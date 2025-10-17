Ce combinații financiare a făcut partenerul lui Horațiu Potra. Instanța l-a obligat să returneze o sumă uriașă firmei pe care a băgat-o în faliment

Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul său, au fost arestați pe 24 septembrie de autoritățile din Emiratele Arabe Unite, la solicitarea statului român. Ministerul Justiției a arătat că cei trei se află în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare. Autorităţile române emiseseră, pe numele lui Horaţiu Potra, un mandat de arestare preventivă în lipsă, în dosarul în care este cercetat și Călin Georgescu.

Ce sumă a fost obligat Răzvan Velcherean să plătească

Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică. și trimis la Curtea de Apel București a apărut un martor nou, Răzvan Velcherean, care este un colaborator al lui Horațiu Potra. Velcherean a participat, alături de Potra, la câteva evenimente organizate de ambasadele Rusiei și Chinei, dar și la ale unei firme de pază al cărei acționar a fost, unde s-a fotografiat alături de același Potra. Pe paginile de socializare, Velcherean apare fotografiat în militar, probabil în zonele de conflict din Africa în care au acționat mercenarii lui Horațiu Potra.

Numele lui Răzvan Velcherean apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 30 ianuarie 2018 la Tribunalul Specializat Mureș, al cărui obiect este „atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Velcherean, alături de o altă persoană fizică, F.G., a fost dat în judecată de două companii specializate, care îi consideră responsabili de insolvența firmei Mac Bira SRL. Prin sentința din 9.10.2024, pârâtul F.G. a fost obligat să acopere pasivul societății debitoare prin plata sumei de 98.810 lei, iar pârâtul Răzvan Velcherean a fost obligat să acopere pasivul societății debitoare prin plata sumei de 199.500 lei.

Ce s-a întâmplat în instanță

Cei doi au formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Mureș. Noua instanță a arătat că din analiza raportului s-a reținut că rezultă că societatea debitoare a înregistrat profit în anul 2015, iar la finele anului 2016 și în primele luni ale anului 2017, înainte de deschiderea procedurii insolvenței, societatea înregistra pierdere, apariția stării de insolvență a societății datorându-se neachitării celor două creanțe înscrise în tabelul de creanțe, respectiv creanța către AJFP Mureș în cuantum de 132.495 lei, rezultată în urma controlului fiscal efectuat în anul 2015 și creanța chirografară a unor creditorilor în cuantum de 524.579,22 lei, stabilită prin sentința din 9.09.2016, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș.

S-a mai constatat că potrivit aprecierilor lichidatorului judiciar, starea de insolvență a debitoarei se datorează fostului administrator statutar F.G., care deținea această calitate în perioada supusă controlului efectuat de organele fiscale, întrucât nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea fapt care a determinat stabilirea unei creanțe fiscale suplimentare în cuantum de 98.310 lei.

De asemenea, instanța a arătat că Răzvan Velcherean, care deținea calitatea de administrator statutar al debitoarei la data deschiderii procedurii insolvenței, calitate în care a efectuat activități de prestări servicii, respectiv închirierea activelor societății în interes personal retrăgând din societate sub formă de restituire credit asociați suma de aproximativ 200.000 lei, o parte din sumă după deschiderea procedurii insolvenței și de asemenea, nu a solicitat deschiderea procedurii insolvenței societății debitoare dispunând în interes personal continuarea activității, fapt care a determinat creșterea datoriei către bugetul de stat și către ceilalți creditori determinând incapacitatea de plată a societății debitoare.

De unde au pornit problemele lui Răzvan Velcherean cu justiția

În ce îl privește pe pârâtul F.G., judecătorul sindic a reținut că acesta a avut calitatea de administrator al societății debitoare de la constituirea societății și până la data de 26.11.2014 când prin hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Asociaților debitoarei a fost desemnat Răzvan Velcherean în această calitate; predarea ștampilei societății, a balanței aferentă lunii decembrie 2014 și a sumei de bani aflată în casieria societății și în cont către noul administrator s-a efectuat la data de 09.01.2015.

Cât privește fapta ilicită, s-a constatat că din probele administrate rezultă că în luna noiembrie 2015 s-a desfășurat un control al organelor fiscale la societatea debitoare Mac Bira SRL, în urma căruia s-a constatat că societatea a întocmit în mod eronat Declarația privind impozitul pe profit aferentă anului 2012, în sensul că nu a înscris în formularul respectiv valoarea veniturilor, cheltuielilor, pierderea din anul de raportare și pierderea din anii precedenți (2010, 2011), deși a desfășurat activitate economică, iar potrivit balanței aferente lunii decembrie 2012, rezultatul financiar este în pierdere.

