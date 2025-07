Ce consumă frecvent Sofia Vicoveanca, la 83 de ani, de arată așa bine. Cel mai mare secret al celebrei cântărețe de muzică populară a fost aflat

Ce face Sofia Vicoveanca pentru a arăta mereu impecabil. Îndrăgita artistă este într-o formă de zile mari, iar pentru a se menține, pune în aplicare câteva trucuri. Iată care este, de fapt, secretul longevității descoperit de interpretă!

Ce secret are Sofia Vicoveanca pentru a se menține veșnic tânără

Sofia Vicoveanca este una dintre veteranele muzicii populare. Artista are o carieră impresionantă și milioane de fani. Cei care o ascultă și o urmăresc de o bună perioadă de timp, sigur au observat că interpreta arată mereu impecabil și pare că trecerea timpului nu și-a pus deloc amprenta asupra ei.

, însă artista demonstrează că vârsta este doar un număr. Interpreta nu doar că arată bine, dar se și simte la fel, iar totul se datorează stilului său de viață. Sofia Vicoveanca a recunoscut că a fost mereu echilibrată și că niciodată nu a căzut în capcana exceselor.

”Duc un stil de viață sănătos. Nu le-am avut nici cu paharul, nici cu fumatul. N-am băut nici bere, mi se mai oferea, la nunți, câte un șprit, adică vin cu apă minerală, dar nici atât nu am băut. Dădeam noroc, din politețe, și puneam paharul pe masă.”, a spus artista, pentru .

Sofia Vicoveanca: ”Nu am cheltuit pe farduri și creme”

Artista nu are niciun viciu, iar asta a ajutat-o să fie într-o formă de invidiat. Pe chipul interpretei abia dacă se pot zări câteva riduri fine. Chiar dacă mulți ar fi tentați să creadă că vedeta investește sume mari în tratamente costisitoare, ei bine, realitatea este alta.

Marele as din mânecă al Sofiei Vicoveanca au fost mereu remediile naturiste, dar și statul departe de vicii. Artista a avut încredere în puterea naturii și se pare că, în cazul său, chiar a funcționat.

”Am văzut în viața mea multe, câte ravagii pot face în organism tutunul și băutura, așa că m-am ținut mereu departe de vicii. Acesta poate fi unul dintre secretele longevității mele. (…) Sunt fată de refugiați, nu am cheltuit pe farduri și pe creme, am ținut de bani, știu ce înseamnă sărăcia.”

Sofia Vicoveanca i-a îndemnat pe cei care o ascultă cu drag să nu mai caute perfecțiunea și nici să nu încerce să facă tot posibilul pentru a-i mulțumi pe cei din jur. Frumusețea vine mereu din interior, susține artista, iar faptele bune sunt mult mai grăitoare decât un aspect frumos.

Ce face Sofia Vicoveanca pentru a ține ridurile la distanță

Fără doar și poate, nimeni nu își dorește un chip brăzdat de riduri. Chiar dacă există multe creme și tratamente care promit un chip perfect, Sofia Vicoveanca nu a căzut niciodată în capcana lor.

De ani buni de zile, interpreta are câteva trucuri la care apelează mereu și pe care oricine le poate pune în practică. Nu sunt deloc costisitoare și, dacă ne uităm la cât de bine arată artista, putem spune că funcționează de minune.

Unul dintre este hidratarea. În sezonul cald și nu numai, artista are grijă să consume multe lichide, astfel încât corpul să nu se deshidrateze. În plus, hidratarea constantă ajută și la menținerea elasticității pielii, tenul căpătând un aspect mult mai sănătos și luminos.

Pentru un ten impecabil, vedeta folosește ulei de măsline, însă de la producător, nu din comerț. Sofia Vicoveanca pune în acest ulei busuiocul de la Bobotează și își tamponează ușor fața. Ulterior, aplică un strat de miere lichidă și stă cu ea pe față cel puțin 30 minute.

