Ce cifră de afaceri are compania din China care a livrat măștile neconforme firmei fiului lui Victor Pițurcă. Asiaticii vând mașini de fabricat cărămidă și blocuri de beton

Victor Pițurcă a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile, după ce fusese reținut pentru 24 de ore, iar fiul acestuia, Alexandru, se află și el sub control judiciar, dar și urmărit penal în dosarul măștilor neconforme aduse din China în primăvara lui 2020. Sub control judiciar a fost plasat și Gabriel Țuțu, directorul Romarm, implicat și el în afacere. Firma PAV Green Energy SRL, administrată de Alexandru Pițurcă, a plătit transportul măștilor livrate de Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd.

Cifra de afaceri a firmei din China este de două milioane de dolari

Procurorii susțin că , acordat în aprilie 2020 fără licitație, prin care MApN a plătit 11.310.200 lei pentru furnizarea a un milion de măști chirurgicale, 300.000 măști FFP2, 100.000 măști FFP3, 10.000 de viziere de protecție rabatabile și 50.000 de ochelari de protecție. Într-un document al DNA, publicat în septembrie 2022 de Prosport, se menționează predarea unor „înscrisuri referitoare la relațiile comerciale derulate în cursul anului 2020 de către PAV Energy Freen SRL cu Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd”.

Conform informațiilor de pe site-urile cu profil economic din China, consultate de FANATIK, Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd este o firmă înființată în 2016, cu sediul în orașul Chengdu. „Livrăm cosmetice și produse de îngrijire personală de înaltă calitate și diferite mașini de fabricat cărămidă, mașini de fabricat blocuri de beton, linie de producție a blocurilor de beton aerat, soluții și echipamente pentru cuptor, mașină de setat robot”, se scrie despre activitatea firmei.

Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd își exportă produsele, în general, în Australia, Canada, India, Thailanda, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, exporturile reprezentând 10% din activitatea firmei, care are un capital înregistrat estimat între 10 și 50 milioane de dolari. Cifra de afaceri anuală a firmei este de aproximativ două milioane dolari. Se mai menționează că fabrica firmei din Chengdu este dotată cu patru linii de producție și că are peste 1.000 de angajați.

Pe site-urile din China, firma își expune produsele, dar nu toate au prețul afișat. O mașină de fabricat blocuri de ciment poate fi cumpărată cu prețuri între 75.000 și 82.000 de dolari, o alta care face blocuri de pavaj se poate achiziționa cu 42.000-58.000 de dolari (în funcție de dotările suplimentare ale setului). Cel mai scump produs oferit de firma chineză este o mașină de fabricat blocuri de beton și cărămidă, setul fiind între 50.000 și 200.000 de dolari, în funcție de capacitatea de producție aleasă.

Chinezii au la vânzare mașini de fabricat măști pentru acasă

Firma din Chengdu vinde și un dispozitiv pentru fabricat măști pentru acasă, care poate fi comandat doar en-gros, la prețul de 1,05 dolari pe bucată, în cazul în care se comandă minimum 36.000 de dispozitive. De asemenea, pe site-urile chineze consultate de FANATIK există, printre produsele firmei, și o linie de producție pentru fabricat măști, complet automată, aprovizionarea cu materii prime fiind asigurată de vânzător. Acest produs nu are preț, cel mai probabil din cauza faptului că nu mai este pe stoc.

La începutul lui 2020, la debutul pandemiei, Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd și-a adăugat la obiectul de activitate și produsele medicale, astfel că a început să vândă măști, dar și linii de fabricație pentru măști, cum este cea aflată în portofoliul de produse al firmei de pe internet. Din august 2020, firma își vinde produsele și pe celebrul site Amazon.

Numele firmei din China a apărut și într-o investigație realizată de jurnaliștii de la Rise Project, în decembrie 2020. Aceasta a dezvăluit că firma Romarm, implicată și în dosarul măștilor neconforme aduse de firma lui Alexandru Pițurcă, a încheiat, în martie 2020, un contract cu compania Interams Impex SRL, pentru livrarea a patru linii de producție pentru măști.

Firma din China a livrat în România linii de producție uzate

În schimbul a 979.866 de dolari plus TVA, Interams Impex SRL s-a angajat să livreze trei linii de producție pentru măștile cu trei pliuri și una pentru măștile de tipul N95 / FFP 2, utilajele fiind cumpărate de la Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd. Utilajele au fost trimise de chinezi la Uzina de Produse Speciale Dragomirești, , care în timpul pandemiei a fabricat măști.

Investigația Rise Project a relatat că Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd. a livrat cu o linie de producție mai puțin și că cele aduse deja erau incomplete, adică lipseau benzile de alimentare, nu existau specificații tehnice, declarații de conformitate și nici documente care să ateste anul de fabricație. În plus, unele componente ale liniilor de producție prezentau urme de uzură.

Rise Project a arătat că de-abia în decembrie 2020, Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd. a acceptat să înlocuiască liniile de producție uzate trimise în România cu unele noi. Practic, timp de aproape jumătate de an, Romarm a fabricat măști de protecție cu niște uilaje învechite. În presă s-a relatat că peste 60% din echipamentele sanitare importate în pandemie nu au protejat împotriva infectării cu covid-19, fiind neconforme.