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Dinamo riscă să-l piardă pe Nikita Stoinov. , care pregătește o propunere oficială pentru perioada de mercato din iarnă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Andrei Nicolescu a spus ce pune la cale echipa lui în perioada de transferuri și care este clauza reală de reziliere a lui Stoinov.

Dinamo a început negocierile cu jucătorii

SuperLiga va ajunge în curând la startul unei noi perioade de transferuri, cea din iarnă. Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo a început deja discuțiile în privința contractelor cu jucătorii pe care îi are în lot. El a mai spus și că, dacă „câinii” aduc un nou fotbalist străin, un altul deja legitimat la echipă va trebui să plece, întrucât lista jucătorilor de altă naționalitate cuprinde deja 13. „Discutăm intern. Deocamdată nu se pune problema să… Discutăm intern despre ce putem să îmbunătățim. Suntem clar sub condiția asta, că avem deja 13 jucători străini. Dacă ar veni cineva, ar trebui să și plece cineva. Sunt niște riscuri!”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

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Clauza reală de reziliere a lui Nikita Stoinov la Dinamo

O pierdere importantă pentru Dinamo ar putea fi plecarea lui Nikita Stoinov, fundașul care în . Andrei Nicolescu a spus că israelianul are o clauză în valoare de 2.000.000 de euro, dar oficialii echipei speră să poată obține mai mult prin vânzarea sa. „Am văzut niște zvonuri, dar pentru club nu există nimic concret, deci nu știu.

(n.r. – e 4 milioane de euro clauza lui?) Nu, e mai mică, dar noi sperăm să putem obține mai mult. Clauza e la jumătate (n.r. – 2 milioane de euro). Nu avem nicio ofertă, așa cum am citit și despre Armstrong… N-avem absolut nimic concret, nici măcar discuții prin agenți!”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce a spus impresarul lui Nikita Stoinov despre plecarea jucătorului de la Dinamo

În luna septembrie, Gilad Katsav, impresarul lui Nikita Stoinov, anunța că acesta este ultimul an al israelianului la Dinamo. Chestionat despre viitoarea destinație a fundașului, agentul a subliniat că prioritatea este o echipă din Europa: „În Europa, desigur. Am avut propuneri din MLS, a existat o ofertă de transfer. Ar putea ajunge în Anglia, Germania, Spania. Cred că Dinamo îl va vinde cu 2,5 milioane de euro!”, spunea Gilad Katsav citat de

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