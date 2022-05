Ce colecționează mama Elenei Gheorghe. Preoteasa Mărioara Man a dezvăluit ce face cu banii: “Decât să iau un inel de aur, mi-am luat un costum popular”

Mama Elenei Gheorghe, interpreta de muzică populară și preoteasa Marioara Man, investește banii în costume populare vechi. În exclusivitate pentru FANATIK, artista a dezvăluit că are peste 150 de costume populare cu care se mândrește. Mărioara Man a împlinit, recent, 60 de ani și ne-a dezvăluit secretul frumuseții ei. Mama Elenei Gheorghe spune că nu și-a vopsit niciodată podoaba capilară, face sport și mănâncă la ore fixe. Își îngrijește tenul cu măști naturale și, pentru că are solar în grădină, toată familia consumă produsele bio.

Marioara Man este educatoare la clasele mici de la școală, cântăreață de muzică populară, preoteasă, mamă și bunică. Se ocupă de Grupul de copii Mlădițe Ilfovene, care duce tradiția mai departe, aceea de a promova costumul popular și folclorul. Face spectacole caritabile, de multe ori în funcție de programul fetei ei, Elena Gheorghe, care

Pe 15 mai a avut spectacol de 40 de ani de carieră la Sala Radio din București. Evenimentul trebuia să aibă loc înainte de pandemie, dar a fost anulat. Un telefon a determinat-o să se mobilizeze și să țină spectacolul în doar trei săptămâni. Este mulțumită că a ieșit totul foarte bine și a primit o mulțime de flori.

”Spectacolul aniversar de la Sala Radio este o așteptare de doi ani de zile. Evenimentul era programat de dinainte de pandemie, dar s-a anulat. În urmă cu o lună de zile, am primit un telefon de la Radio și mi s-a spus că în trei săptămâni pot face spectacolul aniversar de 40 de ani de carieră. Și m-am blocat. Pentru că atâta timp nu s-a putut face nimic, de când a venit pandemia și acum, dintr-o dată…. Am avut emoții.

Cu ajutorul celor din jur m-am mobilizat. Printre invitați s-au numărat Gheorghe Turda, Gheorghe Roșoga și, bineînțeles, fata mea, Elena Gheorghe. Am primit peste 1000 de fire de flori. Le-am dus acasă cu două mașini”, a declarat Marioara Man, pentru FANATIK.

Și-a serbat ziua de naștere la biserică

Duminică, Mărioara Man a împlinit 60 de ani. Mai întâi a fost serbată la biserică, apoi acasă, la masă cu cei dragi. După-amiază a urcat pe scenă, unde și-a luat și nepoțica mai mică, pe care a îmbrăcat-o în costum popular. Se miră că fetița a avut răbdare să stea pe scenă mai bine de o oră și jumătate.

”Aniversarea am petrecut-o foarte frumos. Ne-am dus la biserică și mi-au cântat ‘Mulți ani trăiască’ cu părintele, soțul meu. Am servit oamenii cu bomboane speciale. Am primit flori. Am cântat ‘Tatăl nostru’. Eu cânt și la biserică, nu doar pe scenă. Mai târziu am stat la masă cu oameni dragi și am stat sub salcie. Nepoțica mea, Amelie, îi spune jungla de când era micuță și nu putea vorbi.

Amelie va împlini 5 ani în iulie. Ania este nepoțica fetei mele, Ani și are 4 ani. Pe cea mică am avut-o la un spectacol pe scenă duminică. Și ea a fost în costum popular și adidași, de pomină, nu alta. Nu avea pantofiorii la ea… Dacă era fata mea, nu stătea pe scenă”, povestește cântăreața Mărioara Man, care este și preoteasă.

Are peste 150 de costume populare vechi

Mărioara Man, mama cântăreței Elena Gheorghe, are peste 150 de costume populare vechi. Cele mai multe sunt moștenite din familie, dar pe unele le-a achiziționat chiar ea. Spune că, pentru ea, costumele populare sunt mai importante decât o bijuterie din aur.

”Costumul popular îl asociez cu tricolorul, este emblema noastră. Mi se pare ceva sacru, sfânt, din moși strămoși. Am costume populare vechi de 150 de ani. Sunt păstrate și îngrijite. Sunt de calitate și nu se deteriorează. Multe dintre costume le am din satul meu, de la mama mea, de la bunici, străbunici. Unele le-am mai achiziționat eu. Am niște cămăși vechi, cusute de mână, foarte frumoase.

