. E foarte complicat să joci vârf. E un jucător puternic, dar n-a avut nicio realizare. Când trecea de câte un adversar, venea altul și îl culegea. N-au fost, săracii… E complicat. Meciurile astea-s complicate. Îți spun, am trăit meci cu City acasă exact așa. Mă uitam minutul cincizeci și ceva și ziceam: „Bă, dar mult mai câte goluri avea de gând să ne dea?” Aseară n-avea cum să apară cineva la Craiova, din moment ce echipa stătea în șaisprezece metri. Nu, era imposibil!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Mihai Stoica i-a făcut portretul în direct lui Ștefan Baiaram și a spus în ce campionat din Europa s-ar potrivi

Ștefan Baiaram, , a fost descris în direct de Mihai Stoica. Fostul oficial de la FCSB a spus că mereu l-a plăcut pe fotbalistul oltenilor și că este genul de jucător care depinde destul de mult de jocul echipei sale. În opinia lui MM, Ștefan Baiaram s-ar potrivi cel mai bine în campionate precum Spania sau Olanda, profilul său ofensiv potrivindu-se cu fotbalul de acolo.

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„Mie mi-a plăcut mereu Baiaram, dar cred că e un jucător care depinde și de jocul echipei. Acum e foarte complicat pentru un jucător de atac să joace într-o echipă care nu funcționează. Depinde foarte mult de echipă. Depinde de campionat. Uite, există jucători care pot funcționa bine în anumite campionate… Răzvan Marin a jucat foarte bine în Belgia, a fost titular mereu. A jucat foarte bine în Italia, a fost titular mereu la echipe nu de prim rang, dar oricum în Serie A. Este titular în Grecia, la echipa care a câștigat campionatul. N-a putut să joace în Olanda, n-a putut să joace la Ajax! Atâta timp cât Olaru nu joacă la Saint-Gilloise, mi-e foarte greu să zic unde l-aș vedea pe Baiaram… Nu știu campionatul.

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Eu vorbesc doar unde știu. În primele cinci campionate, poate în Spania știu eu, ar putea să fie, dar știu că el costă ceva bani și echipele unde mă gândesc eu că ar putea să joace în Spania, nu știu dacă își permit să plătească sume atât de mari! În rest, da, Olanda cred că i s-ar potrivi, pentru că Olanda e un campionat în care se pune accent pe joc ofensiv, însă și acolo depinde la ce nivel. Uite, Man, care deja e certitudine! Man a fost cel mai bun jucător român o perioadă destul de lungă. În primul sezon la Eindhoven a fost titular și a jucat și a avut cifre și echipa a câștigat campionatul, a jucat în Champions League, a marcat „dublă” în Champions League!”, a mai spus Mihai Stoica.

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Postul pe care Ștefan Baiaram trebuie să joace, în opinia lui Mihai Stoica

MM Stoica a mai spus și postul pe care îl vede pe Ștefan Baiaram, cel care , dând cel mai bun randament posibil. „Pe Baiaram încă nu-l știm. Nici la echipa națională n-a început să joace. În sistemul ăsta, dacă rămânem cu doi atacanți și cu un număr 10 în spatele lor, nu-l văd potrivit! A fost și într-un anumit sistem, a jucat și numărul 10, cu cifre, dar cred că totuși rămâne atacant lateral stânga. Îi trebuie sistem și îi trebuie o echipă care să-l ajute!”, a mai spus Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

12 contribuții în 27 de apariții pentru Universitatea Craiova are Ștefan Baiaram în total în acest sezon

5.000.000 de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram