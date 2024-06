Ce conțin conservele de pate pe care românii adoră să le mănânce. Secretul murdar al acestor produse ieftine a fost aflat

. Acestea sunt concluziile analizelor efectuate după mai multe probe care au fost trimise la laborator pentru mai multe tipuri de pate.

Ce conțin conservele de pate

, iar alte două nu aveau suficiente proteine. Deși eticheta indică ficatul ca ingredient principal, în realitate, mai mult de jumătate din rețetă conține soia, aditivi și carne de calitate inferioară.

Pate de pui, porc, gâscă sau curcan – orice, mai puțin ficat. „Este cu ficat, nu de ficat. Nu este din ficat, ci are si ficat in compozitie”, a declarat Alexandru Cirîc, director ICA, pentru

Toate sortimentele de pate cumpărate aveau pe etichetă peste 10-15 ingrediente. În niciuna dintre conserve, compoziția de ficat nu depășea 20%. În schimb, găsim alte tipuri de carne mai ieftină și aditivi. De fapt, trei sferturi dintre conservele de pate de pe piață conțin E-uri.

Echipa Observator a dus la teste șase conserve diferite de pate cu ficat, alese aleatoriu din mai multe supermarketuri: „Un produs din cele sase a prezentat bombaj in cazul bacteriilor termofile. Asta inseamna ca in interior exista anumite bacterii. Fermenteaza in interior, lucru absolut anormal pentru o conserva, conserva trebuie sa fie stabila, cat si la conditii neprielnice de depozitare, de aceea este conserva”, a declarat Alexandru Cirîc, director ICA. Mai ales pentru un copil, riscul e uriaș.

Ce valori au indicat testele de laborator

Acest lucru indică prezența unor bacterii în interior, care fermentează, fapt anormal pentru o conservă, care ar trebui să fie stabilă chiar și în condiții neprielnice de depozitare. Două dintre cele șase conserve testate aveau mai puține proteine decât cer legea. În schimb, conțineau soia, făină, amidon de porumb sau zahăr.

„Poate sa ajunga cu o infectie generalizata, cu sepsis, cu afectare multiorganica in terapie intensiva. Din pacate, sunt si cei care ajung la deces plecand de la o toxiinfectie alimentara, lucru pe care il vedem aproape zilnic, ca sa nu mai vorbesc de botulism, de riscul pe care il are in anumite situatii”, a declarat Adrian Marinescu, medic infecţionist, pentru sursa citată.

Este esențial ca tot ceea ce este scris pe etichetă să se regăsească și în produsul din ambalaj. Dacă se confirmă nereguli, se aplică sancțiuni legale.

„Este important ca tot ceea ce scrie pe etichetă să se regăsească şi în ambalajul produsului respectiv. În situatia in care se confirma, se aplica dispozitiile legale in vigoare. Practici comerciale înşelătoare pana la 50.000 de lei”, a declarat Sebastian Hotcă, vicepreşedinte ANPC.

Dacă nu se fac controale mai frecvente din partea autorităților, consumatorii trebuie să fie atenți la fiecare conservă, nu doar la ce scrie pe etichetă, mai precizează sursa menționată. Piața conservelor de carne din România este estimată la 100 de milioane de euro, conform ultimelor date.