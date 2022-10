Ce cariere vor să urmeze fiicele lui Pavel Bartoș. Numai cea mică calcă pe urmele prezentatorului de la Românii au talent

Ce cariere vor să urmeze . Numai cea mică calcă pe urmele prezentatorului de la Românii au talent, chiar dacă are numai 8 ani. Sofia știe foarte bine ce vrea să facă mai departe.

Ce vor să facă fetele lui Pavel Bartoș în domeniul profesional. Cea mai mică e singura care îl moștenește

Pavel Bartoș are trei fete: Eva (18 ani), Rita (14 ani) și Sofia (8 ani). Cea mai mică dintre ele este elevă în clasa a II-a, în timp ce fetele mari vor să dea la Drept, respectiv Arhitectură. Numai mezina are înclinație spre lumea artistică.

„Mă bucur că fetele mele au niște direcții, nu neapărat clare, dar știu cumva ce vor de la ele. La 14 ani, eu nu eram pregătit sau nu știam clar că voi fi actor. De abia pe la 17-18 ani am zis că vreau să fiu. Mă bucur că ele sunt atât de decise.

Uite că s-a și întâmplat: Eva este studentă la Drept, ceea ce este minunat. Să vedem cu Rita ce se va întâmpla, nu este nicio problemă dacă își schimbă opțiunile. Într-adevăr, la Sofia nu cred că o să scap.

Artistul din ea își dă în petec de pe acum, și-a dat în petec de la o lună, de când s-a născut. Tot artisticul din mine și soția mea s-a adunat în ea”, a declarat Pavel Bartoș pentru .

Pavel Bartoș: ”Acasă ele sunt actorii principali”

Pavel Bartoș crede că toate cele trei fete au o latură artistică, însă nu au fost mânate de dorința de a fi pe scenă, în centrul atenției. Cele mari nu au simțit dorința de a se îndrepta spre cariera pe care o adoră celebrul lor tată.

Actorul este mândru de fiecare în parte. Prezentatorul de la Românii au talent are cuminți, cu care are foarte multă răbdare și pe care îi răsfață de fiecare dată când are ocazia. Vedeta de la Pro TV nu este un părinte clasic, ci mai degrabă unul modern.

„Acasă primează ele. Acasă ele sunt actorii principali. Atunci, tu devii un foarte bun ascultător, un foarte bun comunicator, iar asta presupune foarte multă răbdare”, a subliniat Pavel Bartoș în același interviu.