Pe lângă hidratare, vedeta este foarte atentă și la alimentație. Din meniul său nu lipesc niciodată salatele, iar salata de legume și cea de fructe sunt preferatele ei. Pentru că le consumă de ani de zile, interpreta tinde să creadă că acestea fac parte din rețeta longevității.

”Vara, mănânc multe salate din legume și din fructe și beau apă, mă hidratez bine. Adesea, îmi pun feliile de castraveți și pe ten, hidratează și catifelează. Chimicalele din creme nu fac bine. Nu căutați minuni!”, a mai spus artista.

Băuturile pe care Sofia Vicoveanca le consumă în fiecare dimineață și seara

Pentru a se menține într-o formă de invidiat, Sofia Vicoveanca își începe diminețile cu o băutură pe care o prepara chiar ea. Interpreta folosește avocado, lămâie și sare pentru a obține băutura pe care o consumă pe stomacul gol.

”Puțină sare și câțiva stropi de lămâie și avocado. Niște lapte de cocos de post, banană, mandarine, căpșuni și pe urmă le dau la blender. Beau o cană bună, ăsta e meniul de dimineață.”, a declarat Sofia Vicoveanca, potrivit .

Artista mai are un as în mânecă, care o ajută să se mențină sănătoasă și să țină la distanță gripa și răceala. Vedeta prepară o băutură care are beneficii pentru gât și plămâni și folosește gălbenuș de ou, unt și lapte clocotit.

”Luați un gălbenuș de ou, un pic de unt cald, cât o nucă, și amestecați totul cu o lingură de zahăr. Se freacă foarte bine și, după ce se face ca o spumă, se toarnă lapte clocotit. Se bea cald, înainte de culcare.”, a mai spus interpreta.

Are sau nu interpreta operații estetice

De-a lungul timpului, mulți dintre fanii artistei au crezut că aceasta a apelat la bisturiu. Presupunerile lor au fost alimentate de faptul că vedeta arată mereu bine, însă Sofia Vicoveanca nu a trecut niciodată pragul unui cabinet estetic.

Sinceră și asumată, ca de obicei, artista a recunoscut că nu a apelat la nicio procedură de înfrumusețare și nici nu are de gând să o facă. Este foarte mulțumită de felul în care arată și consideră ca frumusețea este dictată și de sufletul omului.

”Ca să vă spun sincer, frumusețea vine și din interior. Să faci bine e tare important, să nu te bucuri de suferința cuiva.”, a conchis faimoasa interpretă.

Ce onorariu ia la evenimente Sofia Vicoveanca

Sofia Vicoveanca și-a petrecut întreaga viață pe scenă, cântând și încântând fanii cu vocea sa inconfundabilă. Piesele artistei sunt o adevărată moștenire folclorică, iar lumea a ajuns să o recunoască încă de la primele acorduri muzicale.

Întrebată de multe ori câți bani ia ca să cânte la evenimente, Sofia Vicoveanca a recunoscut că nu este deloc un artist scump. Din contră, interpreta nu are un onorariu mare, comparativ cu alți colegi de breaslă.

”Nu am un onorariu mare, comparativ cu alți artiști, nu mănânc cu șapte guri! Nu îi zic omului: ‘Eu, fără atâția bani, nu urc pe scenă’. Vorbim, ne înțelegem. Am fost o copilă săracă, din familie de refugiați, știu ce înseamnă să nu ai bani, niciodată n-am cerut mult la petreceri.”, a declarat interpreta, pentru Click.

Elena Merișoreanu, colega de breaslă a Sofiei Vicoveanca, a declarat că artista ar încasa 1.500 de euro. Elena Merișoreanu știe aceste detalii pentru că a mers împreună Sofia Vicoveanca să susțină un spectacol în străinătate.

”Eu, pentru un program de 45 de minute, iau 1.000 de euro, am impresar, el negociază. Sofia Vicoveanca a mers cu mine, în străinătate, am luat câte 1.500 de euro fiecare, era și departe, oamenii ne-au plătit și drumul.”, a spus Elena Merișoareanu, pentru .