Ce condiție a pus Gică Hagi ca să vină la națională. Cerință specială pentru șefii FRF: „Mentalitate de învingător, calitatea numărul 1”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cum a fost convins Gică Hagi de FRF să vină la echipa națională

Gheroghe Hagi (61 de ani) a revenit la echipa națională a României după 25 de ani! Prezentat în cadrul unei conferințe de presă la sediul FRF, „Regele” a dezvăluit inclusiv cum l-au convins federalii pentru a prelua prima reprezentativă, care are

Cum a fost convins Gică Hagi de FRF să vină la echipa națională

toate detaliile fiind oferite în exclusivitate de FANATIK. La conferința de presă în care a fost prezentat în calitate de selecționer, care a avut loc luni, 20 aprilie, la „Casa Fotbalului”, antrenorul în vârstă de 61 de ani a dezvăluit cum a fost convins să accepte oferta.

„Când te cheamă echipa națională, când poți veni, că au fost perioade în care nu am putut veni, dar acum s-a ivit posibilitatea și am putut veni. Mi-am dorit și atunci când vrei să vii nu mai ții cont de nimic și vii doar cu gândul de a avea succes, de a face performanță, împreună cu toată lumea trebuie să facem lucrul ăsta și nu cred că s-a pus problema să fiu convins prea mult.

E o mare provocare pentru mine ca antrenor să pot face lucrul ăsta, să pot face o țară fericită, suporterii să îi fac fericiți, cu fotbalul pe care trebuie să îl jucăm, ofensiv, să știm să atacăm, și defensiv, așa putem să vorbim de performanță.

La echipa națională trebuie să facem tot, să avem curaj, să nu ne fie frică de înfrângere, să facem tot ca să câștigăm, mentalitate de învingător, calitatea numărul 1, trebuie să fie cei mai buni jucători din România, nu putem să ne plângem că nu avem jucători buni, competitivi, cu care să te lupți în Europa”, a spus Gică Hagi, la conferința de prezentare.