Ce nereguli a descoperit Fiscul

Totodată s-a constatat faptul că societatea nu a înscris în deconturile de TVA aferente, valoarea veniturilor din închirieri și subînchirieri, operațiuni scutite fără drept de deducere, astfel încât societatea avea la data de 1.01.2013 obligația ajustării TVA dedusă inițial în perioada 1.04.2010-31.10.2010 și solicitată la rambursare, fapt care a dus la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare în sumă de 98.810 lei reprezentând TVA suplimentar, majorări și penalități de întârziere și la aplicarea unei amenzi societății debitoare. De asemenea, societatea debitoare nu a întocmit și nu a depus la organul fiscal teritorial situațiile financiare anuale pentru anii 2010, 2012, și 2013.

Analizând îndeplinirea condițiilor legale pentru angajarea răspunderii pârâtului Răzvan Velcherean, judecătorul sindic a constatat că acesta a avut calitatea de administrator al societății debitoare de la data de 26.11.2014 când prin Hotărârea nr. 1 Adunării Generale a Asociaților debitoarei a fost desemnat în această calitate și până la data intrării în faliment a societății.

În ceea ce privește susținerea lui Velcherean, că nu a preluat în fapt administrarea societății debitoare Mac Bira SRL și că pârâtul F.G. s-a ocupat în continuare de administrarea în fapt a societății și după 26.11.2014, judecătorul sindic a reținut că din probele administrate în cauză, nu au reieșit aspectele susținute de pârâtul Răzvan Velcherean.

Ce s-a întâmplat la apel

Mai mult, din declarația unei martore a rezultat faptul că, cu prilejul controlului efectuat de organele fiscale, actele contabile ale societății Mac Bira SRL i-au fost aduse, în vederea depunerii acestora la organele fiscale, de către pârâtul Răzvan Velcherean, astfel încât se poate concluziona că pârâtul era persoana care administra societatea comercială.

În ceea ce privește fapta ilicită, judecătorul a observat că ipoteza din textul legal presupune o deturnare a activităților derulate aparent pe seama societății debitoare către interesele personale ale persoanei fizice în cauză, iar lichidatorul judiciar și-a întemeiat cererea cu privire la această ipoteză pe împrejurarea că pârâtul Răzvan Velcherean a efectuat activități de prestări servicii, respectiv închirierea activelor societății în interes personal retrăgând din societate sub formă de restituire credit asociați suma de 199.500 lei, o parte din sumă .

Judecătorul sindic a constatat că din martie 2012 până la intrarea în faliment societatea debitoare a desfășurat doar activități de subînchiriere spațiu comercial, veniturile societății provenind din încasarea chiriei, iar potrivit concluziilor lichidatorului judiciar cuprinse în completarea la raportul cu privire la cauzele care au dus la deschiderea procedurii insolvenței, în perioada 19.01.2015-28.06.2017 din societate au fost retrase din casieria societății sume de bani însumând 199.500 lei, fiind depuse de lichidatorul judiciar la dosar dispozițiile de plată pentru perioada 15.03.2016-28.06.2017.

S-a arătat că pârâtul Răzvan Velcherean nu a recunoscut semnătura trecută pe dispozițiile de plată, în cauză fiind efectuată procedura verificării de scripte și dispusă expertiză grafoscopică, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Ce a spus judecătorul

Judecătorul sindic a apreciat ca fiind justificată prezumția că Răzvan Velcherean a retras sumele de bani din casieria societății în condițiile în care deținea calitatea de administrator al societății debitoare în perioada respectivă, iar după cum a declarat el însuși a intrat în posesia ștampilei societății debitoare, ștampilă care se regăsește pe dispozițiile de plată.

S-a constatat că Velcherean este responsabil de scoaterea din casieria societății a sumelor de bani și în situația în care ar fi desemnat altă persoană în vederea semnării și ștampilării acestora câtă vreme acesta deținea calitatea de administrator al societății, având astfel atribuții de supraveghere a activității, astfel încât aceasta să fie una legală și în scopul realizării obiectelor de activitate.

Pe 29 aprile 2025, Currtea de Apel Mureș a respins apelurile lui Răzvan Vecherean și F.G, astfel că Velcherean a fost obligat să acopere pasivul de 199.500 lei.