Ce candidat ar fi avut cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale. Mihai Daraban, șef CCIR: „Trebuie să recunoască toți”

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, Mihai Daraban a vorbit despre problemele economice din România, dar și despre candidații la alegerile prezidențiale și ideile lor reformatoare, în contextul crizei economice.

Ce candidat crede Mihai Daraban că ar fi avut cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale

Denise Rifai l-a întrebat pe președintele Camerei de Comerț care ar fi fost , făcând referire la faptul că Victor Ponta, din postura de fost premier, a avut, în timpul mandatului său, măsuri economice bune, iar cifrele stau drept dovadă.

„Trebuie să recunoască toți că în acea perioadă am avut cel mai liberal cod fiscal. Eu nu am vorbit înainte de turul întâi, ca să nu fiu acuzat că mă implic în politică, dar acum că nu mai este Ponta în cursă, pot să zic că, într-adevăr, cel mai bun cod fiscal, și am văzut pe domnul Ile din HoReCa înainte, care ar fi trebuit să-și facă un mea culpa că nu l-a votat pe Ponta.

Pentru că în HoReCa, de exemplu, cred că au fost cele mai permisive taxe posibile care le-a avut HoReCa vreodată în ultimii 35 de ani. Dar e istorie deja. Cu 1% a încheiat guvernul Ponta deficitul bugetar. Mi-aduc aminte că a încheiat mandatul cu 8,7 miliarde de euro deficit al balanței comerciale. Acum ai 33,4. N-am vrut să le zic înainte de primul tur”, a afirmat Daraban la Testul Puterii, emisiune disponibilă în exclusivitate în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18.00, pe .

Cât de potrivit este Ilie Bolojan să fie premierul României

În cadrul unei alte întrebări puse de celebra realizatoare, Mihai Daraban a spus dacă în contextul în care se află România acum. Șeful CCIR a repetat faptul că guvernul Ponta a avut cele mai bune reforme fiscale, cu rezultate notabile, comparativ cu ceea ce avem acum. De asemenea, a spus că nici nu se pune problema de un guvern condus de Ana Maria Gavrilă sau Călin Georgescu ori Marius Lulea, toate trei propunerile fiind făcute, mai discret sau nu, de către George Simion, candidat la prezidențiale.

„Cu o majoritate solidă, ca să facă reorganizare administrativă (n.r. Ilie Bolojan), da. Dar trebuie să aibă vreun 60% în Parlament. Altfel nu se poate. Pe victor Ponta l-ați văzut când a candidat în Parlament. Și-a depus declarația de avere, a fost și consilier la mine, pentru că, pentru un președinte de Cameră de Comerț, să ai oameni ca victor Ponta, ca Lazăr Comănescu, e ceva.

Să ai un fost premier, un fost ministru de externe. Deci să nu fiu interpretat altfel. Pentru că nu au fost sinecuri, eu i-am ales. Nu mi i-a băgat nimeni pe gât, eu am ales cu cine să lucrez. Victor Ponta ne-a arătat că a avut cel mai bun cod fiscal. Ce să comentez mai mult. Mai liberal de atât nu am avut niciodată un cod fiscal. Nu cred în niciunul (n.r. Ana Maria Gavrilă sau Călin Georgescu). Nu știu cine e (n.r. Marius Lulea). Nu-l cunosc”, a mai declarat invitatul lui Denise Rifai.

Anterior, Mihai Daraban a spus și că nu crede că se vor forța alegeri anticipate pentru a se crea o majoritate parlamentară. În cazul în care, totuși, acestea vor avea loc, s-ar crea o incertitudine masivă și un dezechilibru puternic în România.

„Rămâne această stare de incertitudine. Nu pozele sunt importante. Niciunul dintre acești doi candidați nu spun ceva nici finanței internaționale, nici liderilor occidentali, nimic. Amândoi sunt zero din punctul ăsta de vedere. Instabilitatea ne aduce nouă situația economică pe care o avem”, a conchis șeful CCIR.