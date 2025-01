Ce condamnare a primit colonelul beat care a omorât o femeie într-un accident rutier. Familia victimei a cerut daune morale de 700.000 euro

Colonelul în rezervă Constantin Păun, fost șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și șef de cabinet al fostului ministru de interne Gavril Dejeu, a omorât o femeie în urma unui accident rutier produs pe 2 septembrie 2023 în localitatea Popești-Leordeni. Păun, care a pierdut controlul mașinii din cauza consumului de alcool, a intrat într-un grup de cinci persoane aflate pe trotuar, o altă femeie fiind transportată la spital.

S-au solicitat daune materiale de 63.000 euro

Constantin Păun a fost dat în judecată, pe 25 septembrie 2023, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de , dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Cornetu. Soțul victimei și cei patru copii ai acesteia au solicitat daune morale totale în valoarea de 707.000 euro (250.000 euro pentru soț, câte 150.000 euro pentru trei copii și 7.000 euro pentru cel de-al patrulea, aflat în străinătate).

În plus, s-au solicitat daune materiale în valoare de 63.000 euro, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În dosar s-a specificat că, la interpelarea instanţei, inculpatul Constantin Păun recunoaşte comiterea faptei şi solicită ca judecarea cauzei să se realizeze în procedură simplificată. Familia victimei a solicitat o probă cu 11 martori în dovedirea aspectelor legate de întinderea cheltuielilor efectuate de persoanele vătămate cu înmormântarea, pomenile care nu au putut fi dovedite cu documente din cauza timpului scurt în care au trebuit să fie făcute anumite plăți privind înmormântarea.

De asemenea, rudele victimei au dorit să aducă la cunoștință aspecte esențiale privind traumele și suferințele prin care acestea au trecut ca urmare a săvârșirii infracțiunii, proba cu înscrisuri privind cheltuielile efectuate pe latură materială a daunelor solicitate și pe latură morală, acte doveditoare a suferințelor prin care părțile civile au trecut ca urmare a săvârșirii infracțiunii, acte care urmau a fi completate la termenul următor, deoarece urma o nouă pomană și nu au încă dovada cheltuielilor efectuate.

Avocatul familiei a menționat că, în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante, în raport de persoana inculpatului, instanța să aibă în vedere că, deși acesta a colaborat cu organele judiciare și a recunoscut săvârșirea faptei, totuși, față de gravitatea ridicată a faptelor de care inculpatul Constantin Păun se face vinovat, gravitate care reiese din modalitatea de comitere, respectiv conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, având o valoare de 2.33 grame alcool pur în sânge, în plină zi, când strada pe care s-a produs accidentul era intens circulată, a solicitat ca pedeapsa rezultantă ce îi va fi stabilită acestuia să fie executată efectiv, în sistem de detenție.

Constantin Păun și-a cumpărat o votcă înainte de accident

Avocatul părților civile a afirmat că în privința pedepsei este de acord cu concluziile Ministerului de Interne, însă solicită ca pedeapsa să fie orientată spre maximul special prevăzut de lege, având în vedere că inculpatul suferă de steatoză hepatică și că avea o alcoolemie de 2.33 la mie și că s-a urcat la volan deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.

“S-a oprit la un restaurant de lângă locuința sa, de unde sub pretextul că a cumpărat niște mici, a cumpărat și o votcă, și pentru faptul că, fiind un profesionist al dreptului, avea cunoștință de prevederile legale acesta instrumentând dosare penale, iar din punctul său de vedere acest aspect reprezintă o circumstanță agravantă, pentru că putea să nu se suie la volan și să nu producă tragicul eveniment”, se specifică în dosar.

Avocatul a arătat că, din întreg materialul probator rezultă că inculpatul a pus în primejdie, și până la momentul producerii accidentului, viața și a altor persoane, pentru că anterior producerii accidentului a traversat o intersecție fără să se asigure, a trecut pe contrasens, probabil din cauza consumului mare de alcool, a fost evitat un accident, dar nu de către el, ci de un alt participant la trafic, iar în momentul producerii accidentului, acesta în loc să acționeze frâna, a apăsat pe accelerație, producând evenimentul nefericit, respectiv decesul victimei.

Constantin Păun a fost condamnat la 3 ani și 2 luni de închisoare

Pe 31 octombrie 2024, Judecătoria Cornetu l-a condamnat pe Constantin Păun la 2 ani și 10 luni închisoare pentru infracţiunea de ucidere din culpă și la 1 an de închisoare pentru infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Instanța a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 10 luni închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă de 1 an (reprezentând 4 luni), rezultând, în total, 3 ani şi 2 luni închisoare. S-a dispus executarea pedepsei de 3 ani şi 2 luni închisoare în regim de detenţie.

Instanța a dedus din pedeapsa închisorii durata reţinerii de 24 de ore din 3.09.2023, ora 1.45 până la data de 4.09.2023, ora 1.45 și durata măsurii arestării preventive dispusă în perioada 04.09.2023-23.12.2023, inclusiv. În ceea ce privește daunele materiale, Judecătoria Cornetu a obligat Generali România Asigurarea Reasigurare SA la plata a 35.235,52 lei către soțul victimei și 8.914 lei către unul din copii, se menționează în dosarul consultat de FANATIK.

În ceea ce privește daunele morale, Generali România Asigurarea Reasigurare SA a fost obligată să plătească 90.000 euro soțului victimei, câte 70.000 euro celor trei fii ai acesteia și 7.000 euro fiicei stabilite în străinătate. În total, daunele morale sunt de 307.000 euro, cu 400.000 euro mai puțin decât a solicitat familia victimei. , reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 7.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale). Nemulțumite de decizie, familia victimei și Generali au formulat apel în noiembrie 2024, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, următorul termen fiind programat pe 29 ianuarie 2025.