Ce caută, de fapt, Marco Rubio în România. Enigmele acordului cu SUA anunțat ca o victorie de Oana Țoiu: „Să nu fie cumva dăunătoare”

Acordul anunțat cu surle și trâmbițe de Oana Țoiu cu SUA pare, la prima vedere, o mutare spectaculoasă, însă, dincolo de entuziasmul oficial, lucrurile sunt ceva mai nuanțate, iar miza reală rămâne deschisă interpretărilor.

Oana Țoiu, acord important cu SUA. Ce a stabilit cu Marco Rubio

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a anunțat după o discuție cu Marco Rubio că România și SUA au finalizat acordul pentru programul MECEA și au lansat Romania–United States Exchange Program. Tradus pe scurt: România va putea invita oficial membri ai Congresului american, pe cheltuială proprie, într-un cadru legal și aprobat de Departamentul de Stat.

din acest acord și ce presupune el, de fapt? Expertul în securitate Cristian Barna și fost ofițer al SRI pune lucrurile în perspectivă, una cât se poate de realistă.

Teamă de fuga creierelor

„Am putea compara cu un Erasmus al Uniunii Europene. Dacă citim cu atenție chiar declarația Oanei Țoiu, ea spune că abia așteaptă să vină oameni din Congresul american să exploreze universitățile din România să vadă cam ce capital intelectual găsesc aici. Dacă ne uităm într-o cheie de reciprocitate, e foarte posibil ca această reciprocitate să nu fie cumva dăunătoare României dacă vorbim de acea pierdere de creiere”, a declarat Barna, în exclusivitate pentru FANATIK.

Practic, avertismentul este clar: dacă programul nu produce beneficii concrete, România riscă să devină doar o „piață de scouting” pentru creierele valoroase. „Dacă acest program nu se va traduce în investiții sau dacă nu e vorba de un schimb de experiență care să faciliteze o explorare mai puternică a inovației înseamnă niște creiere din România care merg în SUA. Nu știu cât de bine ar fi dacă ele nu s-ar mai întoarce în România”, a adăugat Barna.

Țoiu face eforturi constante pentru a arăta că parteneriatul strategic cu SUA nu e mort

Cu alte cuvinte, fără un mecanism clar de întoarcere sau de valorificare internă, exact resursa pe care încearcă să o promoveze. Dincolo de acest risc, există și o doză serioasă de scepticism privind modul în care acest acord a fost negociat și prezentat public.

„Sincer, nu știu dacă au vorbit oamenii ăștia la telefon sau nu. Nu știu dacă acest act se semnează la nivel de miniștri de externe. Ideea e că guvernul, prin Țoiu, vrea să arate că există semne concrete că acest parteneriat strategic nu e mort, nu e așa de blocat pe cum pare”, completează expertul, pentru FANATIK.

De fapt, spune expertul, mesajul este mai degrabă unul de imagine decât unul de substanță. În contextul în care relația bilaterală a părut, în ultima perioadă, mai puțin vizibilă, acest acord vine să transmită că lucrurile „se mișcă”.

„Dacă citim cu atenție comunicatul, ea vorbește despre dimensiuni de cooperare cu America, pune accentul pe economic, pe minerale critice și acum vine cu această nouă dimensiune. Singura discuție serioasă este cea cu privire la investiția în domeniul nuclear”, ne mai spune Barna.

De ce nu este, deocamdată, o mare victorie

Aici este, de fapt, cheia: investițiile concrete. Fără ele, orice acord rămâne, în esență, o platformă de bune intenții. Totuși, Barna nu respinge complet utilitatea programului: „Un act semnat e bine venit, dacă vorbim de atragerea unor fonduri pentru cercetare. Dacă se va concretiza doar în burse pentru români, e bine și asta, dar pentru noi ar fi doar bucuria că românii studiază acolo”.

În același timp, expertul atrage atenția și asupra modului în care acest tip de realizare este „ambalat” politic. „Discuțiile despre acest parteneriat sunt ca la Visa Waiver. Nu aș lua-o pe persoană fizică realizarea asta. E clar meritul celor care au lucrat până acum. E de întrebat când au fost inițiate discuțiile, dacă într-adevăr au pornit doar de când e doamna Țoiu”, ne-a mai spus specialistul.

Aparent, nu ar fi vorba de o victorie de etapă care să poată fi atribuită unei singure persoane sau unui singur mandat. Mai mult, comparația cu Visa Waiver spune tot: un subiect folosit frecvent în discursul public, dar care întârzie să producă efecte concrete pentru români.

„Nu știu dacă ar trebui să analizăm e înseamnă un capital de imagine. Nu e ca și cum ni s-au ridicat vizele. Nu aș spune că e un mare succes diplomatic”, adaugă Barna.

„E o oportunitate, nu e un lucru negativ”

În final, verdictul este unul echilibrat, dar departe de entuziasmul oficial: „Dacă MIT și-ar fi dorit să vină să înceapă cercetarea, să ajute universitățile, ar fi zis România nu? Este o oportunitate, nu e un lucru negativ, dar nu știu dacă trebuie să ridicăm asta la nivelul unei victorii diplomatice”.

Așadar, România intră într-un club select de state care folosesc mecanismul MECEA pentru a face lobby direct la Washington. Însă adevărata întrebare rămâne: va ști să transforme această oportunitate într-un avantaj strategic real sau va rămâne doar încă un capitol frumos în comunicatele oficiale? Rămâne de văzut cum se va concretiza acest acord și ce urmează să se întâmple în România.