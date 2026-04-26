Ce casă impresionantă are Nadia Comăneci: peste 2 milioane de dolari. Averea pe care o deține ”Zeița de la Montreal”

Cea mai mare gimnastă pe care a dat-o România, Nadia Comăneci, 64 de ani, cea care în urmă cu o jumătate de secol a devenit prima sportivă din istorie care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice, trăiește de ani buni alături de familie în Statele Unite ale Americii. Duce o viață de vis aici împreună cu soțul său, fostul gimnast Bart Conner, și fiul lor, Dylan Paul.

Nadia Comăneci, casă de 2 milioane de euro

Încă de foarte tânără, pe când avea 27 de ani, când încă nu se declanșase Revoluția din 1989, Nadia Comăneci era în atenția Securității. Sportiva a prins un moment în care a reușit să fugă din România și să înceapă o nouă viață în Statele Unite ale Americii. De notat că regimul comunist de tristă amintire o monitoriza în cel mai mic detaliu, iar familia ei era urmărită și înregistrată încă de când Nadia avea 13 ani.

Din fericire, marea noastră campioană a reușit să scape din ”cleștii” comunismului. S-a stabilit în America, acolo unde și-a întemeiat o familie alături de Bart Conner. Din 2006, cei doi sunt părinții lui Dylan, cel care în iunie va împlini 20 de ani. De-a lungul carierei, atât fosta gimnastă, cât și soțul ei, care a fost și el gimnast, au reușit să adune o avere impresionantă.

Imobilele pe care Nadia și soțul ei le dețin peste ocean valorează sume uriașe de bani. De exemplu, dețin o proprietate extravagantă. Este localizată în Los Angeles (Venice Beach), California. Vorbim de o vilă de vacanță care are o valoare estimată de 2 milioane de dolari, conform .

25 de milioane de euro este averea adunată de Nadia Comăneci

Unde locuiește în prezent Nadia Comăneci

În ultimele luni, Nadia Comăneci petrece din ce în ce mai mult timp la Los Angeles. Vrea să fie astfel aproape de fiul ei, Dylan. În urmă cu un an, tânărul a ales să studieze împreună cu prietena lui în Los Angeles. ”Cum am posibilitatea, merg să-i văd pe copii. Chiar dacă şi Dylan, şi prietena lui sunt doi oameni maturi, totuşi au nevoie de un sprijin din partea noastră”, a afirmat Nadia pentru .

Nadia și Bart sunt stabiliți însă în Norman, un orășel de lângă Oklahoma City. Cei doi au aici o locuință estimată la aproximativ 400.000 de dolari. Casa legendarei gimnaste are o suprafață de peste 300 metri pătrați. Este, de fapt, o vilă ridicată în 1992. Aceasta este compusă din 4 dormitoare, 4 băi și o piscină.

Câți bani primește ”Zeița de la Montreal” de la statul român

Legea 69 din 2000 spune clar faptul că statul român recompensează performanțele obținute de sportivi la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene. Datele oficiale care sunt publice pe site-ul Guvernului arată că marea noastră campioană încasează o rentă viageră lunară de 16.635 de lei pentru rezultatele sale de excepție.

Anul 2026 este . Se împlinesc, în iulie, 50 de ani de la 10 de la Montreal. În 1976, în Canada, Nadia a obținut prima notă perfectă, 10, din istoria Jocurilor Olimpice. A fost un moment care a devenit iconic nu doar prin performanța în sine, ci și prin faptul că tabela electronică nu fusese programată să afișeze nota maximă. A apărut un 1.00.

”Este greu de imaginat că au trecut 50 de ani, jumătate de secol, iar cercul este complet. Am revenit de unde am plecat. Să sărbătoresc acest moment istoric nu doar pentru mine, pentru că a fost un efort de echipă, o circumstanță în care am încercat să fac un sport într-o perioadă în care nu existau prea multe opțiuni pentru fete, și să celebrăm istoria gimnasticii, a sportului, dar și să lăsăm ceva în urmă. Vrem să lăsăm o moștenire pentru copii, să creăm proiecte, locuri în care aceștia să vină, să se miște, să facă sport, pentru că sportul este extrem de important pentru sănătate și pentru viață”, a spus Nadia Comăneci pentru .