Pe una am dat-o la refăcut, s-a tăiat de la vreme. Catrința nu se spală că nu se atinge de corp, dar cămașa… o mai atingi cu fondul de ten, nu ai ce face. Sunt nestemate vechi. Am foarte multe și le iubesc. Am zis că aceasta este averea mea. Decât să iau un inel de aur, eu mi-am luat o cămașă sau un costum popular”, susține cântăreața de muzică populară Mărioara Man.

Ce cadouri a primit mama Elenei Gheorghe de ziua ei de naștere

De ziua sa de naștere a primit mai multe cadouri. Însă de la copii, darurile încă nu au sosit. Soțul artistei, preotul Gheorghe i-a cumpărat o cremă scumpă, iar sora acesteia i-a adus un parfum de lux din străinătate.

”De ziua mea am primit o cămașă națională, un costum întreg, Iar sora mea din Anglia mi-a adus un parfum bun. De la fete încă nu am primit. Ani a trecut puțin și mi-a adus un buchet de flori, iar soțul meu mi-a cumpărat o cremă bună de firmă, pe care știa că o folosesc”, susține aceasta.

Face eforturi să fie pe scenă, dar și alături de soțul ei, preotul Gheorghe

Se menține cu sport, mănâncă la ore fixe și consumă produse bio. Seara se dă cu o cremă pe față și își face măști cu produse bio. Spune că la spectacol nu poate cânta fără să danseze și acest lucru o ajută să mai dea jos din toxine și din kilogramele acumulate. Mărioara Man face eforturi să fie pe scenă, dar și alături de soțul ei, preotul Gheorghe din Clinceni, la biserică.

”Mă mai întrebați cum mă mențin. Fac sport, merg pe jos de la Bragadiru la Clinceni. Seara alerg în parc. Pun ceva pe cap să nu mă cunoască lumea și fac mișcare. Atunci când cânt eu și dansez, nu pot sta pe loc. Așa, când cânt mai dau și din kilograme.

Încerc să mă păstrez la față. Seara mai dau cu o cremă, mai fac măști cu fel de fel de plante, cu castraveți, cu ou crud. Dorm puțin, nu prea mă odihnesc. Dar rezist, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, pentru familie.

Eu m-am înhămat la multe. Am predat și la copii, stau și lângă soțul meu. I-am fost alături la orice eveniment care s-a făcut în comunitatea noastră. O dată ce soțul meu e preot trebuie să fiu lângă el”, susține

Preotul o trimitea la culcare, ea venea la biserică

Mărioara Man reușește să îmbine viața de artistă cu responsabilitățile pe care le are o preoteasă și spune că, deși soțul ei, preotul Gheorghe, o trimite la culcare, atunci când vine dimineața de la nuntă, ea se pregătește și participă la slujbă.

”Veneam dimineața de la nuntă și el spunea să merg să mă odihnesc, dar eu făceam un duș, mă îmbrăcam și la 9 eram la biserică. Nu pot dormi în timpul slujbei. Dacă am rezistat la nuntă, uite că am rezistat și la slujbă. Dumnezeu îmi dă putere! Dumnezeu m-a binecuvântat să fiu între oameni, să le fac bucuria sufletului”, susține artista Mărioara Man, soția preotului din Clinceni.

Are solar de trei ani

Atunci când nu este pe scenă sau la biserică, mama Elenei Gheorghe grădinărește. Are un solar și toată familia se bucură de produsele bio din curtea casei. Spune că l-a achiziționat în urmă cu trei ani de zile, iar în el pune roșii și castraveți. În grădină, însă, cultivă și alte legume.

”Mi-am dorit foarte mult un solar. În grădină nu se mai făceau legumele cum trebuie din cauza căldurii sau de la radiații, cine știe… Dar acum trei ani mi-am cumpărat acest solar și se fac roșiile foarte bune. Nu le stropesc cu nimic. Le las în voia Domnului.

Vecinele le mai stropesc cu lapte, dar mi-e teamă că vin musculițele. În solar am pus roșii și castraveți. În grădină am mai pus: dovlecei, ceapă, usturoi, fasole verde, mure. Am primit niște vreji de mure, la toamnă avem prima recoltă”, mai spune mama Elenei Gheorghe.

Mărioara Man este o fire sociabilă. Spune că nu are permis și de aceea, de multe ori, când nu ia taxiul merge cu tramvaiul. Are două fete,