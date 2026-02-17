Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: "Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat"

Costel Gâlcă, luat în vizor de fanii Rapidului după ultimele rezultate. Ce cântec i-au dedicat suporterii din Giulești antrenorului român.
Mihai Dragomir
17.02.2026 | 22:30
Ce cantec iau compus fanii Rapidului lui Costel Galca Fii si tu mai implicat Arata ca esti barbat
Suporterii Rapidului, cântec cu dedicație pentru Costel Gâlcă. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Rapid nu vine după o serie tocmai bună de rezultate. Eșecul din deplasare cu Farul i-a supărat și mai tare pe suporteri, care au decis să îi dedice un cântec antrenorului Costel Gâlcă.

Cântecul fanilor Rapidului pentru Costel Gâlcă

Rapid a reușit, din nou, să își supere fanii. Giuleștenii nu au strălucit în ultimele 5 partide, cu excepția succesului din deplasare cu Hermannstadt. Trupa lui Costel Gâlcă a fost eliminată din Cupă, iar în campionat a luat doar 5 puncte.

Suporterii nu au mai avut răbdare după 1-3 în deplasare cu Farul și i-au dedicat un cântec special lui Gâlcă, cel care a fost pus pe glume la conferința de presă de după meci.

„Apropo de Gâlcă și de nemuritorul Giulești. Fanii Rapidului i-au făcut un cântec. Încă nu a reușit să îi convingă. Hai Costel, Costel, Costel / În Giulești, nu e hotel / Ori joci și ataci / Ori, începi să nu ne placi! / Hai, Costel, Costel, Costel / Diplomat și curățel / Fii și tu mai implicat / Arată că ești bărbat”, a precizat moderatorul Cristi Coste.

Robert Niță i-a făcut portretul lui Costel Gâlcă în direct

Robert Niță a intervenit aprig în discuție și l-a caracterizat în direct pe Costel Gâlcă. Fostul jucător al Rapidului l-a lăudat pe antrenor pentru seriozitatea și profesionalismul său, considerându-l chiar unul dintre cei mai buni tehnicieni din România în prezent.

„Gâlcă e bărbat, e antrenor, e foarte implicat. Diplomat și curățel… E și diplomat, și foarte curățel, e unul dintre cei mai buni antrenori din SuperLiga. Implicarea, nu o punem la îndoială. El e la stadion de la 8 dimineața, iar echipa e convocată la 10-11 la baza de pregătire”, a spus inițial și Robert Niță/

Doleanțele suporterilor rapidiști. „Asta vor!”

Ulterior, Robert Niță a continuat prin a povesti ce își doresc, de fapt, suporterii Rapidului, însă a subliniat și faptul că situația actuală a Rapidului nu este una dezastruoasă, ținând cont mai ales de poziția din campionat.

„Fanii vor jocul mai spectaculos, să vadă mai mult atac. Dobre, Petrila și Moruțan și un atacant în teren în același timp, asta vor. Am vorbit cu un suporter după meci, le înțeleg supărarea și nemulțumirea. Pleacă duminică seară de lângă familie, plouă de rupe, ajungi târziu acasă și dimineața la servici. E justificată supărarea lor.

Ca să fim realiști, echipa asta nu stă rău în acest moment. E o lipsă de încredere, rezultatele nu te ajută, dar echipa este pe locul 2, este în obiectiv și cred că Gâlcă împreună cu jucătorii sunt obligați să găsească soluții ca să lege victoriile și să îi facă pe suporteri să fie mândri. Chiar dacă va mai pierde echipa, când merg jucătorii la galerie să fie aclamați cu capul sus. Se mai întâmplă să ai adversari mai buni, e fotbal!”, a mai spus Niță.

Robert Niță a subliniat ce i-a lipsit Rapidului în ultima perioadă. „Voiam să văd asta din primul minut”

Un aspect important pe care Robert Niță nu l-a văzut prezent în jocul Rapidului la ultimele partide a fost agresivitatea, pe care a observat-o abia după ce adversarii au înscris.

„Nu mă așteptam să piardă Rapid la Farul. Mă așteptam la un răspuns după eliminarea din Cupă. Mă așteptam să văd răutatea care a apărut cu Petrolul, CFR și Farul abia după ce adversarul a marcat. Eu voiam să o văd din primul minut”, a mai spus fostul rapidist la FANATIK SUPERLIGA.

  • 49 de puncte a strâns Rapid în 27 de etape

Robert Niță a spus lucrurilor pe nume despre situația de la Rapid

