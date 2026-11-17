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Superba parteneră de viață a lui Daniel Bîrligea a dezvăluit ce colecționează. Antonia Salanță iubește să fie în pas cu moda, având și studii în acest domeniu, dar în timpul liber are și alte hobby-uri. Adoră să lipsească abțibilduri cu jucători de fotbal.

Partenera lui Daniel Bîrligea și-a dezvăluit noul hobby

Logodnica lui Daniel Bîrligea (26 ani) a făcut publice mai multe . A fost împrumutat de FCSB la Frosinone, pentru suma de 1,5 milioane de euro. A impresionat deja la această echipă în acest sezon, semn că s-a acomodat destul de bine. Antonia Salanță (25 ani) este mândră de partenerul ei.

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În urmă cu puțin timp . Șatena, care este de profesie designer vestimentar, este îndrăgostită lulea de internațional român. Își arată periodic sentimentele pentru sportiv, atât pe stadion, cât și prin postările emoționante pe care le face pe rețelele de socializare.

E o prezență specială în mediul online, unde de curând a dezvăluit că iubește să colecționeze stickere. Însă, nu este vorba de orice abțibilduri, ci de unele personalizate care au legătură cu domeniul sportiv. Concret, și-a cumpărat cel mai nou album Calciatori 2026-27, care cuprinde toți jucătorii care evoluează în Serie A.

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Catalogul este dedicat campionilor, talentelor emergente și legendelor fotbalului italian. Cuprinde 609 de stickere de colecționat, inclusiv 89 de stickere speciale, care trebuie să fie lipite în cele 80 de pagini. Jucătorul român nu lipsește din această colecție, care are și câteva pagini care fac trimitere la marii protagoniști din istoria Serie A. De asemenea, are o secțiune denumită New Wave care prezintă următoarele vedete ale campionatului. Astfel, viitoarea soție a lui Daniel Bîrligea nu a stat pe gânduri și a cumpărat albumul. Antonia Salanță chiar a lipit stickerul care îl reprezintă pe fotbalist, după cum reiese dintr-o filmare făcută publică pe contul personal de Instagram.

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”Cel mai important sticker e aici”

„Dubla 1. Mylo”, este mesajul pe care frumoasa șatenă l-a lăsat în mediul online, legat de o filmare în care se vede albumul cu fotbaliști. Câinele românului și al partenerei sale apare în timp ce calcă pe catalog. Într-un alt clip iubita lui Daniel Bîrligea reușește să ducă la capăt misiunea de a lipi stickerul cu celebrul internațional român. „Lipind cu Antonia Salanță și Mylo albumul Panini Calciatori. Cel mai important sticker e și el aici”, se mai arată într-o altă postare din mediul online, în care este etichetat atacantul, cât și partenera lui de viață. Tânăra îi este alături de foarte mulți ani, cuplul pregătindu-se să facă următorul pas în relația amoroasă.

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Momentan, niciunul nu a făcut declarații despre nuntă. Cu toate acestea, șatena nu a stat degeaba și a testat terenul. A probat mai multe rochii de mireasă, într-o deplasare făcută la Paris. A trecut pragul mai multor magazine de specialitate, dar nu a spus care este modelul cu care se visează îmbrăcată în calitate de mireasă.